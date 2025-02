Ktoré spotrebiče vám v domácnosti „žerú“ najviac elektriny? Chladnička to nie je – Slováci robia zásadnú chybu, ktorá ich môže tento rok vyjsť draho

Rastúce ceny energií sa stali realitou, ktorú pociťujú domácnosti na celom Slovensku. Za posledné roky sa náklady na elektrinu a plyn výrazne zvýšili a prognózy naznačujú, že tento trend bude pokračovať. V budúcnosti môže situáciu ešte viac skomplikovať zavedenie emisných povoleniek pre domácnosti, čo zvýši celkové výdavky na energie. Štát a odborníci preto apelujú na ľudí, aby sa naučili šetriť. Pravda je však taká, že mnoho Slovákov stále nevie, kde sa v ich domácnosti elektrina spotrebúva najviac a ako sa dá efektívne znížiť účet za energie.

Spotreba elektriny: Veľké spotrebiče už nie sú hlavnými vinníkmi

Často prevláda mylná predstava, že najväčšími „žrútmi“ elektriny sú chladnička, práčka alebo sušička. Logicky by to tak mohlo vyzerať – ide o veľké spotrebiče, ktoré sú v prevádzke dlhé hodiny. Avšak moderné technológie a neustály vývoj spotrebičov znamenajú, že tieto zariadenia sa stali čoraz úspornejšími.

Podľa odborníka na elektroniku Jonáša Petra je realita trochu iná: „Ľudia si myslia, že najviac elektriny spotrebujú veľké domáce spotrebiče. Pravda je však taká, že častokrát sú to menšie zariadenia, ktoré v konečnom dôsledku pridávajú najviac na účtoch za elektrinu.“ Vysvetľuje, že najväčším problémom sú práve malé, ale výkonné spotrebiče, ktoré sú síce kompaktné, no majú vysokú okamžitú spotrebu energie.

Skrytý vinník: Malé spotrebiče s vysokou spotrebou

Medzi najväčších „nenápadných“ žrútov elektriny patrí napríklad rýchlovarná kanvica. Málokto si uvedomuje, že ak naplní kanvicu vodou až po okraj len na to, aby si pripravil jednu šálku čaju alebo kávy, plytvá elektrinou aj svojimi peniazmi. „Mnohí ľudia si varnou kanvicou ohrievajú vodu na celý deň, pričom naozaj potrebujú len pár decilitrov. Výsledkom je, že zaplatia viac za elektrinu, než by minuli na kávu v kaviarni,“ upozorňuje Petr.

Podobne je na tom aj indukčná varná doska. Aj keď je efektívnejšia ako tradičné elektrické či plynové sporáky, jej efektívnosť závisí od spôsobu používania. Ak nechávate varnú dosku zapnutú zbytočne dlho alebo ju používate neefektívne, jej vysoký výkon sa okamžite prejaví na vyššej spotrebe elektriny.

„Stand-by“ režim: Tichý odberateľ energie, ktorý neustále míňa vaše peniaze

Jedným z najväčších problémov v moderných domácnostiach je takzvaný pohotovostný režim (stand-by), ktorý mnohí podceňujú. Množstvo zariadení, ako sú televízory, herné konzoly, kávovary či nabíjačky, ostáva zapojených do zásuvky aj vtedy, keď ich nikto nepoužíva. Hoci je ich individuálna spotreba v stand-by režime relatívne nízka, keď sa všetky spočítajú, môže sa to na konci mesiaca prejaviť na vyššej faktúre za elektrinu.

Niektoré moderné televízory už ani nie je možné úplne vypnúť – pokiaľ ich neodpojíte zo zásuvky, stále odoberajú malé množstvo energie. Odborníci preto odporúčajú pravidelne vypínať a odpojovať zariadenia, ktoré nevyužívate neustále. Môže sa to zdať ako drobnosť, no v dlhodobom horizonte vám to môže ušetriť desiatky eur ročne.

Ako šetriť elektrinu v domácnosti?

Ak sa chcete vyhnúť zbytočným výdavkom na elektrinu, mali by ste sa zamerať na niekoľko jednoduchých, no účinných opatrení:

Varná kanvica – Ohrievajte len toľko vody, koľko naozaj potrebujete. Nenapĺňajte ju zbytočne až po vrch. Indukčná doska – Používajte správnu veľkosť hrncov na varenie a vždy prikrývajte pokrievkou, čím minimalizujete straty tepla. Stand-by režim – Vypínajte spotrebiče zo zásuvky, ak ich nepoužívate, najmä televízory, herné konzoly a nabíjačky. Práčka a sušička – Perte pri nižších teplotách a používajte plnú kapacitu bubna, aby ste minimalizovali počet cyklov. Osvetlenie – Nahraďte klasické žiarovky LED žiarovkami, ktoré spotrebujú výrazne menej elektriny a majú dlhšiu životnosť.

Tieto malé zmeny môžu znamenať výrazné úspory na energiách, pričom nejde o žiadne drastické obmedzenia, ale o efektívne využívanie toho, čo už doma máte.

Moderné spotrebiče: Sú úspornejšie, ale záleží na tom, ako ich používate

Dnešné domácnosti sú vybavené modernými a energeticky úspornými spotrebičmi, no kľúčom k úsporám nie je len ich technológia, ale predovšetkým správne návyky pri ich používaní. Ak nechávate zapnuté zariadenia, ktoré práve nepotrebujete, ak ohrievate viac vody, než spotrebujete, alebo ak neodpojujete nabíjačky zo zásuvky, vaša spotreba elektriny sa môže zbytočne zvyšovať.

V konečnom dôsledku platí, že čím viac si uvedomujeme, kde míňame energiu, tým efektívnejšie ju môžeme šetriť. Malé úpravy v každodenných návykoch môžu znamenať rozdiel v stovkách eur ročne – a to už stojí za zváženie.