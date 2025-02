Ktoré spotrebiče by ste mali pred búrkou odpojiť zo siete? Ochráňte si ich pred zničením

Búrky a elektronika spolu dokážu narobiť nečakané problémy, hoci sa o tejto téme často nehovorí. Elektronické zariadenia sú počas búrok náchylné na poškodenie kvôli náhlym výkyvom v elektrickom vedení, ktoré môže spôsobiť blesk. Preto by ste mali niektoré spotrebiče včas odpojiť zo siete, aby vás neprekvapili následné náklady na ich opravu alebo kúpu nových.

Prečo sa za búrky zdržiavať radšej v bezpečí?

Väčšina z nás dobre vie, že ak nás počas prechádzky či pobytu na záhrade zastihne búrka, mali by sme vyhľadať suché útočisko. Pohybovať sa vonku počas búrky je nebezpečné kvôli možnosti úderu blesku, silnému vetru či prívalovým dažďom. Nie je však rozumné ani náhle vybiehať von, aby sme ešte stihli zachrániť záhradný nábytok – radšej sa treba sústrediť na vlastnú bezpečnosť.

Často sa ale zabúda na to, že riziká hrozia aj vo vnútri domu. Netýkajú sa síce priamo ľudského zdravia, ale zameriavajú sa na vašu peňaženku. Preto je dôležité vedieť, ako včas reagovať na blížiacu sa búrku, aby ste predišli finančným stratám.

Blesk a elektronika: Kde je problém?

Blesk pri údere vytvára silné elektromagnetické pole, ktoré môže spôsobiť náhle prepätie v elektrických rozvodoch. Je veľký omyl myslieť si, že na poškodenie televízora, počítača alebo inej elektroniky musí blesk zasiahnuť priamo vašu strechu. V skutočnosti stačí, aby blesk udrel kdekoľvek v blízkosti elektrického vedenia vo vašej obci alebo štvrti, a náhly príval napätia sa môže preniesť až k vám domov.

Takto vzniknuté prepätie môže poškodiť jemné komponenty vnútri elektronických zariadení. Vodiče sa môžu prepáliť, môže nastať skrat a v mnohých prípadoch sa prístroj stane neopraviteľným. To znamená jediné – kupovať nový, pričom ceny modernej elektroniky často nie sú najnižšie.

Krátke video o tom, akú elektroniku je najlepšie odpojiť počas búrky, si môžete pozrieť na videu

Môže pomôcť prepäťová ochrana?

Prepätové ochrany, ktoré sa bežne zapájajú ako medzikusy do zásuvky, síce dokážu zachytiť časť prepätia, no žiadna ochrana nie je stopercentná. V prípade veľmi silného elektromagnetického impulzu (EMI) alebo priamom zasiahnutí elektrického vedenia bleskom sa môže prepäťová ochrana ukázať ako nedostatočná. Je preto rozumnejšie spoľahnúť sa na jednoduché riešenie – úplné odpojenie zariadenia z elektrickej siete.

Mnohí používatelia veria, že majú doma nainštalovaný tzv. bleskozvod a že už sú za vodou. Avšak ani bleskozvod nezaručí, že sa naozaj zabráni vzniku prepätia v elektrických rozvodoch. Je navrhnutý primárne na ochranu stavby ako takej, aby z nej blesk zviedol do zeme. Prepätie vyvolané bleskom sa však môže šíriť aj vzduchom alebo rôznymi inými trasami.

Ktoré spotrebiče odpojiť zo zásuvky?

V zásade sa dá povedať, že ak si ceníte svoje peniaze a chcete mať istotu, že elektroniku nebudete musieť meniť, je vhodné odpojiť čokoľvek, čo je pre vás dôležité. Najčastejšie ide o:

Televízory a herné konzoly: Moderné televízory obsahujú citlivé čipy a zapojenia, ktoré sa dajú ľahko odpáliť prepätím. Počítače a notebooky: Drahé základné dosky, zdroje či pevné disky môžu po prepálení prestať fungovať. Odpojiť by sa mal aj router či modem na internet. Domáce kino a audio zostavy: Všetky tie zosilňovače a reproduktory môžu prísť k úhone jediným prepäťovým výbojom. Nabíjačky a mobilné telefóny: Hoci sú menšie, aj ony môžu byť zasiahnuté a nenávratne poškodené. Chladničky, mrazničky a práčky: Ak to situácia dovoľuje a búrka by nemala trvať dlhšie, i tieto väčšie spotrebiče je lepšie preventívne odpojiť, prípadne aspoň vybaviť prepäťovou ochranou vo vyššej triede.

Ak sa obávate vypnúť spotrebič, v ktorom by sa mohlo niečo pokaziť (napríklad chladnička s potravinami), zvážte aspoň dočasné použitie záložného zdroja (UPS) s kvalitnou prepäťovou ochranou.

Prečo to riešiť skôr, než bude neskoro?

Poškodenie elektronických zariadení nie je lacná záležitosť. V dnešnej dobe, keď domácnosti obsahujú viacero televízorov, počítačov a rôznej inej techniky, by celková čiastka za výmenu mohla byť veľmi vysoká. Nehovoriac o nepríjemnostiach, ak by ste napríklad prišli o rozpracované súbory v počítači alebo cenné rodinné fotografie.

Ochrana spotrebičov pred búrkou je jednoduchý krok, ktorý vám v konečnom dôsledku môže ušetriť stovky až tisíce eur. Stačí včas reagovať na meteorologické výstrahy, ktoré hlásia príchod búrky, a všetky dôležité zariadenia jednoducho odpojiť zo siete.

Ako rýchlo stihnúť vypnúť všetko podstatné?

Sledujte predpoveď : Ak viete, že sa búrka blíži, pripravte sa.

: Ak viete, že sa búrka blíži, pripravte sa. Vypnite a odpojte : Televízor, počítač, router, hernú konzolu aj ďalšie citlivé zariadenia.

: Televízor, počítač, router, hernú konzolu aj ďalšie citlivé zariadenia. Zamerajte sa na drahšie spotrebiče : Prednosť majú tie, ktoré by vás najviac finančne zaťažili pri kúpe nových.

: Prednosť majú tie, ktoré by vás najviac finančne zaťažili pri kúpe nových. Nezabudnite na menej nápadné prístroje: Napríklad nabíjačky, malé spotrebiče na kuchynskej linke či inteligentné zariadenia (smart asistent, osvetlenie s elektronickým ovládaním).

Buďte radšej opatrní

Hovorí sa, že je lepšie byť prehnane opatrný, než potom ľutovať. V prípade elektroniky a búrok to platí dvojnásobne. Šanca, že blesk trafí presne do vášho susedstva, nemusí byť veľká, no škody na zariadeniach môžu byť nečakane vysoké a často nenávratné.

Môžete spoliehať na bleskozvod či prepäťovú ochranu, no ak chcete mať stopercentnú istotu, úplné fyzické odpojenie spotrebičov zo zásuvky zostáva najlepšou voľbou. Zdravý sedliacky rozum a pár sekúnd vášho času dokážu zachrániť tisícky eur – a najmä množstvo starostí a nepríjemností, ktoré prichádzajú s nefunkčnou elektronikou.

Zhrnutie: Keď sa blíži búrka, vypnite svoje zariadenia a vytiahnite zástrčky zo siete. Takto môžete efektívne predísť zničeniu drahej elektroniky a neriskovať nečakané výdavky na nové spotrebiče. Aj jednoduchý krok dokáže ušetriť veľa peňazí a eliminovať zbytočné stresy.