Kremelina v zime. Kde má v decembri zmysel a kde už nie?

S príchodom zimy sa aktivita väčšiny škodcov výrazne spomaľuje, no nie všetok hmyz mizne z povrchu pôdy. Niektoré druhy sú stále čiastočne aktívne počas teplejších dní, iné si hľadajú zimoviská v skleníkoch, kompostoch či suchých priestoroch pri dome.
Kremelina môže byť v tomto období stále užitočným pomocníkom — no len na správnych miestach a pri realistických očakávaniach.
Aktivita kliešťov v zimných mesiacoch: aká je realita
Kliešte potrebujú na aktivitu minimálne +5 °C.
V decembri a januári preto väčšinou upadajú do tzv. diapauzy – stavu nečinnosti.
Sú však stále prítomné v prostredí, len sa nepohybujú a nehľadajú hostiteľa.
Výnimka nastáva počas mimoriadne miernych dní, keď teplota vystúpi nad +5 až +7 °C – vtedy sa môžu jednotlivé kliešte prebrať.
Čo to znamená pre prax?
- V zime nehrozí takmer žiadne riziko prisatia, okrem veľmi miernych období.
- Kremelina v tomto čase nemá zásadný význam v boji proti kliešťom, pretože kliešte sú neaktívne a na povrchu pôdy sa nepohybujú.
Ktorí škodcovia sú aktívni v zime?
Hoci väčšina hmyzu zimuje, niektoré druhy sa môžu objavovať aj počas decembra:
Čiastočne aktívni škodcovia:
- mravce – najmä v interiéri, v pivniciach a pri domoch
- slimáky – len počas teplejších a vlhkých dní nad nulou
- niektoré roztoče
- hmyz v skleníkoch, kde je teplejšie a suchšie
V skleníku alebo komposte má kremelina zmysel — zostáva suchá, účinná a škodcovia cez ňu reálne prechádzajú.
Kremelina v zimnom období: kde je účinná a kde nie
Kde má kremelina v decembri/zimných mesiacoch význam
1. Skleníky a fóliovníky
Tam sa udržuje teplo a nižšia vlhkosť, takže škodcovia prežívajú aj v zime.
Kremelina tam účinkuje výrazne lepšie než v exteriéri.
2. Miesta okolo domu
Najmä tam, kde sa objavujú mravce alebo iný lezúci hmyz počas zimných oteplení.
3. Priestor okolo mačacích a psích búd
Ak máte suché vonkajšie priestory pre zvieratá, kremelina dokáže znížiť výskyt blchových lariev či roztočov.
4. Sklady, pivnice, garáže
V suchých miestnostiach bráni premnoženiu drobného hmyzu.
Kde kremelina v zime nefunguje
1. V exteriéri na mokrej alebo zmrznutej pôde
Kremelina stráca účinnosť, keď je:
- mokrá
- vlhká
- zmrznutá
- premrznutá do hĺbky
Prášok sa zlepí a už nepoškodzuje hmyz.
2. Proti kliešťom v zime
Kliešte sú neaktívne — neprichádzajú do kontaktu s kremelinou, takže účinok je nulový.
Ako ju používať v tomto období, aby mala zmysel
- aplikujte ju len na suché miesta
- vo vnútri skleníkov či skladov ju môžete nechať aj dlhodobo
- po vlhkom období alebo po rozmŕzaní ju treba obnoviť
- skladujte ju v suchu, aby nestratila vlastnosti
Aký typ kremeliny použiť?
Aj v zime vždy používajte potravinársku (food-grade) kremelinu.
Je bezpečná pre ľudí, zvieratá aj rastliny.
Pri manipulácii sa vyhnite vdýchnutiu jemného prachu.
Zimné zhrnutie: čo je teraz skutočne pravda
- Kremelina má v decembri zmysel najmä v skleníkoch, pivniciach, suchých priestoroch a pri domoch.
- Môže obmedziť mravce, roztoče, slimáky počas oteplení a iný lezúci hmyz.
- Je bezpečná, ekologická a môže zostať súčasťou zimnej údržby záhrady.
- Nie je účinná v exteriéri na mokrej alebo zmrznutej pôde.
- Na kliešte v tomto ročnom období nepôsobí – tie sú neaktívne.