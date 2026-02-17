Kotatsu u vás doma. Ako prežiť mrazy štýlovo, po japonsky

Kotatsu je tradičný japonský kus nábytku, ktorý už stáročia slúži ako lokálny zdroj tepla v domácnostiach. Vznikol v období, keď japonské domy nemali dostatočnú izoláciu a celoplošné vykurovanie neexistovalo. Dnes sa používa najmä počas zimných mesiacov ako pohodlné a energeticky úsporné doplnkové vykurovanie.
Inšpiráciu ponúka video:
Čo kotatsu presne je?
Kotatsu pozostáva z troch základných častí:
- Nízky stôl
- Elektrické vykurovacie teleso pripevnené zo spodnej časti stola (v minulosti sa používalo ohnisko alebo nádoba s dreveným uhlím)
- Hrubá deka alebo futon, ktorá sa vkladá medzi rám a dosku stola
Po zasunutí nôh pod deku sa vytvorí uzavretý priestor, v ktorom sa teplo udrží oveľa dlhšie než v otvorenej miestnosti.
Ako kotatsu funguje – technicky aj prakticky
- Elektrické teleso pod doskou stola ohrieva priestor bez toho, aby muselo vykurovať celý byt.
- Hrubá prikrývka bráni úniku tepla, takže spotreba energie je v porovnaní s celoplošným kúrením výrazne nižšia.
- Ide však o lokálny zdroj tepla, takže nezohrieva celú miestnosť – jeho účelom je udržať v teple časť tela, ktorá sa nachádza pod dekou.
Kotatsu sa nepovažuje za plnohodnotnú náhradu centrálneho vykurovania, ale za doplnkový spôsob, ako si vytvoriť teplé miesto na sedenie či relax.
Historické fakty bez skreslení
- Kotatsu vznikol v Japonsku v období Muromači (14.–16. storočie).
- Pôvodné kotatsu používali horúce uhlíky, preto ho bolo možné využívať iba na veľmi opatrné a kontrolované sedenie.
- Elektrická verzia sa začala používať až v 20. storočí a výrazne zvýšila bezpečnosť aj pohodlnosť používania.
Tieto fakty sú dobre zdokumentované a považujú sa za historicky presné.
Prečo je kotatsu obľúbený v japonských domácnostiach?
V Japonsku bývajú zimy chladné a vlhké, mnoho domov má dodnes slabšiu izoláciu než európske stavby. Preto je lokálne vykurovanie bežnou súčasťou zimného fungovania. Kotatsu má niekoľko objektívnych výhod:
- Úspora energie – ohrieva len priestor pod stolom, nie celú izbu.
- Rýchle teplo – nohy a sedacia časť tela sa zahrejú veľmi rýchlo.
- Komfort – pod kotatsu sa dá jesť, čítať, sledovať televíziu alebo pracovať.
- Kultúrna tradícia – mnoho japonských rodín trávi zimné večery práve pri kotatsu, čo posilňuje jeho obľubu.
Je to kombinácia praktických a kultúrnych dôvodov – nie „zázračná metóda“, ale overený spôsob, ako si vytvoriť teplé miesto v domácnosti.
Dá sa mať kotatsu aj u nás doma?
Áno, ale je potrebné počítať s niekoľkými praktickými faktami:
- Na európskych stoloch sa sedí omnoho vyššie než v Japonsku, kde je bežné sedenie na zemi.
- Originálne kotatsu treba kupovať ako komplet (stôl + vykurovacie teleso), pretože bežný nábytok nie je určený na montáž ohrievača.
- Domáca výroba je možná, ak sa použije bezpečné a na to určené elektrické teleso.
Teda áno, kotatsu môžete mať aj u seba doma, ale je dôležité dodržať bezpečnostné normy a použiť vhodné materiály.
Energetická úspora – presne a bez idealizácie
Kotatsu môže byť energeticky výhodnejší ako klasické vykurovanie celej miestnosti, ale len za určitých podmienok:
- slúži ako hlavný zdroj tepla iba pre konkrétne miesto
- miestnosť sa inak nevykuruje na vysokú teplotu
- používateľ trávi pri kotatsu väčšinu času
V opačnom prípade – napríklad ak je naplno zapnuté ústredné kúrenie a kotatsu slúži len ako doplnok – energetická úspora môže byť minimálna.
Záver: Pravdivý obraz o kotatsu
Kotatsu je tradičný japonský nábytok, ktorý lokálne zohrieva telo a vytvára útulný priestor počas zimy.
Je bezpečný (v modernej elektrickej verzii), praktický a kultúrne veľmi obľúbený. Nevykúri celý byt, nenahrádza centrálny systém a jeho energetická výhodnosť závisí od spôsobu používania.
Ak si doma vytvoríte vlastný, dodržiavajte bezpečnostné pokyny a vyberte správne materiály – potom môže byť kotatsu príjemným a funkčným doplnkom zimných večerov.