Krtkom tento zápach naozaj vadí: nalejte ho do krtinca a hneď sa odsťahujú

Ako sa humánne a účinne zbaviť krtka v záhrade: praktické tipy, ktoré fungujú Krtko (Talpa europaea) je v našom prostredí veľmi dôležitý živočích, ktorý vo voľnej prírode plní viacero významných úloh. Napriek tomu však dokáže narobiť v záhradách poriadny neporiadok – jeho podzemné tunely a kôpky vyhrnutej zeminy, tzv. krtince, môžu poškodiť trávnik, korene rastlín alebo pokaziť estetiku záhonov. Hlavne v zimných mesiacoch sa krtkovia sťahujú do hlbších vrstiev pôdy, kde im nehrozí premrznutie a kde nachádzajú dostatok potravy. Na povrchu tak pribúdajú nové krtince, čo dáva nejednému záhradkárovi zabrať.

Ak máte rovnaký problém a najradšej by ste krtka odohnali, našťastie existuje viacero domácich postupov, ktoré krtkom neškodia a zároveň neohrozujú životné prostredie. Vyberte si jednu či viac metód, ktoré vám budú najviac vyhovovať, a dajte krtkovi najavo, že u vás sa mu nebýva pohodlne. A hoci sa niekedy môže zdať, že jeho vytrvalosť nepozná hraníc, pri správne zvolenej taktike si naozaj nájde iné teritórium.

Krtko počas zimy nespí: prečo aj v januári či februári pribúdajú krtince?

Mnohí ľudia žijú v presvedčení, že krtkovia v zime odpočívajú podobne ako niektoré iné zvieratá. V skutočnosti však krtko nezimuje – len mení podzemnú stratégiu a kope svoje chodby do väčšej hĺbky. Tam naňho čaká o čosi vyššia teplota pôdy a tiež zásoba potravy (napríklad dážďovky, larvy, rôzne druhy hmyzu). Výsledkom sú nové kôpky na povrchu, ktoré sa môžu objaviť aj v období, keď je všetko naokolo zamrznuté.

Mnohí záhradkári dokonca tvrdia, že množstvo krtincov môže predpovedať tuhé mrazy. Čím viac kôpok sa na povrchu vytvorí, tým je podľa nich pravdepodobnejšie, že zima bude dlhá a studená. Či už tomu veríme alebo nie, isté je, že krtko sa v chladnom počasí dokáže postarať o prekvapivo vysoký počet nových otvorov v trávniku – často vyhodí na povrch aj niekoľko kopcov zeminy za jediný deň.

Prečo krtka radšej nehubiť?

Aj keď je krtko na prvý pohľad „malý ničiteľ“ záhrady, jeho prítomnosť má aj viaceré pozitívne stránky. Živí sa najmä hmyzom, larvami, slimákmi a dážďovkami, čím prispieva k prirodzenej regulácii potenciálnych škodcov v pôde. Zároveň pôdu kyprí a prevzdušňuje, a tak v nej vytvára priestor na zadržiavanie vlahy. Preto je humánnejšou cestou pokúsiť sa ho odplašiť a presvedčiť ho, aby sa presťahoval inam, namiesto drastického hubenia.

Ak ho predsa len vyženieme, stále nám po ňom zostane prevzdušnená pôda a môže nám to uľahčiť pestovanie niektorých rastlín. Boj s krtkom síce niekedy môže trvať dlhšie, no kombináciou viacerých metód máme veľkú šancu, že si nájde inú lokalitu a náš trávnik či záhony ostanú v lepšom stave.

Prvá vychytávka: hlina z krtinca ako perfektný substrát

Než sa rozhodnete každú čerstvú kôpku zeminy rozhrabať po trávniku alebo ju hneď vyhodiť, zvážte možnosť odobrať si z nej aspoň časť do vreca, vedierka alebo inej nádoby. Krtkova hlina býva totiž vzdušná, kyprá a väčšinou je chudobnejšia na živiny. To znie na prvé počutie možno skôr negatívne, no práve táto kombinácia sa hodí na vysievanie a predpestovanie priesad. Semienka majú v takejto ľahkej pôde veľa priestoru na klíčenie, ľahko sa v nej vytvárajú korienky a nehrozí prehnojenie.

Keď rastlinky zosilnejú a ich koreňový systém je už pevnejší, stačí ich jednoducho presadiť do výživnejšej pôdy či priamo na záhon. Takto dokážete využiť aj nepríjemný krtinec a zároveň ušetriť na kúpe špeciálnych pestovateľských substrátov.

Domáci „pachový“ repelent z oleja, saponátu a korenín

Ak chcete krtka vyhnať bez použitia chemických prostriedkov, siahnite po jednoduchej zmesi, ktorá kombinuje niekoľko silných vôní a chutí. Môžete ju v domácich podmienkach pripraviť nasledovne:

Približne do štyroch litrov vody pridajte okolo 100 ml ricínového oleja. Primiešajte dve lyžice bežného prostriedku na umývanie riadu. Nakvapkajte zopár kvapiek tabasca alebo podobnej pálivej omáčky. Pridajte trošku mätového oleja (alebo mätovú esenciu, ktorá sa občas používa pri pečení). Rozpučte dva strúčiky cesnaku a vhoďte ich do zmesi. Celú tekutinu dôkladne premiešajte alebo pretrepte v uzavretej nádobe.

Tento mix pôsobí na krtkov nesmierne rušivo. Silné arómy z mäty, cesnaku, pálivej omáčky a tiež klzká konzistencia ricínového oleja im veľmi nevonia. Stačí tekutinu naliať priamo do krtinca, prípadne aj trošku do okolia, a jemne pôdu rozhrabať, aby sa roztok dostal do podzemných chodbičiek. Zápach v kombinácii s dráždivými látkami krtka väčšinou prinúti presunúť sa o niekoľko metrov ďalej. Pri troche šťastia – až k susedom alebo za hranice vášho pozemku.

Čo použiť, ak práve nemáte ricínový olej?

Nie vždy máme po ruke všetky spomenuté ingrediencie. Ak však potrebujete krtka vyhnať čím skôr, niektoré pachy dokážu byť pre neho rovnako odpudivé aj bez špeciálnych olejov:

Rybacie zvyšky alebo kúsky – stačí po kuchynskej úprave ryby ponechať zvyšky (hlavu, vnútornosti) a vložiť ich do krtinca. Pach rýb je pre krtka veľmi nepríjemný.

– stačí po kuchynskej úprave ryby ponechať zvyšky (hlavu, vnútornosti) a vložiť ich do krtinca. Pach rýb je pre krtka veľmi nepríjemný. Šupky z citrusových plodov v kombinácii s kúskom cesnaku – citrón či pomaranč má intenzívnu arómu, ktorú citlivý čuch krtka vníma ako nežiadanú inváziu.

v kombinácii s kúskom cesnaku – citrón či pomaranč má intenzívnu arómu, ktorú citlivý čuch krtka vníma ako nežiadanú inváziu. Zvieracia srsť (napríklad z domácich miláčikov), no môže fungovať aj chumáč ľudských vlasov zo zastrihávania. Tieto pachy narušia „pohodu“ krtka, čo ho často donúti premiestniť sa ďalej.

Vibračné a akustické odplašovače: lacná alternatíva k elektronickým plašičkám

V obchodoch sa dajú zakúpiť sofistikované plašičky na batérie či solárne panely, ktoré vysielajú vibrácie alebo ultrazvuk. Prečo však míňať peniaze, keď si môžete niečo podobné vyrobiť aj svojpomocne? Postačí vám jednoduchý drevený či kovový kolík, ktorý zapichnete do krtinca, a prázdna plechovka od nápoja. Tú otočte hore dnom a nasaďte na kolík tak, aby ju prípadný vietor mohol rozkývať a narážať ňou o drevo či kov.

Výsledkom je neustále jemné dunenie a vibrácie prenášajúce sa do pôdy. Krtko vníma tieto otrasy ako nezvyčajné rušivé podnety a uprednostní tichšie podzemné priestory niekde inde. Ak máte väčší pozemok, môžete podobných „plašičiek“ rozmiestniť viacero, čím pokryjete širšiu plochu.

Vonná bariéra v podobe aromatických rastlín

Na základe toho, že krtkom prekážajú silné a prenikavé vône, môžete využiť aj výsadbu aromatických rastlín. Napríklad mäta, levanduľa, bazalka, šanta mačacia, saturejka alebo rôzne iné bylinky dokážu vo vašej záhrade vytvoriť pomyselný voňavý múr. Krtkom sa tento zápach nepáči, a preto sa mu radšej vyhnú.

Obľúbenou možnosťou je aj výsadba cibuľovín, ako je klasická cibuľa, cesnak či dokonca okrasné druhy, napríklad korunkovka (Fritillaria imperialis). Tá je známa intenzívnym zápachom svojich cibuliek, čo má na krtka podobne odpudzujúci efekt. Ak tieto rastliny strategicky rozmiestnite popri obvode záhrady či v blízkosti záhonov, vytvoríte prirodzenú obrannú líniu.

Zhrnutie najdôležitejších postupov

Využite hlinu z krtinca: Naberajte ju do vedierka a používajte ako sypký substrát na predpestovanie priesad. Domáci „pachový“ mix: Ricínový olej, saponát, tabasco, mäta a cesnak (prípadne aj iné pálivé prísady) – stačí zaliať do krtinca a krtko sa premiestni. Zvyšky z kuchyne: Rybacie odrezky, šupky z citrusov, psie či mačacie chlpy alebo ľudské vlasy. Krtkom sa hnusí ich aróma. Po domácky vyrobené plašičky: Zapichnite do zeme kolík a nasaďte naň prázdnu plechovku – vibrácie a hluk donútia krtka presťahovať sa. Aromatické rastliny: Vysádzajte bylinky a cibuľoviny s prenikavou vôňou (mäta, cesnak, levanduľa, korunkovka).

Ak zvolíte rozumnú kombináciu viacerých metód, krtko bude mať stále menej dôvodov na to, aby sa zdržiaval vo vašej záhrade. Cieľom je vytvoriť mu také podmienky, ktoré mu nebudú vyhovovať, a tým ho „presvedčiť“, že je čas odsťahovať sa tam, kde ho nebudú rušiť pachy, hluk či vyrušovanie ľudí.

Záverečné myšlienky

Boj s krtkom môže byť pre niektorých záhradkárov nekonečný príbeh, no nezaškodí pozrieť sa na situáciu aj z pohľadu ekosystému. Krtko hrá v prírode dôležitú úlohu – likviduje škodlivý hmyz, pomáha prevzdušňovať pôdu a tým ju čiastočne zlepšuje. Rozumným riešením je teda postupovať humánne a spoľahnúť sa na metódy, ktoré ho len odradia.

Ak si vaše úsilie spojíte s vhodnou výsadbou aromatických bylín a cibuľovín, zvýšite si šance na dlhodobý úspech. Navyše môžete prakticky využiť aj krtince, napríklad tak, že z ich hliny pripravíte kvalitný substrát. Takto si zabezpečíte výhodu pri pestovaní priesad a zároveň budete vedieť, že ste krtka nijak nepoškodili. Výsledkom môže byť spokojná záhrada, ktorá bude prosperovať aj bez nepozvaného podzemného návštevníka.