Krmítko a pítko pre sliepky si vyrobíte zadarmo z PET fľaše. Jednoduchý postup krok za krokom!

Uvažujete nad tým, ako zabezpečiť sliepkam krmítko alebo pítko? Je to veľmi dobrý nápad.
Podobne rozmýšľali už mnohí chovatelia pred vami, a preto dnes na internete nájdete množstvo rôznych riešení – od jednoduchých až po zložitejšie systémy, z rozličných materiálov a v rôznych veľkostiach.
V skutočnosti však nemusíte vymýšľať nič komplikované. Praktické krmítko aj pítko si dokážete vyrobiť aj z obyčajnej PET fľaše a niekoľkých pomôcok, ktoré má doma takmer každý.
Pítko a krmítko sú užitočné aj v malom chove
Malý chov sliepok má veľa výhod. Ak máte k dispozícii aspoň trochu priestoru a času, menšie kŕdliky môžete chovať aj na relatívne malom pozemku.
Samozrejme, nevyhnete sa základným veciam, ako je kvalitný kurník, vhodné krmivo, výbeh, popolisko a podobne.
Pri menšom počte sliepok sa dá fungovať aj bez špeciálnych napájačiek a krmítok. Sliepky si potravu často nájdu na zemi a voda či zrno im môže poslúžiť aj v obyčajnej miske alebo staršom riade, ktorý chovatelia bežne používajú.
Aj napriek tomu však môžu mať jednoduché pítko alebo krmítko svoje výhody. Nejde o žiadny zložitý systém, ale skôr o možnosť mať väčšiu zásobu vody a suchého krmiva.
To oceníte najmä vtedy, keď nie ste nejaký čas doma, alebo keď chcete mať v kurníku aspoň základný poriadok. Sliepky si takto vodu ani krmivo tak rýchlo neznečistia, vydržia dlhšie a v lepšej kvalite.
Vyrobte si pítko aj krmítko z PET fľaše
Máte niekoľko sliepok a radi by ste si vyrobili vlastné pítko či krmítko? Nie je to nič zložité. Stačí sa inšpirovať základným princípom, ktorý je vo všetkých podobných riešeniach rovnaký.
Najčastejšie ide o nádobu, ktorá slúži ako zásobník. Ten je spojený s miskou alebo podstavcom, z ktorého sliepky pijú alebo zobú.
V zásobníku sú v úrovni misky vyrezané otvory, cez ktoré postupne vyteká voda alebo prepadáva suché krmivo.
V opísanom prípade autor použil inú plastovú nádobu ako stabilný stojan, ktorý sliepky neprevrhnú. Zároveň funguje ako miska či tanierik.
Veľká, približne päťlitrová PET fľaša potom slúži ako zásobník na vodu alebo krmivo.
Nezabudnite si pozrieť video, kde je celý princíp názorne ukázaný:
Ide najmä o pochopenie samotného fungovania. Keď ho raz pochopíte, pítko alebo krmítko si dokážete vyrobiť prakticky z akéhokoľvek vhodného materiálu.
Dôležité detaily pri výrobe
Pri pítku je kľúčové, aby otvory neboli príliš vysoko. Vždy musia byť pod okrajom misky, pretože práve ich poloha určuje výšku hladiny vody.
Ak by boli vyššie, voda by pretekala a miska by sa rýchlo vyprázdnila.
Krmítko funguje na veľmi podobnom princípe. Rozdiel je len v tom, že otvory na zrno môžu byť väčšie a môžu sa nachádzať o niečo vyššie než pri pítku.
Krmítko alebo pítko z PET fľaše pripevnené na stenu
Ak chcete, môžete krmítko alebo pítko aj upevniť – napríklad na stenu alebo pevnú konštrukciu. Dôležité je len vybrať vhodné recyklovateľné nádoby a jednoducho ich upraviť tak, aby boli stabilné a bezpečné pre sliepky.
Variantov je naozaj veľa, no základný princíp zostáva vždy rovnaký: otvory musia byť umiestnené tak, aby zodpovedali úrovni misky. Len tak zabránite pretekaniu vody alebo zbytočnému rozsýpaniu krmiva.
Takto si môžete bez veľkých nákladov vyrobiť praktické riešenie, ktoré vám uľahčí starostlivosť o sliepky a zároveň im zabezpečí čistú vodu aj krmivo.