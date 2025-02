Krtkom tento zápach poriadne prekáža. Stačí ho naliať do krtinca a rýchlo sa odsťahujú

Krtko patrí medzi užitočné živočíchy, no väčšina z nás si ho v záhrade príliš neželá. Dokáže totiž narobiť poriadny neporiadok – jeho kopčeky a chodbičky znetvoria trávnik a neraz môžu poškodiť korene rastlín. Najmä v zimnom období sa krtkovia presúvajú do nižších vrstiev pôdy, kde majú viac tepla a lepšie podmienky na prežitie. Výsledkom však býva množstvo nových krtincov, ktoré sa neustále objavujú na okrajoch pozemku alebo dokonca priamo uprostred starostlivo udržiavaného trávnika. Našťastie existuje niekoľko jednoduchých a finančne nenáročných domácich postupov, ktoré krtka spoľahlivo odoženú, a pritom neohrozia prírodu ani samotného krtka.

Krtko v zime nespí a dokáže narobiť poriadnu „paseku“

Hoci by sa mohlo zdať, že krtkovia počas chladných zimných mesiacov hibernujú, opak je pravdou. Aby sa ochránili pred nízkymi teplotami, kopú si tunely do väčšej hĺbky, kde je pôda vyhriata o čosi viac. Práve tam majú dostatok priestoru aj potravy, vďaka ktorej dokážu prečkať tuhé mrazy. Niektorí záhradkári dokonca tvrdia, že čím hlbšie krtko ryje a čím viac krtincov sa objaví, tým tuhá zima sa nás čaká. Keď sa pozrieme na množstvo krtincov, ktoré sa vie vytvoriť v priebehu niekoľkých týždňov, môže nás to poriadne prekvapiť – a zároveň potvrdí, že kruté zimy ešte úplne neskončili.

Nehovoriac o tom, že tieto malé cicavce sú veľmi aktívne a môžu denno-denne vyhodiť na povrch niekoľko kôpok zeminy. Rozrušením trávnika neohrozujú len estetický vzhľad záhrady, ale zasiahnu aj korene ozdobných či úžitkových rastlín. Napriek týmto nepríjemnostiam by sme si však mali uvedomiť, že krtko je dôležitou súčasťou ekosystému – živí sa mnohými druhmi hmyzu, ktoré by inak mohli napáchať ešte väčšie škody na rastlinách. Preto je lepšie pokúsiť sa ho humánne odohnať, než ho usmrtiť.

TIP: Prečo sa oplatí nahrabať zem z krtinca bokom?

Než sa rozhodnete kopček hliny rozhrabať, naberte z neho aspoň časť pôdy napríklad do vedierka. Tento substrát je krásne prevzdušnený, sypký a zároveň veľmi chudobný na živiny – čo je výborná kombinácia na predpestovanie priesad. Semienka v ňom rýchlejšie vyklíčia, pretože ľahká pôda im poskytuje dostatok priestoru a vzduchu. Následne, keď priesady zosilnejú, môžete ich presadiť do výživnejšej zeminy alebo rovno do záhona. Táto jednoduchá vychytávka tak efektívne využije inak „otravný“ krtinec a zníži náklady na nákup pestovateľského substrátu.

Domáci postrach krtkov: ostrý mix pachov a chutí

Ak sa chcete krtka zbaviť, no nemáte chuť kupovať špeciálne prípravky, skúste použiť domácu zmes, ktorá krtkov priam odpudzuje. Postup je nasledovný:

Pripravte si približne štyri litre vody. Do vody pridajte asi 100 ml ricínového oleja. Vmiešajte dve lyžice prostriedku na umývanie riadu. Nakvapkajte niekoľko kvapiek tabasca, ktoré zmes ešte viac priostrí. Pridajte trošku mätového oleja (alebo napríklad pepermintovú arómu). Rozpučte dva strúčiky cesnaku a zamiešajte ich do tekutiny. Dobre všetko premiešajte alebo pretrepte, aby sa zložky spojili do kompaktného roztoku.

Tento intenzívny a pre krtkov nepríjemný pach potom nalejte priamo do krtincov. Následne môžete kôpky jemne rozhrabať, aby sa zmes lepšie dostala do podzemných chodbičiek. Výrazná aróma zmesi krtka popudí natoľko, že sa pravdepodobne presunie o niekoľko metrov ďalej – ideálne až za hranice vašej záhrady.

Iné domáce prostriedky, ktoré dokážu krtka odradiť

Ak nemáte po ruke suroviny na prípravu spomínanej zmesi, stále existuje niekoľko ďalších trikov, ako krtka odplašiť. Veľmi účinné je, ak do krtinca zahrabete niečo, čo vydáva výrazný zápach. Môže to byť kúsok ryby (zvyšky po kuchynskej úprave), šupky z citrusových plodov v kombinácii s cesnakom alebo chuchvalec zvieracej srsti – napríklad psích alebo mačacích chlpov. Keďže krtko má vyvinutý citlivý čuch, tieto preňho nepríjemné arómy ho prinútia hľadať si pokojnejšie miesto.

Zaujímavým tipom je aj využitie ľudských vlasov. Vlasy stačí po zastrihávaní (napríklad po domácom strihaní) zozbierať a zahrabať do krtinca. Ich pach a textúra môže krtka vyviesť z miery natoľko, že sa radšej presťahuje o niekoľko metrov ďalej.

Vibrácie a hluk: lacná verzia „plašičky“

Hoci sa v obchodoch dajú kúpiť vibračné odpudzovače na batérie alebo solárny pohon, môžete skúsiť aj menej finančne náročné riešenie. Jednoducho zatlčte do krtinca drevený alebo kovový kolík a naň nasuňte prázdnu plechovku hore dnom. Vietor sa bude s plechovkou pohrávať, narážať o kolík a vytvárať nepríjemné vibrácie prenášajúce sa do pôdy. Krtkovi sa to nebude páčiť a radšej sa presunie inam.

Táto „domáca plašička“ je nielen ekologická, ale aj mimoriadne lacná. Stačí kus dreva, stará plechovka a trocha šikovnosti pri zapichovaní do zeme. Väčší počet takýchto kolíkov s plechovkami môže pokryť väčšiu plochu, čím sa zvyšuje šanca, že krtko na vašom pozemku dlho nevydrží.

Bylinky a rastliny, ktoré krtkom nevonia

Z predošlých tipov je jasné, že krtka dokážu účinne odradiť intenzívne a prenikavé vône. V praxi to znamená, že aj vhodne zvolené rastliny môžu poslúžiť ako prirodzená ochrana proti krtkom. Z vlastných skúseností mnohých pestovateľov vyplýva, že aromatické druhy ako mäta, levanduľa, bazalka, saturejka, či šanta mačacia dokážu vytvoriť pomyselnú „vonnú bariéru“.

Ak máte priestor, môžete ich vysadiť strategicky po obvode záhrady alebo medzi iné trvalky a kvitnúce rastliny. Rovnako pôsobia aj cibuľoviny, napríklad cesnak či obyčajná cibuľa vo vašich zeleninových záhonoch. Vďaka tomu sa krtko nebude cítiť vo vašej záhrade príjemne a radšej sa vyberie niekam inam. Pri väčších plochách (napr. pri okrajoch polí či sadov) sa často vysádza aj rastlina nazývaná korunkovka (Fritillaria imperialis), ktorá je známa výrazným zápachom cibuľky – a aj ten je pre krtka nepríjemný.

Prečo krtka nehubiť, ale radšej vyhnať?

Krtko je drobný cicavec, ktorý sa živí prevažne hmyzom, larvami, dážďovkami či slimákmi. Vďaka tomu pomáha regulovať početnosť škodlivého hmyzu v pôde. Navyše kyprí a prevzdušňuje pôdu, čím ju vo veľkej miere obohacuje. Aj keď môžu jeho kôpky pôsobiť na prvý pohľad nepekne, z dlhodobého hľadiska má jeho prítomnosť svoje výhody. Preto sa odporúča uchýliť k šetrným spôsobom, ako ho presvedčiť, že vo vašej záhrade nie je vítaný, namiesto toho, aby ste ho likvidovali.

Ak sa vám podarí krtka vyhnať, vaša pôda a rastliny môžu stále profitovať z jeho doterajšej aktivity – najmä z prevzdušnenia pôdy. A pokiaľ sa vráti, môžete sa opäť spoľahnúť na vyššie uvedené metódy či skúsiť kombinovať viacero postupov naraz.

Zhrnutie a záverečné odporúčanie

Ak tieto metódy skombinujete, je veľmi pravdepodobné, že si krtko čoskoro nájde nový „domov“ mimo vašej záhrady. Hoci môže byť boj s krtkom občas dlhodobý, práve citlivý prístup rešpektujúci prírodu je najlepšou cestou, ako si poradiť s týmto malým, ale vytrvalým tvorom. Navyše, ak svoje úsilie skombinujete aj s pestovaním rôznych aromatických rastlín, vy sami z toho budete mať úžitok v podobe voňavých byliniek a praktických surovín na varenie. A to všetko s vedomím, že ste krtkovi neublížili, len ste ho presvedčili, aby si našiel svoj priestor za hranicami vašej zelenej oázy.