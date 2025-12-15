Kto nesie zodpovednosť za plot medzi susedmi? Zákon hovorí jasne, no realita býva komplikovanejšia

Ploty medzi dvoma susednými pozemkami patria na Slovensku k najčastejším zdrojom napätia. Mnohí dodnes veria starému nepísanému pravidlu, podľa ktorého „plot na pravej strane“ vraj automaticky patrí vlastníkovi pozemku. Ide však o mýtus, ktorý sa traduje už celé generácie. Slovenské zákony nič také nepoznajú a rozhodujúci je vždy jediný faktor – kde plot v skutočnosti stojí.
Hoci sa zdá, že určiť vlastníka by malo byť jednoduché, v praxi vznikajú situácie, ktoré dokážu pokojných susedov premeniť na nekompromisných protivníkov. Aby ste predišli nedorozumeniam, oplatí sa poznať základné pravidlá.
Kto je vlastníkom plota? Rozhoduje umiestnenie
Pri posudzovaní vlastníctva sa sleduje výhradne poloha plotu. Z nej vyplývajú práva aj povinnosti.
1. Plot stojí celý na vašom pozemku
V takom prípade ste jediným vlastníkom a:
- všetky opravy a údržbu financujete len vy,
- sused vás nemôže nútiť plot opraviť,
- zároveň sused nesmie bez vášho súhlasu do plota zasahovať.
Takýto plot je súčasťou vášho majetku, rovnako ako dom či garáž.
2. Plot je postavený presne na hranici pozemkov
Tu vstupuje do hry pojem ideálne spoluvlastníctvo. Znamená to, že každý z vlastníkov má určitý podiel, nie však konkrétnu časť plota.
V praxi to znamená:
- náklady na údržbu a opravy by ste si mali deliť rovným dielom (pokiaľ sa nedohodnete inak),
- zásadné úpravy – výmena, zvýšenie, zmena materiálu – si musíte navzájom odsúhlasiť,
- bez súhlasu druhého vlastníka nie je možné plot jednostranne meniť.
Čo hovorí slovenská legislatíva?
Podľa § 127 Občianskeho zákonníka je vlastník nehnuteľnosti povinný zdržať sa všetkého, čo by nad mieru primeranú pomerom obťažovalo alebo poškodilo suseda. Pri plotoch to znamená, že nový plot nesmie:
- tieniť viac, ako je nevyhnutné,
- brániť prístupu na susedný pozemok,
- spôsobovať susedovi škodu.
Ak komunikácia medzi susedmi zlyhá, spor môže riešiť stavebný úrad alebo súd. Ten môže uložiť napríklad povinnosť plot opraviť alebo postaviť nový – vždy však individuálne, podľa konkrétnych okolností.
VIDEO: Ako riešiť susedské konflikty pri plotoch
Ak chcete vidieť konkrétne príklady a praktické odporúčania, pozrite si prehľadné video od dTestu:
Video vysvetľuje, ako postupovať pri výstavbe plota na hranici, čo robiť, ak sused nesúhlasí, a kedy má zmysel osloviť stavebný úrad či mediátora.
Keď sa sused rozhodne postaviť nový plot
Plot na jeho pozemku
Tu môže konať bez vášho súhlasu – pokiaľ stavba nezasahuje do vašich práv.
Plot priamo na hranici
Na jeho výstavbu potrebuje váš súhlas. Dohoda by mala obsahovať:
- výšku a vzhľad plota,
- použitý materiál,
- spôsob financovania.
Bez spoločnej dohody vznikajú najväčšie konflikty a často aj zbytočné súdne spory.
Musíte susedovi zaplatiť polovicu, ak postavil plot bez dohody?
Nie.
Sused nemá právo spätne od vás žiadať peniaze, ak ste sa na spoločnej výstavbe vopred nedohodli.
Dôležité je aj to, že:
- samotné umiestnenie na hranici ešte neznamená, že ste automaticky spoluvlastník,
- spoluvlastníctvo vzniká až dohodou strán alebo rozhodnutím súdu,
- ak plot zasahuje na váš pozemok bez súhlasu, môžete žiadať jeho úpravu alebo odstránenie.
Aké povolenia sú potrebné? Záleží od výšky a lokality
Plot do 2 metrov
Väčšinou ide o drobnú stavbu. Obvykle postačí len ohlásenie stavebnému úradu.
Plot vyšší ako 2 metre alebo v regulovanej oblasti
Tu už je potrebné stavebné povolenie. Týka sa to napríklad:
- historických centier,
- pamiatkovo chránených území,
- lokalít so špeciálnymi reguláciami.
Pred stavbou sa vždy oplatí overiť si pravidlá na miestnom úrade. Predpisy sa v jednotlivých obciach môžu líšiť.
Ako predísť konfliktom? Základom je komunikácia
Zákon stanovuje rámec, ale atmosféru v susedstve určujú najmä vzťahy medzi ľuďmi.
Jednoduchý rozhovor, snaha nájsť kompromis a jasná dohoda vopred dokážu ušetriť:
- peniaze,
- čas,
- zbytočné nervy.
Pri susedských sporoch platí viac než kdekoľvek inde, že dobré vzťahy majú väčšiu hodnotu ako samotný plot.
Praktický kontrolný zoznam: Ako si overiť vlastníctvo a povinnosti
1️⃣ Overte hranicu pozemku
- pozrite list vlastníctva a katastrálnu mapu,
- ak je situácia nejasná, zavolajte geodeta.
2️⃣ Zistite, kde plot reálne stojí
- výlučne na vašom pozemku = vaše vlastníctvo,
- presne na hranici = spoluvlastníctvo.
3️⃣ Dohodnite sa so susedom písomne
Aj jednoduchá písomná dohoda dokáže predísť dlhým sporom.
4️⃣ Skontrolujte miestne stavebné pravidlá
- zistite, či potrebujete iba ohlásenie alebo aj povolenie,
- overte limity výšky plota.
5️⃣ Riešte problémy s rozvahou
Najprv skúste priateľskú komunikáciu.
Ak to nepomôže, obráťte sa na stavebný úrad alebo právnika.
Zhrnutie v skratke
- Plot na hranici → ideálne spoluvlastníctvo, náklady sa delia podľa dohody.
- Plot na vašom pozemku → zodpovednosť a rozhodovanie máte vy.
- Bez dohody vám sused nemôže spätne účtovať náklady.
- Ploty do 2 m obvykle stačí ohlásiť, vyššie vyžadujú povolenie.
- Najlepšou prevenciou sporov sú jasné dohody a rešpekt.