Ktoré spotrebiče "žerú" najviac elektriny? Nie je to chladnička. Odborníci odhaľujú zlozvyk, ktorý nám vybíja peňaženky

Elektrina je nevyhnutná súčasť našich každodenných životov, ale ak ju nevyužívame efektívne, môže to mať citeľný dopad na náš rodinný rozpočet. Každý z nás si občas povzdychne nad vysokými účtami za energie, ale nie vždy si uvedomujeme, kde sa vlastne spotreba skrýva. Odborníci upozorňujú, že existujú zariadenia a návyky, ktoré z nás nenápadne „ťahajú“ peniaze. Na čo si teda dať najväčší pozor, aby sme minimalizovali plytvanie energiou?

Hoci by sa mohlo zdať, že staré spotrebiče sú hlavnými vinníkmi, nemusí to byť vždy pravda. Často to bývajú nové zariadenia alebo nesprávne návyky, ktoré sa nám postupne predražia. Pozrime sa na to podrobnejšie.

Veľkí hráči na poli spotreby elektriny

Niektoré zariadenia v domácnosti majú mimoriadne vysoký príkony, čo znamená, že počas prevádzky dokážu za krátky čas spotrebovať veľa elektrickej energie. Typickým príkladom sú fény, rýchlovarné kanvice, mixéry a vysávače. Tieto zariadenia dosahujú príkony okolo 2000 W, čo je naozaj veľa. Našťastie, ich používanie býva krátkodobé a príležitostné, čo znamená, že v celkovom súčte energie nepredstavujú až taký dramatický problém.

Neustále bežiace spotrebiče – tichí zlodeji energie

Podstatne väčší dopad na naše účty majú zariadenia, ktoré sú pripojené k sieti nepretržite. Typickým príkladom je chladnička, mraznička alebo spotrebiče, ktoré využívame denne, ako televízia, notebook, počítač alebo domáca elektronika. Nezabudnime ani na práčky a sušičky, ktoré síce nebežia celý deň, ale počas prevádzky spotrebujú značné množstvo energie.

Rada odborníkov? Pri nákupe nových zariadení sa zamerajte na ich energetickú triedu. Spotrebiče s označením A+, A++ alebo A+++ môžu byť síce drahšie na začiatku, ale dlhodobá úspora sa rýchlo prejaví na nižších účtoch za elektrinu.

Skutočný vinník: Pohotovostný režim

Pohotovostný režim, známy ako „stand by“, je jedným z najnenápadnejších, no prekvapivo účinných žrútov elektriny. Veľa ľudí si neuvedomuje, že spotrebiče v pohotovostnom režime stále odoberajú elektrickú energiu, aj keď nie sú aktívne. Poznáme to podľa malého červeného svetielka na televízore alebo digitálnych hodín na mikrovlnke. Tento odber síce nie je vysoký, ale keď ho spočítame za celý rok a vynásobíme počtom zariadení v domácnosti, výsledná suma už nie je zanedbateľná.

Ak chcete znížiť túto zbytočnú spotrebu, odpojte spotrebiče zo siete, keď ich nepoužívate. Jednoduché riešenie môže znamenať desiatky eur ročne vo vašej peňaženke.

Počítače a režim spánku – neviditeľný žrút

Počítače a notebooky často ponechávame v režime spánku, najmä cez noc. Aj keď je spotreba v tomto režime nižšia, stále existuje. Komponenty ako RAM alebo sieťová karta fungujú aj počas spánku. Staršie modely môžu mať vyššiu spotrebu, obzvlášť ak sú pripojené k ďalším zariadeniam, ako je externý pevný disk alebo tlačiareň.

Najlepším riešením je počítač alebo notebook úplne vypnúť, ak ho neplánujete dlhšiu dobu používať. Ušetríte tak nielen energiu, ale aj predĺžite životnosť zariadenia.

Tip na úsporu: Pozrite si toto video s praktickými radami

Pre ešte viac tipov, ako ušetriť na energiách, si môžete pozrieť toto užitočné video: Ako ušetriť na energiách. Nájdete v ňom jednoduché, ale účinné triky, ktoré môže aplikovať každý z nás.