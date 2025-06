Krab, ktorý šplhá po palmách a drví kokosy ako orechy. Možno zjedol aj legendárnu pilotku

Predstavte si tvora veľkého ako menší pes, ktorý lezie po stromoch, vo svojich obrovských klepetách drží silu ako zápasník a bez námahy rozbíja tvrdé kokosové orechy. Neznie vám to ako niečo z hororu alebo sci-fi filmu? No opak je pravdou. Tento tvor skutočne existuje – je známy ako palmový krab a patrí medzi najväčšie suchozemské kôrovce sveta.

Obor s pazúrmi silnejšími ako ľudské ruky

Bežný jedinec palmového kraba dorastá do dĺžky približne 40 centimetrov, no niektoré exempláre dosahujú neuveriteľný meter! Aby sme si to vedeli predstaviť – je to výrazne viac než priemer štandardnej basketbalovej lopty veľkosti 7 (24 cm). A keď si natiahnete ruky do strán a ešte k tomu prirátate ďalší kus, získate predstavu o rozpätí končatín tohto obra – až 2 metre.

Palmový krab si dokonca vyslúžil vlastnú pieseň, ktorá svojím vtipným a zároveň informatívnym textom pobaví aj poučí. Ak si ho ešte nikdy nepočul ospevovať v hudobnej podobe, môžeš si dopriať netradičný hudobno-vzdelávací zážitok v tomto videu:

Pozri si video: Pieseň o palmovom krabovi

Najťažší známy palmový krab vážil až 17 kilogramov, čo je viac než niektoré malé psy. A sila, ktorú vyvinie v klepetách, dosahuje hodnotu 3000 newtonov, čo zodpovedá tlaku takmer 300 kilogramov. Niet divu, že medzi miestnymi koluje legenda, že by dokázal odniesť aj dieťa.

Lezie na stromy, no voda je pre neho smrteľná

Čo je na tomto tvore ešte fascinujúcejšie, je jeho schopnosť šplhať sa po palmách až do výšky šiestich metrov. Predstavte si, že sa vám nad hlavou pohybuje 17-kilový krab – a to s absolútnou ľahkosťou. Hoci ide o kôrovca, dospelé jedince nedokážu žiť vo vode – ak by do nej spadli, utopili by sa. Celý svoj život preto trávia na súši, kde môžu žiť až šesť desaťročí.

Palmový krab si získal prezývku „zlodej kokosov“ – nielen preto, že sa nimi živí, ale aj vďaka svojej šikovnosti. Najprv kokos zhodí zo stromu a potom ho rozbije tak, ako by sme my otvárali vlašský orech.

Nezastaviteľná sila prírody

Vedci z Japonska sa rozhodli preskúmať, akou silou krab skutočne disponuje. Výsledky ich meraní potvrdili, že dokáže rozlomiť takmer všetko, čo neodolá tlaku 300 kilogramov. Pre porovnanie – bežný dospelý človek by takúto silu nevyvinul ani s oboma rukami.

Palmový krab nemá problém posunúť predmety ťažké aj 30 kilogramov, a ak sa raz niečoho chopí, len tak sa toho nepustí. Miestni obyvatelia majú pred ním rešpekt – nie je síce rýchly, no jeho vytrvalosť je obdivuhodná a zároveň desivá. Ak si niečo zaumieni, len tak ľahko sa toho nevzdá.

Základné údaje o palmovom krabovi:

Bežná dĺžka: 40 cm

Maximálna veľkosť: až 1 meter

Hmotnosť rekordmanov: 17 kg

Rozpätie končatín: 2 metre

Sila v klepetách: 3000 newtonov

Priemerný vek: do 60 rokov

Všetkožravec, ktorý nepohrdne ani mäsom

Tento nezvyčajný tvor je všetkožravec. Okrem kokosových orechov si rád pochutná na ovocí, semenách, mŕtvych živočíchoch, ba dokonca aj na malých cicavcoch a vtákoch, ktoré mu nevenujú dostatok pozornosti.

Hoci je na mnohých tichomorských ostrovoch považovaný za delikatesu, jeho konzumácia prispela k dramatickému úbytku populácie. V oblastiach ako Austrália alebo Madagaskar už tento druh vymizol úplne – človek ho jednoducho zjedol skôr, ako stihol utiecť.