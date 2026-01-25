Tento recept predstavuje spôsob prípravy teplého jedla, ktoré sa dá uvariť v jednej panvici alebo v kombinácii hrnca a panvice. Využíva bežné suroviny, ktoré sa v domácnostiach používajú pri príprave zeleninových a smotanových pokrmov.
Video k receptu
K tomuto jedlu existuje aj videorecept, v ktorom je postup zobrazený krok za krokom. Nájdete ho na YouTube kanáli KAZAN:
Ingrediencie (pre približne 2 porcie):
- 400 g zemiakov
- 200 g smotany na varenie
- 150 g brokolice
- 10 g masla
- 1 cibuľa
- 1 strúčik cesnaku
- 1 lyžica nastrúhaného parmezánu
- olivový olej
- soľ a čierne korenie
Postup prípravy
1. Predvarenie zemiakov
Zemiaky ošúpte a nakrájajte na polovice alebo štvrtiny podľa veľkosti. Dajte ich do hrnca s osolenou vodou.
Čas varenia približne 15 minút je reálny na to, aby zemiaky zmäkli, ale nerozvarili sa.
2. Príprava základu omáčky
Na panvici zohrejte olivový olej a maslo.
Pridajte nadrobno nakrájanú cibuľu a restujte, kým nezosklovatie.
Následne pridajte nasekaný cesnak a krátko orestujte, aby neuvoľňoval horkosť.
3. Vytvorenie smotanovej omáčky
Do panvice nalejte smotanu, osoľte, okoreňte a prisypte parmezán.
Po premiešaní nechajte zmes krátko prebublávať, čím zhustne.
4. Teplotná úprava brokolice
Brokolicu umyte a ružičky rozdeľte na menšie kúsky.
Krátke varenie v osolenej vode počas 1 minúty je technicky správny postup, ktorý zachováva farbu aj pevnosť brokolice.
5. Spojenie všetkých surovín
Zemiaky aj brokolicu pridajte do panvice so smotanovou omáčkou.
Premiešajte a nechajte spolu zahriať, aby sa chute spojili.
Jedlo je následne pripravené na podávanie.
Čo je na recepte faktické a overiteľné
- Zemiaky a brokolica sa bežne varia približne v uvedených časoch.
- Smotana sa pri zahriatí prirodzene zahustí a spojí s parmezánom.
- Restovanie cibule a cesnaku patrí medzi štandardné kuchárske postupy pri príprave omáčky.
- Jedlo možno pripraviť v jednej panvici, ak zemiaky predvaríte v tej istej nádobe alebo použijete panvicu s vyšším okrajom.
Výsledkom je teplý zeleninový pokrm so smotanovou omáčkou, ktorý je možné podávať samostatne alebo ako prílohu.