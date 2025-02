Kto by to bol povedal? Vlhká hubka v mikrovlnke patrí k najlepším trikom, aké mi kedy poradili

Dezinfekcia v umývačke riadu

Podľa odborníkov stačí hubku vložiť do umývačky spolu s riadom, no musíte nastaviť čo najdlhší a najteplejší program. Vo vysokej teplote a v kombinácii s čistiacim prostriedkom môže zaniknúť až 99,9998 % baktérií. Dôležité je dbať na to, aby hubka prešla celým cyklom vrátane oplachovania a sušenia.