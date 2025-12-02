Kremelina v zime. Kde má v decembri zmysel a kde už nie?

kremelina Foto: depositphotos.com

S príchodom zimy sa aktivita väčšiny škodcov výrazne spomaľuje, no nie všetok hmyz mizne z povrchu pôdy. Niektoré druhy sú stále čiastočne aktívne počas teplejších dní, iné si hľadajú zimoviská v skleníkoch, kompostoch či suchých priestoroch pri dome.
Kremelina môže byť v tomto období stále užitočným pomocníkom — no len na správnych miestach a pri realistických očakávaniach.

Aktivita kliešťov v zimných mesiacoch: aká je realita

Kliešte potrebujú na aktivitu minimálne +5 °C.
V decembri a januári preto väčšinou upadajú do tzv. diapauzy – stavu nečinnosti.
Sú však stále prítomné v prostredí, len sa nepohybujú a nehľadajú hostiteľa.

Výnimka nastáva počas mimoriadne miernych dní, keď teplota vystúpi nad +5 až +7 °C – vtedy sa môžu jednotlivé kliešte prebrať.

Čo to znamená pre prax?

  • V zime nehrozí takmer žiadne riziko prisatia, okrem veľmi miernych období.
  • Kremelina v tomto čase nemá zásadný význam v boji proti kliešťom, pretože kliešte sú neaktívne a na povrchu pôdy sa nepohybujú.

Ktorí škodcovia sú aktívni v zime?

Hoci väčšina hmyzu zimuje, niektoré druhy sa môžu objavovať aj počas decembra:

Čiastočne aktívni škodcovia:

  • mravce – najmä v interiéri, v pivniciach a pri domoch
  • slimáky – len počas teplejších a vlhkých dní nad nulou
  • niektoré roztoče
  • hmyz v skleníkoch, kde je teplejšie a suchšie

V skleníku alebo komposte má kremelina zmysel — zostáva suchá, účinná a škodcovia cez ňu reálne prechádzajú.

Kremelina v zimnom období: kde je účinná a kde nie

Kde má kremelina v decembri/zimných mesiacoch význam

1. Skleníky a fóliovníky
Tam sa udržuje teplo a nižšia vlhkosť, takže škodcovia prežívajú aj v zime.
Kremelina tam účinkuje výrazne lepšie než v exteriéri.

2. Miesta okolo domu
Najmä tam, kde sa objavujú mravce alebo iný lezúci hmyz počas zimných oteplení.

3. Priestor okolo mačacích a psích búd
Ak máte suché vonkajšie priestory pre zvieratá, kremelina dokáže znížiť výskyt blchových lariev či roztočov.

4. Sklady, pivnice, garáže
V suchých miestnostiach bráni premnoženiu drobného hmyzu.

Kde kremelina v zime nefunguje

1. V exteriéri na mokrej alebo zmrznutej pôde
Kremelina stráca účinnosť, keď je:

  • mokrá
  • vlhká
  • zmrznutá
  • premrznutá do hĺbky

Prášok sa zlepí a už nepoškodzuje hmyz.

2. Proti kliešťom v zime
Kliešte sú neaktívne — neprichádzajú do kontaktu s kremelinou, takže účinok je nulový.

Ako ju používať v tomto období, aby mala zmysel

  • aplikujte ju len na suché miesta
  • vo vnútri skleníkov či skladov ju môžete nechať aj dlhodobo
  • po vlhkom období alebo po rozmŕzaní ju treba obnoviť
  • skladujte ju v suchu, aby nestratila vlastnosti

Aký typ kremeliny použiť?

Aj v zime vždy používajte potravinársku (food-grade) kremelinu.
Je bezpečná pre ľudí, zvieratá aj rastliny.

Pri manipulácii sa vyhnite vdýchnutiu jemného prachu.

Zimné zhrnutie: čo je teraz skutočne pravda

  • Kremelina má v decembri zmysel najmä v skleníkoch, pivniciach, suchých priestoroch a pri domoch.
  • Môže obmedziť mravce, roztoče, slimáky počas oteplení a iný lezúci hmyz.
  • Je bezpečná, ekologická a môže zostať súčasťou zimnej údržby záhrady.
  • Nie je účinná v exteriéri na mokrej alebo zmrznutej pôde.
  • Na kliešte v tomto ročnom období nepôsobí – tie sú neaktívne.

