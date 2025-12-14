Ktoré psy potrebujú v zime viac kalórií? Možno medzi ne patrí aj ten váš

Zimné obdobie vie byť nádherné – zasnežená krajina, čistý vzduch a pokoj, ktorý so sebou chladné mesiace prinášajú. Pre našich štvornohých spoločníkov však zima neznamená iba idylu. Nízke teploty dokážu výrazne ovplyvniť ich energetické potreby a v niektorých prípadoch si vyžadujú úpravu jedálnička. Ktoré psy potrebujú v zime viac kalórií a prečo je to tak?
Prečo psy v zime míňajú viac energie?
Keď teploty klesnú, pes musí počas každej prechádzky vynaložiť viac energie na udržiavanie telesného tepla. Organizmus sa prirodzene snaží vyrovnať chlad a tvorba tepla si vyžaduje kalórie navyše.
Na druhej strane sú tu psy, ktoré v zime takmer nevychádzajú z tepla domova. Väčšinu dňa prespia na gauči, radiátor im zohrieva bok a ich denný výdaj energie je v porovnaní s aktívnymi psami minimálny. Tieto rozdiely v úrovni aktivity znamenajú aj rozdielne nároky na krmivo – a tie by mal majiteľ poznať.
Psí športovci a vonkajšie plemená potrebujú energiu navyše
Nie je prekvapením, že najvyšší príjem kalórií vyžadujú psy vystavované náročným podmienkam – mráz, vietor, dlhé hodiny vonku a k tomu intenzívny pohyb.
Do tejto skupiny patria najmä:
- psy chované vonku
- veľké plemená s pracovným využitím
- lovecké psy
- strážne psy
- saňové plemená a psy určené pre ťažnú prácu
Tieto zvieratá v zime spaľujú kalórie v extrémnych množstvách. V niektorých prípadoch môžu spotrebovať až trojnásobok toho, čo v lete.
Ak má pes náročné fyzické aktivity alebo trávi veľa času v chlade, jeho krmivo musí byť výživnejšie, bohatšie na kvalitné tuky a bielkoviny, aby zvládol záťaž a neohrozilo to jeho kondíciu.
Domáci „gaučáci“ naopak často potrebujú menšie porcie
Psy, ktoré žijú výlučne v byte či dome a ich pohyb je obmedzený na krátke zimné prechádzky, majú opačný problém.
Chladné počasie nepozýva na dlhé venčenia a skorá tma aktivity tiež nepridáva. Výsledok? Pes sa hýbe menej, ale ak dostáva rovnaké množstvo krmiva ako počas leta, veľmi ľahko začne priberať.
Rovnako ako u ľudí aj u psov platí, že zima môže znamenať pomalšie tempo, menej pohybu a riziko priberania. U týchto psov je preto vhodné porcie krmiva mierne znížiť, aby si udržali zdravú hmotnosť.
Bielkoviny sú v zime obzvlášť dôležité
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že riešenie je jednoduché – vonkajším psom pridať a domácim ubrať. Realita je však o niečo zložitejšia.
Aj pes, ktorý chodí iba na krátke vychádzky, môže v chlade rýchlo strácať energiu, najmä ak ide o plemeno s krátkou srsťou alebo jedinca so slabšou imunitou.
Preto je rozumné zvýšiť podiel kvalitných bielkovín a zdravých tukov, čo pomáha:
- udržať svalstvo v dobrej kondícii
- podporiť imunitu
- zlepšiť kvalitu srsti a kože
- zvýšiť odolnosť proti chladu
Nejde teda len o množstvo krmiva, ale aj o jeho zloženie.
Zmena krmiva musí byť postupná
Ak uvažujete nad tým, že psovi v zime upravíte krmivo, nezabúdajte na jedno dôležité pravidlo: robte to pomaly. Psí tráviaci systém potrebuje čas, aby si zvykol na nové zloženie alebo vyšší podiel tukov.
Pri postupnej zmene stravy:
- sledujte stav srsti a pokožky
- kontrolujte hmotnosť psa
- sledujte trávenie (stolica, nafukovanie, zvracanie)
- reagujte na akékoľvek náznaky problémov
Ak si nie ste istí, či je zmena vhodná, alebo neviete, koľko kalórií pes potrebuje, najlepší zdroj informácií je veterinár.
Zhrnutie
Zima výrazne ovplyvňuje energetické nároky psov.
- Aktívne, pracovné a vonkajšie psy potrebujú podstatne viac kalórií a výživnejšiu stravu.
- Domáci „ležiaci psy často musia naopak jemne znížiť príjem, aby nepriberali.
- Bez ohľadu na aktivitu je však dôležité dbať na kvalitné bielkoviny a tuky, ktoré podporujú vitalitu a imunitu v chladnom období.
- Každú úpravu stravy robte postupne a sledujte reakcie psa.
Ak chce majiteľ, aby jeho pes prežil zimu zdravý, spokojný a v dobrej kondícii, správne nastavený jedálniček je jedným z kľúčových krokov.