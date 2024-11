Kto necháva kľúče zvnútra v zámku, robí veľký omyl. Privoláva tým zlodejov

Mnoho ľudí si necháva kľúče vo dverách aj počas noci, pretože je to jednoduché a praktické. Kľúče sú tak vždy na dosah a ráno ich nemusíte hľadať. Tento návyk však môže prilákať zlodejov, ktorí tým získavajú ľahšiu cestu do vášho domova. Hoci zabrániť prípadnému vlámaniu sa vždy úplne nedá, môžete ho zlodejom aspoň sťažiť. Dôležité je dbať na to, aby ste im zbytočne neumožnili prístup tým, že necháte kľúče v zámke.