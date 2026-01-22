Kórejci sa len pousmejú. Trik starý tisíce rokov, vďaka ktorému mali doma teplo aj pokoj

V čase, keď sa v Európe intenzívne riešia rastúce ceny energií a možnosti úspor, stojí za to pozrieť sa na to, ako si s vykurovaním poradili v inej časti sveta. Na Kórejskom polostrove vznikol pred tisíckami rokov systém, ktorý bol nielen praktický, ale aj prekvapivo efektívny. Volá sa ondol a jeho základný princíp sa v modernej verzii používa dodnes.
Čo je ondol a prečo fungoval tak dobre?
Ondol je tradičný kórejský spôsob vykurovania, ktorý sa od väčšiny európskych systémov zásadne líši. Namiesto toho, aby sa zohrieval vzduch v miestnosti, teplo sa akumuluje v podlahe. Práve tá sa stáva hlavným zdrojom sálavého tepla.
Historické pramene a archeologické nálezy ukazujú, že tento systém bol používaný už pred viac než dvoma tisíckami rokov. Typický kórejský dom mal kuchynské ohnisko, ktorého horúci dym prúdil cez úzke kanály pod podlahou obytnej miestnosti. Kameň alebo tehly teplo nasali a postupne ho odovzdávali interiéru.
Výhody boli jasné už v minulosti:
- rovnomerné rozloženie tepla, pretože teplo stúpa prirodzene od podlahy nahor
- efektívne využitie energie, keďže materiál podlahy teplo udržal dlho
- pocitové pohodlie, najmä počas chladnej zimy
Podlaha zostávala teplá ešte dlho po vyhasnutí ohňa, aj keď v realite bolo potrebné palivo pravidelne dopĺňať. Napriek tomu išlo o mimoriadne funkčný spôsob vykurovania, ktorý výrazne ovplyvnil tradičný kórejský životný štýl.
Kultúrny rozmer: prečo sa v Kórei sedelo a spalo na zemi
Teplá podlaha prirodzene viedla k tomu, že ľudia trávili väčšinu času na zemi. Nie preto, že by nemali nábytok, ale preto, že vyhriata podlaha bola najpríjemnejším miestom v dome.
Zvyk sedieť, jesť a oddychovať na zemi sa stal súčasťou kultúry a pretrváva aj dnes – hoci moderné domácnosti už využívajú bežný nábytok, tradičný spôsob sedenia stále nie je výnimkou.
Moderná podoba ondolu: už nie dym, ale technológia
Hoci tradičný dymový systém sa v súčasnosti používa len v starých dedinských domoch alebo kultúrnych pamiatkach, myšlienka ondolu zostala živá. V moderných kórejských domácnostiach je štandardom podlahové vykurovanie, ktoré nahradilo dym teplou vodou alebo elektrickými káblami.
Podstata však zostáva rovnaká: podlaha je hlavným zdrojom tepla.
Moderný ondol má viacero výhod:
- udržiava stabilnú teplotu v miestnosti
- eliminuje prievan
- rovnomerne vykuruje priestor
- pôsobí komfortne a príjemne
Aj preto sa podobný koncept rozšíril po celom svete v podobe moderného podlahového kúrenia.
Prečo systém z dávnej minulosti funguje dodnes
Ondol obstál v skúške času nielen preto, že je jednoduchý, ale najmä preto, že je prirodzene efektívny. Sálavé teplo z podlahy pôsobí na ľudský organizmus omnoho príjemnejšie ako horúci vzduch z radiátorov, ktorý sa drží pri strope.
V čase, keď ľudia hľadajú úsporné riešenia, sa ukazuje, že staré nápady môžu byť prekvapivo aktuálne. Moderné technológie dokážu technologickú podstatu ondolu posunúť ďalej, no princíp ostáva rovnaký:
teplo by malo prichádzať od zeme, nie od stropu.