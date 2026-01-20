Kov drahší než zlato aj platina. Málokto o ňom vie, no jeho cena presiahla 320 € za gram a stále rastie

Ródium patrí medzi materiály, o ktorých väčšina ľudí veľa nepočuje, no v priemysle má obrovský význam. Tento striebristo lesklý kov zo skupiny platinových kovov patrí medzi najvzácnejšie prvky v zemskej kôre a jeho cena je často vyššia než cena zlata či platiny. Hoci na verejnosti nie je taký známy, odborníci ho považujú za strategickú surovinu s mimoriadne širokým využitím.
Video: Prečo je ródium jedným z najcennejších kovov?
Ak sa chceš o tomto fascinujúcom prvku dozvedieť viac, pozri si aj populárne video, ktoré sa témou ródia zaoberá podrobnejšie:
Mimoriadna vzácnosť a vlastnosti
Ródium (Rh) je chemický prvok s atómovým číslom 45. V prírode sa vyskytuje len vo veľmi malých množstvách, väčšinou ako vedľajší produkt pri ťažbe platiny alebo paládia. Práve extrémna vzácnosť je dôvodom, prečo patrí medzi najdrahšie kovy na svete.
Okrem vzácnosti je cenené aj pre svoje vlastnosti – nekoroduje, veľmi dobre odoláva vysokým teplotám a má výnimočný reflexný povrch. Vďaka týmto vlastnostiam sa využíva všade tam, kde je potrebná mimoriadna spoľahlivosť.
Najdôležitejšia úloha: znižovanie emisií v automobiloch
Najväčším spotrebiteľom ródia je automobilový priemysel. Tento kov je kľúčovou súčasťou moderných katalyzátorov, ktoré pomáhajú znižovať množstvo škodlivých oxidov dusíka vo výfukových plynoch. Ródium je v tejto funkcii účinnejšie než iné platinové kovy, preto je pre automobilky nenahraditeľné.
Nepoužíva sa len v klasických autách so spaľovacím motorom. Ródium sa uplatňuje aj v hybridných vozidlách a určité technické riešenia ho využívajú aj v segmentoch spojených s elektromobilitou.
Šperk, ktorý si zachová lesk roky
Okrem priemyslu má ródium aj svoje miesto v šperkárstve. Veľmi tenká vrstva ródia na povrchu bieleho zlata či striebra dodáva šperkom výrazný lesk a chráni ich pred poškriabaním či oxidáciou. Práve preto sú šperky s ródiovaním obľúbené – dlhodobo pôsobia ako nové.
Kde sa ródium ťaží
Najväčšia časť svetovej produkcie ródia pochádza z Juhoafrickej republiky, ktorá pokrýva približne 80 % globálnych dodávok. Menšie množstvá sa získavajú v Rusku a Kanade. Ťažba je náročná a zdĺhavá, čo prispieva k vysokej cene aj výrazným cenovým výkyvom.
Prečo je ródium tak drahé?
Cena ródia nie je stabilná a môže sa v krátkom čase výrazne zmeniť. Ako príklad – jeho trhová cena sa v niektorých obdobiach pohybovala okol320 eur za gram, čo v prepočte predstavuje približne 320 € za gram.
Dôvody kolísania ceny:
- ponuka je veľmi obmedzená, pretože sa získava len ako vedľajší produkt
- dopyt je vysoký, najmä zo strany automobiliek
- na trh sa dostáva len malá časť celkovej produkcie
- neobchoduje sa na veľkých komoditných burzách, takže cena reaguje najmä na okamžité zmeny ponuky a dopytu
V niektorých rokoch dokonca cena ródia dosiahla extrémne hodnoty, ktoré prekonali cenu zlata aj platiny niekoľkonásobne.
Ako môže vyzerať budúcnosť ródia?
Aj keď automobilový sektor smeruje k elektromobilite, odborníci neočakávajú, že dopyt po ródiume zmizne. Hybridné vozidlá, priemyselné katalyzátory a technické zariadenia ho budú potrebovať ešte dlhé roky. Nové bane navyše nevznikajú rýchlo, takže napätie medzi ponukou a dopytom pretrvá.
Z dlhodobého hľadiska sa preto ródium považuje za kov, ktorého hodnota môže zostať vysoká a ktorého trh bude aj naďalej podliehať prudkým pohybom. Pre investorov to znamená, že ródium nie je vhodné na krátkodobé špekulácie, ale skôr na opatrné a dobre premyslené investičné stratégie.