Korenie, ktoré patrí k najzdravším vôbec. Je to vyslovený zázrak pre pankreas a črevá

Rasca je jednou z tých korenín, ktoré mnohí v kuchyni nevedomky využívame takmer dennodenne, ale málokedy sa zamyslíme nad jej ohromným prínosom pre organizmus. Možno ju nájsť pod viacerými názvami, najčastejšie ako kmín či rímska rasca, a jej sláva siaha už do staroveku. V mnohých kultúrach sa rasca považovala za prírodný liek, ktorý sa pridával nielen do jedál, ale aj do rôznych domácich receptúr na podporu zdravia. V súčasnosti je v našich končinách známa predovšetkým ako chutná prísada do pečiva, mäsitých jedál, tradičných polievok či dokonca sladkých múčnikov. To však rozhodne nie je všetko – táto, na prvý pohľad nenápadná, korenina má v sebe ukryté poklady, ktoré dokážu podporiť trávenie, srdce, imunitu a mnohé ďalšie dôležité funkcie v tele. V nasledujúcich riadkoch sa bližšie pozrieme na rozdiely medzi dvoma najčastejšie zamieňanými druhmi rasce, na cenné látky v jej semenách a na to, akým spôsobom môžeme túto výnimočnú prísadu zaradiť do každodennej stravy.