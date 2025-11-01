Kuny sa bežným spôsobom z domu vyhnať nedajú. Existuje však spoľahlivá metóda, ktorá ich von dostane

Kuny patria medzi zvieratá, ktoré síce na prvý pohľad pôsobia roztomilo, no ak sa rozhodnú zabývať sa vo vašom dome, veľmi rýchlo zistíte, že nejde o milých spolubývajúcich. Tieto šelmy si totiž dokážu z ľudských obydlí spraviť dokonalé útočisko – a to na úkor vášho pokoja, peňazí aj zdravia. Ak sa raz dostanú do podkrovia alebo garáže, vyhnať ich nie je vôbec jednoduché. Existuje však niekoľko spoľahlivých trikov, ktoré skutočne fungujú.
Neviditeľní noční hostia
Kuny sú typické nočné tvory. Počas dňa o nich takmer nič neviete – spia, ukrývajú sa a oddychujú. No keď sa zotmie, začína sa ich aktivita. Prvé náznaky ich prítomnosti sú zvuky, ktoré vás dokážu prebudiť aj z hlbokého spánku – škrabanie, dupanie či akési tiché cupitanie nad hlavou. Ak sa odvážite preskúmať povalu, často narazíte na nepekný dôkaz ich prítomnosti: výkaly, moč, zvyšky potravy a kúsky izolácie roztrhané na kúsky.
Kuny si totiž rady nosia korisť – vtáky, žaby či malé hlodavce – priamo do svojho hniezda, ktoré si vytvoria z materiálov vo vašej streche. Spojenie organických zvyškov a výkalov spôsobí prenikavý zápach, ktorý sa len ťažko odstraňuje. Navyše sú to výborné lezkyně – do podkrovia sa dostanú aj cez niekoľkocentimetrovú štrbinu.
Prečo sa kuny stále vracajú
Mnoho ľudí si myslí, že ak kuna na pár dní zmizne, problém sa vyriešil sám. Žiaľ, nie je to tak. Kuny sú veľmi vynaliezavé a často majú viacero „rezidencií“ v susedstve. Ak ich niečo vyruší na jednom mieste, jednoducho sa presunú inde – no po čase sa pokojne vrátia. Preto treba konať dôsledne a spojiť viacero metód naraz.
Ako na ne – osvedčené spôsoby, ktoré naozaj fungujú
1. Zvuk ako zbraň
Kuny neznášajú hluk. Ak sa u vás zabývali, skúste najprv obyčajné rádio – pustite ho v čase, keď spia, teda počas dňa. Ak to nezaberie, siahnite po modernejších riešeniach, ako je ultrazvukový plašič. Vyberte taký, ktorý umožňuje meniť frekvenciu – zviera si na jeden tón rýchlo zvykne, no striedanie frekvencií ho znervózňuje a prinúti odísť.
2. Pachy, ktoré neznášajú
Kuny majú výborný čuch, a to sa dá využiť vo váš prospech. Neznášajú intenzívne vône ako chlór, naftalín alebo levanduľa. Môžete vyskúšať aj komerčné odpudzovače – spreje, granule či postreky, ktoré vytvoria pachovú bariéru a udržia zviera v bezpečnej vzdialenosti. Niektorí majitelia prisahajú aj na staré handry namočené v silne zapáchajúcich látkach, ktoré umiestnia na miesto, kde sa kuna zdržiava.
3. Svetlo ako nepozvaný hosť
Kuna miluje tmu a ticho. Preto ju vie poriadne zaskočiť svetelný plašič s pohybovým senzorom. Keď sa zviera priblíži, rozsvieti sa jasné svetlo, ktoré ho vyľaká. V kombinácii s ultrazvukom ide o veľmi účinnú dvojitú ochranu, ktorú väčšina kún dlho nevydrží.
Prevencia je najdôležitejšia
Ak sa vám podarilo kuny vyhnať, máte vyhraté – ale len vtedy, ak urobíte ďalší krok. Tým je zabrániť ich návratu. Starostlivo prezrite strechu, podbitie, vetracie otvory či priestory okolo potrubí a káblov. Všetky možné prístupové body utesnite drôteným pletivom alebo kovovou mriežkou, ktorú kuna nedokáže prehrýzť.
Nezabudnite odstrániť všetky zvyšky potravy či odpad, ktorý by ju mohol lákať späť. Ak máte ovocné stromy pri dome, pravidelne zbierajte popadané plody – aj tie môžu byť pre kuny lákadlom.
Zhrnutie
Kuny sa vyznačujú vysokou inteligenciou a prispôsobivosťou, preto ich nemožno jednoducho vyhnať len jedným trikom. Kombinácia hlukových, svetelných a pachových plašičov spolu s prevenciou proti návratu prináša najlepšie výsledky. Ak budete dôslední, tieto malé, ale húževnaté šelmy si čoskoro nájdu nové útočisko – a vaše podkrovie opäť zostane pokojné a tiché.