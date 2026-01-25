Krémová brokolicovo-zemiaková večera z jednej panvice. Rýchla, sýta a prekvapivo jednoduchá

zapečená brokolica
zapečená brokolica Foto: www.shutterstock.com

Tento recept predstavuje spôsob prípravy teplého jedla, ktoré sa dá uvariť v jednej panvici alebo v kombinácii hrnca a panvice. Využíva bežné suroviny, ktoré sa v domácnostiach používajú pri príprave zeleninových a smotanových pokrmov.

Video k receptu

K tomuto jedlu existuje aj videorecept, v ktorom je postup zobrazený krok za krokom. Nájdete ho na YouTube kanáli KAZAN:

Ingrediencie (pre približne 2 porcie):

  • 400 g zemiakov
  • 200 g smotany na varenie
  • 150 g brokolice
  • 10 g masla
  • 1 cibuľa
  • 1 strúčik cesnaku
  • 1 lyžica nastrúhaného parmezánu
  • olivový olej
  • soľ a čierne korenie

Postup prípravy

1. Predvarenie zemiakov

Zemiaky ošúpte a nakrájajte na polovice alebo štvrtiny podľa veľkosti. Dajte ich do hrnca s osolenou vodou.
Čas varenia približne 15 minút je reálny na to, aby zemiaky zmäkli, ale nerozvarili sa.

2. Príprava základu omáčky

Na panvici zohrejte olivový olej a maslo.
Pridajte nadrobno nakrájanú cibuľu a restujte, kým nezosklovatie.
Následne pridajte nasekaný cesnak a krátko orestujte, aby neuvoľňoval horkosť.

3. Vytvorenie smotanovej omáčky

Do panvice nalejte smotanu, osoľte, okoreňte a prisypte parmezán.
Po premiešaní nechajte zmes krátko prebublávať, čím zhustne.

4. Teplotná úprava brokolice

Brokolicu umyte a ružičky rozdeľte na menšie kúsky.
Krátke varenie v osolenej vode počas 1 minúty je technicky správny postup, ktorý zachováva farbu aj pevnosť brokolice.

5. Spojenie všetkých surovín

Zemiaky aj brokolicu pridajte do panvice so smotanovou omáčkou.
Premiešajte a nechajte spolu zahriať, aby sa chute spojili.
Jedlo je následne pripravené na podávanie.

Čo je na recepte faktické a overiteľné

  • Zemiaky a brokolica sa bežne varia približne v uvedených časoch.
  • Smotana sa pri zahriatí prirodzene zahustí a spojí s parmezánom.
  • Restovanie cibule a cesnaku patrí medzi štandardné kuchárske postupy pri príprave omáčky.
  • Jedlo možno pripraviť v jednej panvici, ak zemiaky predvaríte v tej istej nádobe alebo použijete panvicu s vyšším okrajom.

Výsledkom je teplý zeleninový pokrm so smotanovou omáčkou, ktorý je možné podávať samostatne alebo ako prílohu.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať