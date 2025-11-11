Krtkovia útočia! Práve teraz sú najaktívnejší. Záhradkári radia osvedčené triky, ako sa ich zbaviť navždy, a bez ubližovania

Mnohí si myslia, že s príchodom chladnejších dní krtkovia zmiznú pod zem a až do jari majú pokoj. Nie je to však pravda. Krtko (Talpa europaea) je aktívny po celý rok – iba v zime sa presúva do hlbších vrstiev pôdy, kde má stabilnejšiu teplotu a dostatok potravy. Preto sa aj v novembri môžu na trávniku objaviť nové krtince.
Aj keď sú tieto kopčeky hliny pre záhradkárov často nočnou morou, krtko nie je nepriateľ – v skutočnosti robí pôde veľkú službu. No ak sa v záhrade rozšíri príliš, môže narušiť trávnik či korene rastlín.
Ako vypudiť krtka zo záhrady
Pozrite si krátke video s tipmi a postupom:
Malý tvor s obrovským pracovným nasadením
Dospelý krtko váži približne 70 až 120 gramov – teda asi ako tabuľka čokolády. Napriek malej veľkosti má neuveriteľnú silu. Vďaka svalnatým predným labám dokáže za deň vyhrabať až niekoľko desiatok metrov chodbičiek. Tie slúžia ako lovecké tunely, ktorými prechádza pri hľadaní potravy.
Krtko je hmyzožravec – živí sa dážďovkami, larvami, hmyzom, slimákmi či pavúkmi. Vďaka tomu pomáha znižovať počet škodcov v pôde. Zároveň svojou činnosťou pôdu prevzdušňuje a kyprí, čo prospieva rastlinám.
Zemina z krtincov je navyše výborná – bez buriny, mäkká a bohatá na živiny. Záhradníci ju často používajú na výsev semien alebo ako substrát pre kvety v kvetináčoch.
Ako rozpoznať, že ide naozaj o krtka
Krtince majú typický tvar malej „sopky“ s otvorom v strede. Pod nimi sa nachádza systém tunelov – niektoré tesne pod povrchom, iné hlbšie.
Ak však vidíte plytké chodbičky bez kopčekov, vinníkom môžu byť hraboše alebo hryzce. Tí vytvárajú horizontálne chodby tesne pod trávnikom, ktoré často spôsobujú prepadnutie pôdy. Krtko naopak zeminu „vytláča“ smerom nahor, aby si zaistil prívod vzduchu do nory.
Kedy sú krtkovia najaktívnejší
Najväčšiu aktivitu majú na jar a na jeseň, keď je pôda vlhká, mäkká a plná potravy. V lete, počas sucha, sa sťahujú hlbšie, kde je vlhkejšie. V zime tiež nezimujú – len kopú v nižších vrstvách, kde mráz neprenikne.
Ich rytmus dňa je iný ako u ľudí: krtkovia pracujú v niekoľkohodinových cykloch – striedajú aktívne kopanie a spánok, a to počas celých 24 hodín.
Ako krtka vypudiť, nie zabiť
Zabíjať krtka je zakázané – ide o zákonom chráneného živočícha. Cieľom teda nie je likvidácia, ale šetrné vypudenie. Existuje viacero spôsobov, ako to dosiahnuť bez násilia.
1. Vôňa a pachy, ktoré krtkom prekážajú
Niektoré silné pachy môžu krtkom znepríjemniť pobyt v záhrade, hoci ich účinok nie je vedecky zaručený. Pomôcť môže:
- odvar z citrónovej kôry alebo cesnaku
- voda s niekoľkými kvapkami eukalyptového alebo mätového oleja
- čerstvo mletá káva alebo kávová usadenina nasypaná do chodbičiek
Tieto látky neškodia pôde ani rastlinám, takže ich môžete použiť bez obáv – aj keď ich efekt býva len dočasný.
2. Rastliny, ktoré krtkom „nevonia“
Niektoré rastliny vylučujú látky, ktoré krtky obchádzajú. Medzi prirodzené „odpudzovače“ patria:
- narcisy
- nechtíky lekárske
- cesnak a cibuľa
- ricínovník obyčajný (pozor – jeho semená sú jedovaté!)
Tieto rastliny môžu pomôcť vytvoriť bariéru, no samy o sebe krtka neodstránia. Skôr pôsobia ako prevencia.
3. Hluk, vibrácie a pohyb
Krtkovia majú citlivý sluch a zle znášajú vibrácie. Preto im prekáža kosenie trávy, dupanie, pes, ktorý behá po záhrade, alebo aj deti, ktoré sa hrajú.
Záhradkári si často vyrábajú jednoduché vibračné odpudzovače – napríklad z plastovej fľaše pripevnenej na tyč. Vietor ju roztočí a vytvára slabé vibrácie v zemi. Tento spôsob nie je spoľahlivý, ale v kombinácii s inými metódami môže fungovať.
4. Živé pasce – najšetrnejšie riešenie
Ak sa krtka chcete zbaviť trvalo, použite živú pascu. Ide o malú plastovú alebo kovovú rúrku s jednosmerným mechanizmom – krtko do nej vlezie, no von sa nedostane.
Postup:
- Nájdite čerstvú chodbičku (zvyčajne pri novom krtinci).
- Trubku vložte vodorovne do tunela tak, aby jej konce smerovali pozdĺž cesty krtka.
- Jemne ju zahrabte hlinou a každý deň kontrolujte.
- Ak sa krtko chytí, odneste ho do prírody – ideálne na lúku alebo okraj lesa, aspoň pár kilometrov od domu.
Takto mu neublížite a zároveň ochránite svoju záhradu.
Záver
Krtko nie je škodca, ale dôležitý obyvateľ ekosystému. Pomáha pôde, likviduje larvy škodcov a zlepšuje jej kvalitu. Ak vám však svojou aktivitou narúša trávnik, existujú humánne a účinné spôsoby, ako ho vypudiť bez ubližovania.
Najlepšia stratégia? Trpezlivosť, kombinácia viacerých metód a rešpekt k prírode.