Kuna vám môže v zime zničiť auto. Toto ju spoľahlivo odradí

Zima je obdobím, keď kuny častejšie vyhľadávajú teplé úkryty. Motorový priestor stojaceho auta je pre ne ideálnym miestom – je tam sucho, relatívne teplo a množstvo materiálov, ktoré dokáže zviera ľahko poškodiť. Výsledkom môžu byť stovky až tisíce eur na oprave.
Nižšie uvedené video je len ukážkou správania kún a typických škôd, nie odborným návodom.
Je však užitočné pre predstavu, ako zviera v motorovom priestore pôsobí:
Prečo kuny lezú do áut?
Kuna skalná je zvedavá, obratná a veľmi dobre sa dokáže pretlačiť úzkymi otvormi. Do auta sa najčastejšie dostane cez:
- štrbiny v prednej maske pri chladiči
- priestor pod motorom
- ventilačné otvory
V motorovom priestore nachádza pokojné miesto na odpočinok a ochranu pred mrazom. Niektoré časti vozidla môžu byť navyše pre zviera lákavé svojou vôňou – najmä penové izolácie, gumové manžety a káblové izolácie.
Prečo kuny okusujú káble a hadice
Na rozdiel od rozšíreného mýtu nie je vedecky potvrdené, že by kuny cielene vyhľadávali sójový olej v aute. Pravdou však je:
- Mnohé automobilky používajú bioplastové izolácie káblov, ktoré obsahujú rastlinné zložky (vrátane olejov).
- Tieto materiály môžu mať vôňu alebo chuť, ktoré zviera zaujmú.
- Kuny často používajú svoje zuby na skúmanie predmetov – a tým spôsobujú mechanické poškodenie.
Výsledkom môžu byť prehryzené:
- zapaľovacie káble
- snímače
- izolácie vodičov
- penové tlmiče
- gumové hadice brzdového a chladiaceho systému
Takéto poškodenia môžu spôsobiť zlyhanie motoru, únik prevádzkových kvapalín, poruchu brzdenia či nebezpečnú jazdu.
Ako spoznať, že vám do auta chodí kuna?
Tieto znaky sú fakticky potvrdené a najčastejšie sa vyskytujú:
- Trus a moč v priestore pod autom alebo na motorovej izolácii
- Odhryznuté izolácie, polystyrénová pena alebo roztrhané tlmiace materiály
- Zvyšky srsti
- Poškodené káble, ktoré bránia naštartovaniu
- Stopy po pazúroch na plastových krytoch
Ak spozorujete niektorý z týchto prejavov, je veľmi pravdepodobné, že auto navštevuje kuna opakovane – zvieratá sa totiž radi vracajú na známe miesta.
Overené spôsoby, ktoré proti kunám skutočne fungujú
1. Odborné elektronické odpudzovače
Najefektívnejšie sú zariadenia, ktoré pracujú na princípe:
- ultrazvuku
- vysokofrekvenčných zvukov
- niekedy aj impulzov s miernym elektrickým napätím (bezpečné pre zvieratá aj pre auto)
Tieto prístroje majú dokázanú účinnosť a používajú sa aj profesionálne.
2. Mechanické bariéry a uzatváranie vstupov
Pomôže aj:
- parkovanie v uzatváranej garáži
- doplnenie ochranných mreží alebo sietí na spodok auta
- umiestnenie ochranných návlekov na exponované káble
3. Špeciálne spreje proti kunám
Existujú certifikované odpudzovače so silnou vôňou, ktoré sú určené priamo na automobilové diely. Ich účinnosť je vyššia než pri bežných domácich vôňach.
4. Pravidelná kontrola motorového priestoru
Ak v zimnom období parkujete často vonku, oplatí sa minimálne raz týždenne:
- otvoriť kapotu
- skontrolovať káble a izolácie
- hľadať stopy po zvieratách
Včasný zásah môže zabrániť veľkým škodám.
Čomu sa radšej vyhnúť
❌ Používanie WC blokov
Hoci ide o populárny „domáci trik“, ich účinnosť nebola nikdy preukázaná. Navyše sú:
- horľavé
- určené na inú teplotu a prostredie
- pri nesprávnom umiestnení nebezpečné
Tento spôsob neodporúčajú ani mechanici, ani organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou zvierat.
❌ Pokusy o odchyt alebo zastrašovanie
Kuna je zákonom chránené zviera.
Nie je dovolené:
- odchytávať ju bez povolenia
- usmrcovať
- používať nelegálne pasce
Ako predchádzať problémom dlhodobo
- Parkujte, ak je to možné, na osvetlených miestach alebo v garáži.
- Neponechávajte v motorovom priestore zvyšky potravín či textílie.
- Zvážte inštaláciu kvalitného ultrazvukového odpudzovača, ak už máte skúsenosť s kunami.
Tieto metódy sú potvrdené v praxi aj odborníkmi a predstavujú najbezpečnejší a najúčinnejší spôsob, ako ochrániť svoje auto.