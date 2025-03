Kto šetrí, má za tri! 6 tipov, ako prestať plytvať potravinami a ušetriť. Vyskúšajte ich.

Aj vám sa stáva, že pri prezeraní chladničky alebo špajze narazíte na potraviny, ktoré už nestihnete zjesť a skončia v koši? Nie ste sami. Podľa svetových štatistík sa každý rok vyhodí približne tretina všetkého vyprodukovaného jedla, čo predstavuje asi 1,3 miliardy ton. Utrpí tým nielen životné prostredie, ale aj obsah našich peňaženiek. Ako sa dá tomuto plytvaniu predísť? Prinášame vám niekoľko overených tipov, ktoré vám pomôžu zredukovať odpad z potravín a ušetriť.

Priznajme si, že pri nakupovaní sa ľahko necháme zlákať výhodnými akciami alebo podľahneme momentálnej chuti. A potom zistíme, že niektoré z týchto potravín zostali zabudnuté kdesi vzadu v chladničke či špajzi, až im vyprší dátum spotreby. Pritom stačí iba trocha plánovania a zopár jednoduchých návykov, aby sme nákupy aj uskladnenie jedla zvládli oveľa efektívnejšie.

Pripravte si nákupný zoznam

Predtým, než sa vyberiete do obchodu, skúste si aspoň približne naplánovať jedálniček na nasledujúci týždeň. Prejdite si všetky zásoby v chladničke i v špajze a zistite, čo už doma máte a čo vám chýba. Následne si vytvorte nákupný zoznam s presnými položkami a množstvami. Hoci sa môžu vyskytnúť nepredvídané situácie, vďaka tomuto plánu s väčšou pravdepodobnosťou kúpite iba veci, ktoré naozaj spotrebujete.

Nakupujte s plným žalúdkom

Hlad je jeden z najväčších nepriateľov pri rozumnom nakupovaní. Keď sa vyberiete do obchodu najedení, budete mať väčšiu vôľu odolať lákadlám a zľavám typu „2 + 1 zadarmo“. Ak patríte k ľuďom, ktorí radi využijú každú ponuku, premyslite si, či máte dostatok priestoru na správne skladovanie potravín. Menej časté, ale zato premyslenejšie nákupy vám pomôžu vyhnúť sa hromadeniu potravín, ktoré nakoniec vyhodíte.

Kontrolujte dátum spotreby

Počas nakupovania venujte pozornosť aj dátumom spotreby, najmä pri rýchlo sa kaziacich potravinách (mliečne výrobky, mäso atď.). Zľavy síce môžu byť lákavé, no zvážte, či akciové balenia dokážete skutočne spotrebovať skôr, než sa im skončí doba trvanlivosti. Výhodné je nakupovať väčšie množstvá trvanlivých surovín, ktoré si môžete uskladniť dlhodobo, no pri potravinách so skorším dátumom spotreby to nemusí byť vždy výhodné.

Správne uskladnenie potravín

Dobré skladovanie môže výrazne predĺžiť trvanlivosť jedla. Predtým, než potraviny uložíte do chladničky, skontrolujte, kde sa ktorej surovine darí najlepšie. V chlade uchovávajte najmä tie druhy ovocia a zeleniny, ktoré rýchlo podliehajú skaze – napríklad jahody, maliny, čučoriedky, jablká či mrkvu. Naopak, paradajky, cibuľa, zemiaky a citrusy radšej nechávajte mimo chladničky, na tmavom a suchom mieste.

Pri mäse dávajte pozor, aby bolo bezpečne uzavreté, a tak neprišlo do styku s inými druhmi potravín. Rovnako by ste nemali nechávať pečivo v igelitových vreckách, v ktorých sa rýchlo zaparí. Lepšou voľbou je látková utierka alebo chlebník, kde vám chlieb i rožky vydržia čerstvé dlhšie a nezačnú tak rýchlo plesnivieť.

Využívajte zvyšky

Zvyšné jedlá z predošlého dňa nemusia skončiť v koši. Napríklad zvyšky ryže, zemiakov alebo cestovín sa dajú veľmi dobre využiť v novom recepte – urobte z nich nákyp, zapekané pokrmy či chutné šaláty. Ak máte pri varení veľa zeleninových odrezkov, môžete z nich pripraviť výdatný zeleninový vývar, ktorý vynikne ako základ do polievok či omáčok.

Dokonca aj potraviny, ktoré už nie sú celkom vhodné na priamu konzumáciu, sa dajú použiť do pečenia alebo dezertov. Prezreté banány či mierne scvrknuté jablká dodajú cestu sladkú chuť a vláčnu textúru, zatiaľ čo mliečne výrobky s blížiacim sa dátumom spotreby môžu poslúžiť ako skvelá prísada do koláčov a palaciniek.

Zamrazte, čo nestihnete spotrebovať

Pokiaľ máte suroviny, o ktorých viete, že ich včas nespotrebujete, zvážte ich zmrazenie. Do mrazničky sa hodia rôzne druhy mäsa, rýb či maslo. Vhodné je aj zamraziť bylinky, orechy, nakrájané ovocie a zeleninu, prípadne aj pečivo. Takto si predĺžite dobu, počas ktorej budete mať potraviny k dispozícii.

Niektoré jedlá sa však na zmrazovanie neodporúčajú. Napríklad už uvarené prílohy (ryža, cestoviny, zemiaky) sa po rozmrazení často zmenia na nevábnu hmotu. Taktiež pokrmy obsahujúce smotanu, jogurt či mlieko a vyprážané jedlá nie sú na mrazenie vhodné.

Ak sa budete držať týchto jednoduchých tipov, znížite plytvanie potravinami, ušetríte si výdavky a zároveň prispejete aj k ochrane životného prostredia. Stačí trocha plánovania, starostlivé skladovanie a chuť zužitkovať aj to, čo by mnohí už hodili do koša. Uvidíte, že tento prístup prinesie úsporu peňazí, lepší pocit a navyše aj spokojnejšie svedomie.