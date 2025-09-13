Krupicová kaša s pečenými slivkami. Návrat k zabudnutej jesennej lahôdke z vidieka

Slivky aj krupicová kaša patria medzi jedlá, ktoré majú na našom území dlhú tradíciu. Dnes si však krupicovú kašu väčšina ľudí spája predovšetkým s detskou stravou, podávanou s kakaom, cukrom či kúskom masla. V spojení s pečenými slivkami sa však mení na pochúťku, ktorá chutí aj dospelým a pripomína kuchyňu našich predkov.
Slivky – zdravé ovocie konca leta
Slivky dozrievajú na prelome augusta a septembra a patria medzi najtypickejšie ovocie nášho regiónu. Ich pôvod siaha do oblasti Kaukazu a Malej Ázie, odkiaľ sa postupne rozšírili do Európy. Pestovanie sliviek je na našom území doložené už v stredoveku a postupne sa stali súčasťou vidieckych záhrad i tradičných receptov.
Plody sú bohaté na vlákninu, prírodné cukry a antioxidanty. Obsahujú vitamíny skupiny B, vitamín E a provitamín A (betakarotén). Zo stopových prvkov sú významné najmä draslík, horčík, fosfor, vápnik, železo a zinok. Vďaka tejto kombinácii podporujú správne trávenie, pomáhajú dopĺňať energiu a prispievajú k rovnováhe minerálov v tele.
Pečením sa chuť sliviek zvýrazní a dužina získa jemnú karamelovú príchuť. Preto sa využívajú nielen do koláčov a dezertov, ale aj ako sladká príloha k jednoduchým jedlám.
Krupicová kaša – jedlo, ktoré sýtilo celé generácie
Krupicová kaša patrila po stáročia k bežnej strave v dedinských domácnostiach. Bola lacná, rýchlo pripravená a sýta. Základ tvorilo mlieko a krupica – dostupné suroviny, ktoré nechýbali v žiadnej kuchyni.
V minulosti sa často podávala slávnostnejšie, napríklad s medom, orechmi či kúskami perníka. Od 20. storočia sa postupne začala vnímať skôr ako jednoduché detské jedlo, hoci v mnohých rodinách zostala obľúbená aj pre dospelých. Kombinácia s ovocím – najmä sezónnym – bola prirodzeným spôsobom, ako jedlo obohatiť a dodať mu výnimočnú chuť.
Recept: krupicová kaša s pečenými slivkami
Ingrediencie:
- 1 liter plnotučného mlieka
- 100 g detskej krupice
- 100 g sliviek
- 50 g masla
- 3 lyžice kryštálového cukru
- 50 g práškového cukru
- 20 g mletej škorice
- 20 g vanilkového cukru
Postup:
Pečené slivky
Slivky umyte, osušte, rozpoľte a odstráňte kôstky. V miske ich premiešajte s trochou citrónovej šťavy, cukrom a škoricou. Pre výraznejšiu chuť je možné pridať pár kvapiek rumu, no nie je to nevyhnutné. Nechajte ich približne 15 minút postáť, potom ich rozložte na maslom vymastený plech a pečte v rúre vyhriatej na 180 °C asi 20 minút.
Krupicová kaša
Do polovice litra studeného mlieka vmiešajte krupicu spolu s cukrom a vanilkovým cukrom. Druhú polovicu mlieka priveďte do varu. Do vriaceho mlieka postupne a za stáleho miešania prilievajte zmes s krupicou. Varte, kým kaša nezhustne a nebude mať hladkú konzistenciu.
Hotovú kašu nalejte na taniere, navrch pridajte horúce pečené slivky a všetko prelejte roztopeným maslom.
Krupicová kaša so slivkami je ukážkou toho, ako sa v minulosti využívali jednoduché a dostupné suroviny. Nejde o „vymyslenú historku“, ale o skutočnosť – takto sa varilo v dedinských domácnostiach po celé generácie. Spojenie jemnej kaše a sladkokyslých pečených sliviek aj dnes dokazuje, že tradičná kuchyňa má čo ponúknuť.