Krása aj temnota len na skok od hraníc. Nádherný zámok Książ vraj ukrýva legendárny nacistický zlatý vlak

Len niekoľko kilometrov za poľsko-českou hranicou, neďaleko mesta Wałbrzych, sa nachádza jeden z najimpozantnejších zámkov strednej Európy – Książ. Stavba, ktorá sa vypína na skalnom brale nad údolím rieky Pełcznica, spája v sebe pôvab aristokratickej elegancie a tajomstvo, ktoré tu zanechali dejiny 20. storočia.
Video: prehliadka zámku a okolia
Od stredovekej pevnosti k šľachtickému sídlu
Zámok Książ má korene už v 13. storočí, keď na tomto mieste vznikla kamenná pevnosť, ktorá mala chrániť prístup do Sliezska. Postupom času sa z nej stalo šľachtické sídlo a od 17. storočia patril zámok významnému rodu von Hochbergovcov – jednej z najbohatších a najvplyvnejších rodín v Prusku.
V ich rukách sa z obranného hradu zmenil Książ na skvostné sídlo s rozsiahlou architektúrou, umeleckými freskami a rozľahlými záhradami. Palác sa postupne rozširoval a po prestavbách v barokovom i neogotickom štýle sa stal skutočnou perlou Dolného Sliezska.
Kniežna Daisy – kráska, ktorá očarila Európu
Na prelome 19. a 20. storočia sa zámok spájal s menom kniežnej Daisy von Hochberg, rod. Cornwallis-West. Bola považovaná za jednu z najkrajších žien Európy. Jej manželstvo s Janom Heinrichom XV. von Hochbergom bolo plné luxusu, ale aj spoločenských škandálov. Daisy sa stretávala s európskou aristokraciou a poznala sa aj s britským politikom Winstonom Churchillom.
Počas prvej svetovej vojny sa situácia rodiny zhoršila a po nástupe nacizmu stratili Hochbergovci značnú časť svojho majetku i vplyvu.
Książ počas druhej svetovej vojny
V roku 1941 obsadili zámok nacisti a začlenili ho do projektu Riese – siete rozsiahlych podzemných komplexov, ktoré vznikali v okolitých sovích horách (Góry Sowie). Projekt Riese bol jedným z najväčších a najzáhadnejších stavebných podnikov nacistického Nemecka.
Pod zámkom Książ vznikol rozsiahly systém tunelov a podzemných hál, ktorých účel nie je dodnes jednoznačne známy. Podľa historických záznamov mali byť súčasťou priemyselných alebo vojenských objektov, možno aj plánovaného sídla nacistického velenia. Na výstavbe pracovali väzni z koncentračného tábora Gross-Rosen, mnohí z nich za neľudských podmienok zomreli.
Počas vojny bol zámok uzavretý pre verejnosť. Mnohé umelecké diela zmizli, niektoré časti stavby boli prestavané na technické priestory. Po roku 1945 zostal palác opustený a v zanedbanom stave.
Obnova a druhá šanca
Až o desaťročia neskôr sa začala jeho postupná záchrana. Po rozsiahlych rekonštrukciách v 80. rokoch a modernizácii v rokoch 2014 – 2016 sa zámok opäť otvoril verejnosti. Dnes patrí medzi najnavštevovanejšie historické pamiatky Poľska.
Návštevníci tu môžu obdivovať bohato zdobené sály, zachované schodiská, barokové štuky aj tajomné podzemie, ktoré stále vzbudzuje rešpekt a zvedavosť.
Mýtus o „zlatom vlaku“
S Książom sa spája aj známa legenda o nacistickom zlatom vlaku – údajne plnom zlata, umeleckých diel a cenností, ktoré mali nacisti na konci vojny ukryť niekde v okolí Wałbrzychu.
V roku 2015 poľskí hľadači pokladov tvrdili, že sa im pomocou georadaru podarilo objaviť vlakový tunel ukrývajúci cenný náklad. Následné oficiálne prieskumy však žiadny vlak neodhalili. Odborníci sa zhodujú, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by takýto vlak skutočne existoval.
Legenda však pretrváva a dodnes priťahuje dobrodruhov i turistov, ktorí do regiónu prichádzajú v nádeji, že práve oni odhalia jeho tajomstvo.
Zámok, ktorý rozpráva dejiny
Dnes je Książ nielen krásnou historickou pamiatkou, ale aj živým múzeom, ktoré pripomína dôležité momenty európskych dejín – od stredovekých rytierov cez pruskú aristokraciu až po temné obdobie nacistickej okupácie.
Spojenie nádhernej architektúry a nejasných záhad robí zo zámku Książ miesto, ktoré fascinuje návštevníkov z celého sveta.