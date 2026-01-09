Kto nemusí na Slovensku platiť poplatok za komunálny odpad? Tu zistíte, ako to overiť

Poplatok za komunálny odpad je na Slovensku povinnosťou každého, kto má v obci alebo meste trvalý pobyt alebo nehnuteľnosť. Aj na Slovensku však existujú situácie, keď môže byť obyvateľ od platenia oslobodený. Keďže podmienky si určujú jednotlivé samosprávy, oplatí sa vedieť, kde presne ich nájdete a ako si overíte, či sa výnimka nevzťahuje aj na vás.
Čo patrí medzi komunálny odpad?
Do komunálneho odpadu putuje len to, čo sa nedá vytriediť. To znamená, že sa doň nesmie vyhadzovať:
- plast, sklo, papier, kovy, nápojové kartóny
- elektroodpad a batérie
- textil vhodný na opätovné použitie
- bioodpad zo záhrad a kuchýň
- objemný odpad, ako starý nábytok či matrace
Komunálny odpad je v podstate zvyšok toho, čo nie je možné zaradiť do žiadneho triedeného toku odpadu.
Prečo sa obce snažia množstvo odpadu znižovať
Na Slovensku rastú náklady na nakladanie s odpadmi a samosprávy sú pod tlakom, aby obmedzovali množstvo odpadu končiaceho na skládkach. Slovensko má dlhodobo vysoký podiel skládkovania, čo predstavuje ekologické aj finančné riziká.
Skládkovanie môže časom viesť k úniku škodlivých látok do okolia, preto štát postupne zvyšuje poplatky za uloženie odpadu. Pre obce to znamená, že každý kilogram komunálneho odpadu je čoraz drahší, a preto podporujú obyvateľov, aby viac triedili.
Ako obce podporujú triedenie
Samosprávy robia rôzne kroky, aby ľudia produkovali menej odpadu:
- zvyšujú počet stojísk s nádobami na triedený odpad
- zavádzajú zber triedeného odpadu „od domu“
- poskytujú kompostéry pre rodinné domy
- motivujú obyvateľov k správnemu nakladaniu s bioodpadom
Najmä bioodpad tvorí veľkú časť komunálneho odpadu, hoci sa dá ekologicky spracovať doma a zadarmo.
Ako sa na Slovensku platí za komunálny odpad
Na Slovensku platí každá obec všeobecne záväzné nariadenie (VZN), v ktorom sú presne uvedené pravidlá:
- výška poplatku
- spôsob výpočtu
- splatnosť
- prípadné zľavy alebo oslobodenia
Najčastejšie sa platí:
- Paušálne za osobu s trvalým pobytom
- Paušálne za nehnuteľnosť, kde nikto nemá trvalý pobyt
- Podľa veľkosti alebo počtu zberných nádob
- Podľa množstva odpadu, čo sa využíva najmä vo väčších mestách (váženie nádob alebo sledovanie vývozov).
Každý obyvateľ je povinný dodržať tzv. ohlasovaciu povinnosť – ak má v obci trvalý pobyt, musí sa prihlásiť k poplatku do 30 dní.
Kto nemusí poplatok platiť?
Na Slovensku neexistuje celonárodná jednotná výnimka. Oslobodenia a zľavy závisia výlučne od rozhodnutia konkrétnej obce, ktoré stanoví vo svojom VZN.
Obce najčastejšie oslobodzujú:
- ľudí dlhodobo žijúcich mimo územia obce (napr. pracujú v zahraničí a doma sa zdržiavajú len pár dní v roku)
- deti do určitého veku – podľa rozhodnutia obce
- seniorov nad stanovený vek (zvyčajne 70+)
- tretie a ďalšie nezaopatrené dieťa v rodine
- osoby, ktoré dlhodobo nevyužívajú nehnuteľnosť
- študentov ubytovaných mimo trvalého pobytu, ak to obec povoľuje
Nie každá obec má rovnaké pravidlá – niekde výnimky poskytujú, inde nie.
Ako si overiť, či máte nárok?
Najjednoduchšia cesta:
- Navštívte web svojej obce alebo mesta.
V sekcii „VZN“ alebo „Poplatok za komunálne odpady“ býva uvedené všetko podstatné.
- Preštudujte si aktuálne VZN o odpadoch.
Nájdete tam zoznam oslobodení, výšku sadzieb aj podmienky.
- Ak si nie ste istí, môžete sa informovať:
- na obecnom úrade
- na oddelení životného prostredia
- e-mailom na oficiálnu adresu obce
Ako môže domácnosť ušetriť
Aj keď nie ste od poplatku oslobodení, môžete ovplyvniť celkovú sumu – najmä tam, kde sa platí podľa množstva odpadu.
Praktické tipy:
- vytvárajte menej odpadu
- vyhýbajte sa jednorazovým obalom a plastom
- nakupujte bezobalovo
- kompostujte bioodpad
- recyklujte čo najviac
- staré veci skúste najprv opraviť alebo darovať
Menej odpadu = nižší účet aj menšia záťaž pre životné prostredie.