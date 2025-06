Kovový záhradný nábytok už nie je v móde. Vyrobte si vlastný z použitých pneumatík

Uvažujete o tom, že by ste svojej záhrade dopriali niekoľko nových kúskov nábytku, no nechcete minúť príliš veľa peňazí? Predtým, než sa pustíte do prezerania katalógov alebo navštívite obchody s klasickým záhradným nábytkom, zamyslite sa nad možnosťou vlastnej výroby z recyklovaných materiálov. Skvelým a zároveň praktickým riešením môžu byť práve staré, ojazdené pneumatiky.