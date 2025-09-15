Kto je zodpovedný za plot medzi susedmi? Zákon hovorí jasne, no prax býva iná

Plot medzi dvomi pozemkami sa na prvý pohľad môže zdať ako jednoduchá záležitosť – veď oddeľuje hranicu a poskytuje súkromie. V realite však práve o plotoch vznikajú na Slovensku jedny z najčastejších susedských sporov. Mnohí ľudia sa pritom ešte stále riadia starým, no nesprávnym „pravidlom pravej ruky“, podľa ktorého plot stojaci napravo patrí majiteľovi daného pozemku. Takáto predstava je však skôr mýtus, pretože slovenská legislatíva nič podobné nepozná. O vlastníctve plota nerozhoduje žiadna „ruka“, ale to, na akom mieste je plot postavený.
Aj napriek tomu, že zákon je pomerne jasný, prax býva oveľa komplikovanejšia. Nie vždy sa susedia vedia dohodnúť, čo vedie k hádkam, súdnym sporom a niekedy aj k narušeným vzťahom na dlhé roky. Preto sa oplatí poznať základné pravidlá a vedieť, čo vám ako vlastníkovi patrí.
Kto je vlastníkom plota? Rozhoduje umiestnenie
Pri posudzovaní vlastníctva plota sa sleduje to, kde je umiestnený. Existujú dve hlavné možnosti:
1. Plot stojí úplne na vašom pozemku
- V takomto prípade ste jeho jediným vlastníkom.
- Údržba, opravy aj prípadná výmena idú výlučne na vaše náklady.
- Sused vás nemôže donútiť, aby ste plot opravili, no zároveň nesmie doň zasahovať bez vášho súhlasu.
2. Plot stojí priamo na hranici dvoch pozemkov
- Vtedy hovoríme o ideálnom spoluvlastníctve. Nejde o to, že by jeden mal „ľavú polovicu“ a druhý „pravú polovicu“. Každý vlastní určitý podiel na celom plote.
- Náklady na opravy a údržbu by sa mali deliť rovným dielom, ak sa nedohodnete inak.
- Ak chcete plot zvýšiť, vymeniť alebo použiť iný materiál, musí s tým druhá strana súhlasiť.
Čo presne hovorí zákon?
Podľa § 127 Občianskeho zákonníka sa musí vlastník nehnuteľnosti zdržať všetkého, čo by nad primeranú mieru obťažovalo alebo poškodilo suseda. To sa týka aj plotov – nesmú neprimerane tieniť, brániť prístupu alebo spôsobovať škodu.
Ak sa susedia nevedia dohodnúť, môže do veci vstúpiť stavebný úrad alebo v krajnom prípade súd. Ten môže rozhodnúť, že plot je nutný – napríklad z dôvodu ochrany bezpečnosti, súkromia alebo vlastníckych práv. Nejde však o povinnosť plošne, ale vždy o individuálne posúdenie situácie.
Keď sa sused rozhodne postaviť nový plot
- Na vlastnom pozemku si ho môže postaviť bez vášho súhlasu, pokiaľ tým nezasahuje do vašich práv.
- Na hranici pozemkov už potrebuje vašu dohodu. A to nielen o samotnom umiestnení, ale aj o:
- výške a vzhľade,
- materiáli,
- spôsobe financovania.
Ak sa nedohodnete, spor môže riešiť úrad alebo súd, ktorý zváži, či je stavba opodstatnená.
Musíte platiť polovicu, ak plot postaví bez dohody?
Nie. Pokiaľ medzi vami nebola uzavretá dohoda, sused nemá právo žiadať od vás príspevok na stavbu. Ani fakt, že plot stojí presne na hranici, automaticky nevytvára spoluvlastníctvo. To vzniká iba na základe dohody oboch strán alebo rozhodnutia súdu.
Ak by navyše plot zasahoval na váš pozemok bez vášho súhlasu, máte právo žiadať jeho úpravu alebo dokonca odstránenie.
Výška plotu a povolenia podľa stavebného zákona
- Plot do 2 metrov výšky – považuje sa za drobnú stavbu, vo väčšine prípadov stačí jednoduché ohlásenie stavebnému úradu.
- Plot vyšší ako 2 metre alebo v regulovanej oblasti – vyžaduje sa stavebné povolenie. Platí to napríklad pre historické centrá, pamiatkovo chránené zóny či chránené územia.
Aj pri plote na vlastnom pozemku je múdre overiť si miestne predpisy. Niektoré obce môžu mať vlastné špecifické pravidlá.
Najlepšia prevencia sporov? Komunikácia
Zákony sú síce dôležité, ale dobré susedské vzťahy sú ešte cennejšie. Mnohé konflikty vznikajú len preto, že sa susedia medzi sebou nerozprávajú alebo veci riešia jednostranne.
Otvorený rozhovor, ochota hľadať kompromis a jasná dohoda vopred dokážu predísť dlhým hádkam či finančne náročným sporom. Pamätajte, že dobrý sused je často cennejší než samotný plot, ktorý vás oddeľuje.
Praktický check-list: Ako si overiť vlastníctvo a povolenia k plotu
- Skontrolujte hranice pozemku – nahliadnite do listu vlastníctva a katastrálnej mapy, pri nejasnostiach prizvite geodeta.
- Zistite, kde presne plot stojí – na vašom pozemku = výlučné vlastníctvo, na hranici = spoluvlastníctvo.
- Dohodnite sa so susedom písomne – aj jednoduchá dohoda o výstavbe, údržbe a financovaní predíde nedorozumeniam.
- Overte si stavebné predpisy vo vašej obci – podľa výšky a lokality môže byť potrebné len ohlásenie, ale aj stavebné povolenie.
- Riešte problémy pokojne – začnite rozhovorom, a až keď to nepomôže, obráťte sa na úrad alebo právnika.
Zhrnutie
- Plot na hranici pozemkov = ideálne spoluvlastníctvo, náklady sa delia podľa dohody.
- Plot výlučne na vašom pozemku = vaša plná zodpovednosť.
- Bez dohody nemáte povinnosť prispievať na stavbu susedovho plota.
- Do výšky 2 metrov spravidla stačí ohlásenie, nad 2 metre je nutné stavebné povolenie.
- Najlepšou ochranou pred zbytočnými konfliktmi je komunikácia a vzájomný rešpekt.
Pozrite si aj video od dTestu, kde nájdete praktické rady a konkrétne príklady, ako riešiť konflikty okolo plotov a kedy sa oplatí obrátiť sa na úrad či mediátora: