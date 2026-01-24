Kuny bežnými trikmi nevyženiete. Dedova osvedčená metóda ich odplaší nadobro – a už sa nevrátia

Na prvý pohľad pôsobí kuna ako milé a zvedavé zvieratko. Stačí sa však pozerať z bezpečnej vzdialenosti – napríklad v lese alebo na fotografii. V momente, keď si zvolí za útočisko vaše podkrovie, garáž či dokonca motorový priestor auta, romantika sa rýchlo končí. Vtedy už nejde o rozkošné zviera, ale o vážny problém, ktorý treba riešiť rýchlo a správnym spôsobom.
Aké škody dokáže kuna napáchať?
Kuny sú mimoriadne inteligentné a obratné. Dokážu sa dostať aj do veľmi úzkych priestorov a presne tam začínajú problémy. Medzi najčastejšie škody patria:
- prehrýzanie káblov v aute – zapaľovanie, hadice na chladiacu kvapalinu, ostrekovače či elektrické vedenie,
- ničenie izolácie v podkroví, ktorú roztrhajú na hniezdo,
- silne zapáchajúci moč a trus, ktorými si značkujú svoje teritórium a znehodnocujú podhľady či stropy,
- hluk počas noci – behanie, škrabanie a dupot dokážu výrazne narušiť spánok,
- zvyšky potravy alebo uhynuté zvieratá, ktoré si môžu doniesť do domu,
- parazity, ktoré kuna prenáša a môžu predstavovať hygienické riziko.
Čím dlhšie sa kuna zdržiava na jednom mieste, tým viac si ho „privlastňuje“ a tým ťažšie sa jej zbavuje.
Kedy je možné kunu chytiť – a kedy nie?
Mnohým ľuďom napadne riešenie v podobe pasce. Tu však treba byť veľmi opatrný, pretože kuny sú zákonom chránené zvieratá.
- Od marca do konca októbra je kuna chránená – v tomto období ju nesmiete chytať, loviť ani premiestňovať.
- Mimo tohto obdobia je odchyt možný, no usmrtenie je legálne len pre poľovníkov a to výlučne od novembra do februára.
Neodborný zásah vás môže dostať do problémov, preto je lepšie zamerať sa na legálne a preventívne spôsoby, ako kunu odplašiť.
Domáce triky často zlyhávajú
Internet je plný „zaručených rád“ – vlasy rozhádzané po podkroví, handry nasiaknuté parfumom či ocotom. Pravda je taká, že tieto metódy fungujú skôr výnimočne a väčšinou len krátkodobo. Kuna si zvykne, vyhodnotí hrozbu ako neškodnú a vráti sa späť.
Oveľa rozumnejšie je siahnuť po moderných odpudzovačoch kún. Medzi najčastejšie používané patria:
- ultrazvukové odpudzovače, ktoré vydávajú pre človeka nepočuteľné, no pre kuny nepríjemné zvuky,
- kombinované modely s LED svetlom, kde silné záblesky pôsobia rušivo a kuny znervózňujú ešte viac.
Práve kombinácia zvuku a svetla má výrazne vyššiu účinnosť než samotný ultrazvuk.
Rádio ako jednoduchá, no účinná prekážka
Kuny neznášajú nepredvídateľný hluk a ľudské hlasy. Ak sa zdržiavajú v podkroví, pivnici alebo garáži, pomôcť môže aj obyčajné rádio zapnuté nepretržite – ideálne hovorené slovo alebo striedanie hudby a reklám.
Ak nechcete mať rádio zapnuté nonstop, existujú aj akustické odpudzovače, ktoré pravidelne vydávajú vysokofrekvenčné zvuky. Pre kuny sú mimoriadne nepríjemné, no ľudia ich buď vôbec nepočujú, alebo ich nevnímajú ako rušivé.
Dedova rada, ktorá funguje roky: zaobstarajte si mačku
Môj dedo mal na kuny jednoduchý a dlhodobo overený recept – mačku. Kuna a mačka sú v prírode konkurenti, lovia podobnú korisť a prirodzene sa neznášajú. Už samotný pach mačky dokáže kunu znervózniť a prinútiť ju hľadať si iné útočisko.
Pozor však – nejde o lenivú gaučovú mačku, ktorá celý deň prespí. Najlepšie funguje aktívna, teritoriálna mačka, ktorá sa pohybuje po dome, dvore či garáži. V takom prostredí sa kuna necíti bezpečne a veľmi rýchlo odíde.
V dedovom dome to fungovalo spoľahlivo: odkedy tam bola mačka, kuny sa už nikdy nevrátili.
Záver: kombinácia je kľúčom k úspechu
Ak chcete mať od kún pokoj nadlho, nestačí jeden trik. Najlepšie výsledky prináša kombinácia viacerých opatrení – odpudzovače, hluk, svetlo a prirodzený „nepriateľ“ v podobe mačky. Dôležité je konať včas, kým si kuna na vaše obydlie úplne nezvykne.
Takto máte najväčšiu šancu, že sa kuny odsťahujú – a tentoraz už natrvalo.