Ktorá bylinka spoľahlivo odradí myši? Vyskúšajte tento overený prírodný prostriedok

Myši rozhodne nie sú vítanými spoločníkmi v domácnosti, no zároveň to nie je vždy také jednoduché – zbaviť sa ich môže byť na vidieku poriadna výzva. Majú tam totiž prístup k dostatku potravy a neraz aj kľudné útočisko. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako ich spoľahlivo odplašiť, skúste obyčajnú mätu piepornú. Budete možno prekvapení, aká silná môže byť jej aróma pre malé hlodavce.

Prečo práve mäta?

Mäta pieporná je nám dôverne známa ako bylinka, ktorá nájde uplatnenie pri rôznych zdravotných ťažkostiach. Pridávame ju do čajov podporujúcich trávenie, posilňujúcich imunitu, či upokojujúcich pri strese. V kuchyni sa dá využiť pri dochucovaní jedál, dezertov a nápojov, a pritom stále nekončíme – svoje čaro má aj pri odpudzovaní myší, prípadne potkanov.

Ako na to upozorňuje aj video od Protect Garden CZ

Nám vonia, myšiam páchne…

Základom sily mäty je jej intenzívna aróma. Silice obsiahnuté v listoch mäty sú pre myši natoľko dráždivé, že sa im radšej vyhnú. Dôvodom je najmä mentol, ktorý vnímame ako sviežu, príjemnú vôňu, no pre hlodavce je to neskutočne nepríjemný zápach vyvolávajúci podráždenie ich citlivého čuchu. Zjednodušene povedané, človek si vychutnáva povzbudzujúcu vôňu, ale u myší spôsobuje táto látka presný opak a dokáže ich účinne odradiť od vstupu do miestnosti.

Viacero možností, ako mätu použiť

Chcete využiť bojovú silu mäty naplno? Na výber máte hneď niekoľko spôsobov:

Čerstvá mäta v kvetináči

Ak máte radi bylinky v kuchyni alebo jednoducho disponujete čerstvými rastlinami, môžete mätu v kvetináčoch strategicky rozmiestniť tam, kde ste myši videli alebo kde predpokladáte ich výskyt. Sušená mäta

Sušená mäta je rovnako účinná a navyše ju môžete uložiť do malých vrecúšok z látky. Môžete ich rozvešať alebo položiť na miesta, kde myši vchádzajú do bytu či domu, prípadne k zásobám potravín. Esenciálny olej z mäty

Pre tých, čo nemajú radi sušené bylinky ani pohľad na kvetináče, je tu najjednoduchšia a často aj najdiskrétnejšia cesta. Olej je koncentrovaný, takže postačí niekoľko kvapiek na savý materiál (vata, textília, drevená doštička) alebo ho môžete rozriediť s vodou a rozprášiť v okolí dverí a rôznych štrbín. Takto získate neviditeľnú, no vysoko účinnú obranu proti neželaným hlodavcom.

Kľúčové je správne miesto

Nech už sa rozhodnete pre ktorúkoľvek z týchto možností, dôležité je zamerať sa na miesta, kde sa hlodavce najčastejšie vyskytujú. Myši majú vo zvyku vyhľadávať teplé a tiché kúty, kde majú súkromie a môžu si nahonobiť potravu.

Potravinové skrinky : Myši rady vyhľadávajú miesta, kde majú dostatok jedla. Preto čerstvú alebo sušenú mätu umiestnite tam, kde uchovávate suroviny – či už v potravinovej skrini, alebo priamo v špajze.

: Myši rady vyhľadávajú miesta, kde majú dostatok jedla. Preto čerstvú alebo sušenú mätu umiestnite tam, kde uchovávate suroviny – či už v potravinovej skrini, alebo priamo v špajze. Technické miestnosti : Garáž, dielňa či kotolňa predstavujú pre hlodavce obľúbené útočiská, keďže sú pokojné, často málo navštevované a v zime vyhriate. Aj sem teda môžete dať vrecúška so sušenou mätou alebo niekoľko kvetináčov.

: Garáž, dielňa či kotolňa predstavujú pre hlodavce obľúbené útočiská, keďže sú pokojné, často málo navštevované a v zime vyhriate. Aj sem teda môžete dať vrecúška so sušenou mätou alebo niekoľko kvetináčov. Priestor okolo káblov: Myši zvyknú obhrýzať káble, čím spôsobujú škody a môžu dokonca vytvoriť nebezpečenstvo skratov alebo požiarov. Aj v týchto priestoroch môže mäta pomôcť.

Ak zvolíte sušenú mätu, vyhnite sa však sypaniu priamo na podlahu v obývaných priestoroch, pretože by to mohlo pôsobiť neporiadne. Práve na tieto účely výborne poslúžia dekoratívne vrecúška z látky či papiera. Môžete z nich vytvoriť aj milú ozdobu, ktorá pritom nenápadne „pracuje“ na odpudzovaní myší.

Neviditeľná, ale účinná zbraň – mätový olej

Pre tých, ktorí kvetináčom s bylinkami príliš neholdujú alebo nemajú radi sušené rastlinky, je esenciálny olej z mäty najlepšou voľbou. Jeho použitie je jednoduché:

Nakvapkanie na porézny materiál : Stačia vám dve či tri kvapky na malý kúsok látky, keramiky alebo dreva. Vôňa sa potom uvoľňuje postupne a zabezpečuje neprestajný odstrašujúci účinok.

: Stačia vám dve či tri kvapky na malý kúsok látky, keramiky alebo dreva. Vôňa sa potom uvoľňuje postupne a zabezpečuje neprestajný odstrašujúci účinok. Postrek: Olej môžete zmiešať s vodou v menšej nádobke s rozprašovačom a opakovane aplikovať tam, kde si myslíte, že by sa myši mohli ukrývať. Vôňa nie je výrazná pre ľudí, ale myšiam dokáže prekážať.

Takéto neviditeľné „pasce“ sú pohodlné a zároveň nenápadné. Treba však myslieť na to, že pravidelnosť je dôležitá – ak prestanete dopĺňať esenciálny olej, vôňa vyprchá a myši sa môžu odvážiť vrátiť.

Preventívne a s rozvahou

Je starou známou pravdou, že prevencia je vždy najlepší spôsob boja. Ak sa teda obávate, že by k vám myši mohli časom zavítať, no zatiaľ ste ich nespozorovali, neváhajte mätu použiť už vopred. Položte niekoľko vrecúšok so sušenou mätou do špajze, skontrolujte všetky škáry a otvory, cez ktoré by hlodavce mohli preniknúť dovnútra, a na kritické miesta ich preventívne umiestnite. Tým im hneď pri prvom pokuse pripravíte nepríjemné privítanie a veľmi pravdepodobne sa rozhodnú, že práve tento priestor nebude pre nich tým pravým domovom.

Okrem toho pravidelne kontrolujte a utesňujte rôzne škáry pri dverách, vetracie otvory, nevyužívané priestory v pivnici či v podkroví. Ak je to možné, skontrolujte aj priestor okolo potrubia, kde sa často vytvoria menšie medzery. Myši sú schopné prepchať sa aj cez veľmi malé otvory, a preto sa nespoliehajte na to, že niekde neprejdú.

Bonusový tip: Kombinácia s inými bylinkami

Ak chcete účinnosť mäty ešte posilniť, môžete siahnuť aj po iných aromatických bylinkách či koreninách, ktoré myšiam nevoňajú. Často sa spomína napríklad klinček či levanduľa. Tie síce nie sú až také silné ako mäta, ale v kombinácii môžu vytvoriť zaujímavú aromatickú bariéru. Zmes rôznych silíc pôsobí nepríjemne pre hlodavce, no pre mnohých ľudí je takáto voňavá kombinácia v byte príjemnejšia než chemické repelenty.

Posledné odporúčania

Neprežeňte to s polievaním: Ak sa rozhodnete pre čerstvú mätu, starajte sa o ňu primerane. Rastlina má rada vlhkú pôdu, no nechce byť premočená. Vhodné je aj pravidelné zastrihávanie, aby ste získali nové listy a podporili jej rast. Dôsledne sledujte: Aj keď je mäta výborným prírodným odpudzovačom, ak máte väčší problém s premnoženými myšami či potkanmi, zvážte aj odbornú pomoc alebo účinnejšie metódy. Mäta síce odstrašuje, ale ak myši už u vás našli všetko, čo potrebujú, môže to byť iba jeden z krokov v komplexnejšom boji. Majte trpezlivosť: Niekedy sa výsledky nemusia dostaviť okamžite. Hlodavce si najprv môžu nájsť iné cestičky a budú skúšať, či je naozaj také nepríjemné žiť v miestach presýtených arómou mäty. Buďte preto dôslední a mäta sa vám odmení dlhodobo.

Zhrnutie

Mäta pieporná je mimoriadne užitočná bylinka – pomáha pri zdravotných ťažkostiach, v kuchyni i pri potláčaní nepríjemného zápachu. Navyše funguje ako efektívny prírodný prostriedok na odpudzovanie myší, a to najmä vďaka vysokému obsahu mentolu, ktorý tieto hlodavce dráždi a odháňa. Na výber máte čerstvú mätu, sušenú mätu, alebo koncentrovaný esenciálny olej. Umiestnite ich tam, kde myši zvyknú vyhľadávať potravu či úkryt, a uvidíte, že im dokážu účinne „skrížiť plány“. Navyše, pri vhodnom umiestnení a pravidelnej údržbe môže táto vôňa pôsobiť aj preventívne a zabrániť tomu, aby sa k vám hlodavce vôbec nasťahovali.

Ak teda uvažujete, ako si poradiť s myšími votrelcami v dome či byte, mäta predstavuje jednoduché, cenovo dostupné a ekologické riešenie. Vďaka nej bude vaša domácnosť voňať sviežo – no pre myši to bude znamenať jasný signál, aby sa radšej porozhliadli inde.