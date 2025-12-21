Kosmeta dvojsĺpčeková. Zvláštny tvor, ktorý vyzerá ako psia hlava na tenučkých nožičkách

V posledných rokoch sa na internete objavili fotografie a videá drobného živočícha, ktorého vzhľad dokáže na prvý pohľad zmiasť. Na zväčšených záberoch môže pôsobiť, akoby mal „tvár“ pripomínajúcu hlavu cicavca s výraznými výrastkami. V skutočnosti však nejde o žiadneho stavovca ani o neznámy druh zvieraťa, ale o malého pavúkovca, známeho pod názvom kosmeta dvojsĺpčeková (Metagryne bicolumnata).
Video odhalilo skutočné rozmery
Na rozdiel od statických fotografií, ktoré môžu skresľovať mierku, video jasne ukazuje, že kosmeta dvojsĺpčeková je len niekoľko milimetrov veľká. Pohyb na zázname zároveň potvrdzuje, že ide o typického sekáča – s jemnými, dlhými nohami a pomalým, opatrným presunom po povrchu listov.
Tento druh bol zaznamenaný v dažďových pralesoch Ekvádoru, jednej z biologicky najbohatších oblastí sveta. Práve odtiaľ pochádzajú zábery, ktoré upozornili verejnosť na existenciu tohto nenápadného, no mimoriadne zaujímavého tvora.
Ekvádor – krajina výnimočnej biodiverzity
Ekvádor patrí medzi tzv. megadiverzitné krajiny, teda štáty s mimoriadne vysokou koncentráciou rastlinných a živočíšnych druhov. Na pomerne malom území sa tu nachádzajú rozmanité typy prostredia – od pobrežných oblastí, cez horské pásma Ánd až po amazonský dažďový prales.
Na území krajiny žije viac ako 1 600 druhov vtákov, tisíce druhov hmyzu, stovky druhov obojživelníkov a obrovské množstvo rastlín vrátane tisícov druhov orchideí. Tropické pralesy poskytujú ideálne podmienky pre množstvo drobných bezstavovcov, ktoré sú často málo preskúmané.
Čo je kosmeta dvojsĺpčeková
Kosmeta dvojsĺpčeková (Metagryne bicolumnata) patrí do radu sekáčov (Opiliones), teda pavúkovcov, ktorí sú často mylne považovaní za pavúky. Druh bol vedecky opísaný v polovici 20. storočia a odvtedy je známy najmä odborníkom na pavúkovce.
Napriek tomu, že na fotografiách pôsobí výrazne, ide o veľmi malého živočícha, ktorého telo má len niekoľko milimetrov. Má osem nôh a kompaktné telo bez výrazného oddelenia na jednotlivé časti, čo je typický znak sekáčov.
Sekáče a ich odlišnosti od pavúkov
Hoci sekáče patria medzi pavúkovce, od pavúkov sa v mnohých smeroch líšia. Pre sekáče je typické, že:
- nevytvárajú pavučiny
- nemajú jedové žľazy ani jedové tesáky
- telo majú tvorené jednou kompaktnou časťou
- spravidla disponujú len jednoduchým zrakom
Ide o veľmi starú skupinu živočíchov, ktorá sa na Zemi vyskytuje už približne 400 miliónov rokov a je rozšírená takmer po celom svete.
Spôsob života a potrava
Sekáče obývajú predovšetkým vlhké a tienisté prostredie, kde sa skrývajú pod kameňmi, drevom, v lístí alebo v pôde. Väčšina druhov je aktívna najmä v noci. Živia sa hlavne rozkladajúcimi sa organickými zvyškami, drobnými rastlinami a živočíchmi, čím sa podieľajú na prirodzenom rozklade organickej hmoty v ekosystéme.
Niektoré druhy sú schopné príležitostne uloviť aj drobnú živú korisť.
Sú sekáče nebezpečné pre človeka?
Nie. Sekáče sú pre človeka úplne neškodné.
Nemajú jed, nedokážu človeka uhryznúť a nepredstavujú žiadne zdravotné riziko. Niektoré druhy síce vylučujú obranný sekrét s nepríjemným zápachom, ten však slúži výhradne na odstrašenie predátorov a nie je nebezpečný pre ľudí.
Nezvyčajný vzhľad a jeho význam
Výrazné výrastky na prednej časti tela, ktoré na zväčšených záberoch pripomínajú „uši“ alebo „rohy“, sú prirodzenou súčasťou stavby tela tohto druhu. Ich presná funkcia zatiaľ nie je vedecky potvrdená. Odborníci však predpokladajú, že môžu slúžiť ako vizuálny obranný prvok alebo ako pomôcka pri rozpoznávaní jedincov rovnakého druhu.
Druh známy vede, no nie verejnosti
Hoci bola kosmeta dvojsĺpčeková opísaná už pred desaťročiami, dlhý čas zostávala známa len úzkemu okruhu odborníkov. Až moderné digitálne technológie a internet spôsobili, že sa tento drobný pavúkovec dostal do pozornosti širokej verejnosti.
Je to ďalší dôkaz toho, že aj dnes existujú živočíchy, ktoré sú síce vedecky zdokumentované, no pre väčšinu ľudí zostávajú neznáme – až kým ich niekto nezachytí a neukáže svetu.