Korálové útesy môže do konca storočia vytlačiť iný organizmus. Oceány sa vplyvom CO₂ menia rýchlejšie, než sa stíhajú obnovovať

Farebné korálové útesy, ktoré dnes patria medzi najvýznamnejšie a najkrajšie ekosystémy planéty, môžu byť v priebehu niekoľkých desaťročí zásadne premenené. Odborné výskumy naznačujú, že do roku 2100 môžu koraly v Austrálii aj v ďalších častiach sveta ustúpiť iným organizmom, najmä morským riasam. Hlavnou príčinou je pokračujúce okysľovanie oceánov, ktoré súvisí s rastúcou koncentráciou oxidu uhličitého v atmosfére.
Korálové útesy sú dlhodobo v ohrození (video)
Situáciu ilustrujú aj viaceré videá, ktoré upozorňujú na dlhodobé problémy korálových útesov. Tie čelia kombinácii otepľovania oceánov, okysľovania vody a rastúceho tlaku zo strany rias. Tento súbeh faktorov výrazne znižuje ich šancu na zotavenie.
Zvyšujúci sa podiel oxidu uhličitého mení chemické zloženie morskej vody. Korálové útesy sa v takýchto podmienkach obnovujú čoraz pomalšie, strácajú svoju zložitú priestorovú štruktúru a prestávajú poskytovať stabilné prostredie pre množstvo morských druhov. Naopak, priaznivejšie podmienky nachádzajú riasy, ktoré sa dokážu rýchlo rozrastať a koraly postupne vytláčať.
Okysľovanie oceánov oslabuje koralové kostry
Výskumy zamerané na vplyv klimatických zmien ukazujú, že oceány absorbujú veľké množstvo oxidu uhličitého zo vzduchu. Tento proces vedie k znižovaniu pH morskej vody, teda k jej okysľovaniu. Zmena chemického zloženia následne narúša vápenaté štruktúry, z ktorých sú koraly vytvorené.
Koraly majú v kyslejšej vode problém vytvárať pevnú kostru, ich rast sa spomaľuje a sú náchylnejšie na poškodenie. Dlhodobý stres z takýchto podmienok znižuje ich schopnosť prežiť extrémne výkyvy teplôt aj iné environmentálne záťaže.
Prírodné lokality ukazujú, ako môže vyzerať budúcnosť oceánov
Na lepšie pochopenie budúceho vývoja sa vedci zamerali na oblasti, kde je voda prirodzene vystavená vyšším koncentráciám oxidu uhličitého. Ide najmä o miesta v blízkosti plytkých podmorských sopiek pri Papui-Novej Guinei, kde plyn uniká priamo z morského dna.
Tieto lokality fungujú ako prirodzené „laboratóriá“. Umožňujú sledovať, ako sa korálové spoločenstvá správajú v podmienkach, ktoré sa môžu v dôsledku klimatických zmien stať bežnými aj inde vo svete. Pozorovania z týchto oblastí poskytujú cenné údaje o hraniciach odolnosti korálových útesov.
Riasy získavajú prevahu nad koralmi
Výsledky terénnych pozorovaní ukazujú, že niektoré druhy korálov sa dokážu zvýšenej kyslosti vody do určitej miery prispôsobiť. Napriek tomu je zreteľný výrazný nárast morských rias. Tie v meniacich sa podmienkach rastú rýchlejšie než koraly, prerastajú ich a obmedzujú im prístup k svetlu aj priestoru.
S každým ďalším zvýšením koncentrácie oxidu uhličitého v oceáne ubúda koralov a pribúda tzv. mäsitých rias. Zároveň sa v takýchto oblastiach nachádza podstatne menej mladých korálov, čo naznačuje, že útesy strácajú schopnosť rýchlej regenerácie po poškodení.
Riasy poškodzujú koraly aj priamo (video)
Morské riasy nepredstavujú len pasívnu konkurenciu. Ak sa príliš rozrastú, môžu koraly doslova „zadusiť“, čím im zabránia v raste a rozmnožovaní. Tento proces je detailne vysvetlený aj v nasledujúcom videu, pri ktorom je možné zapnúť české titulky:
Dopady pocítia aj ľudia
Zmena rovnováhy medzi koralmi a riasami neovplyvní len morské organizmy. Odborníci upozorňujú, že následky pocítia aj ľudia, najmä pobrežné komunity. Mnohé druhy rýb využívajú korálové útesy ako úkryt a zdroj potravy, a rybolov je pre milióny ľudí kľúčovým zdrojom obživy.
Ak sa útesy premenia na riasami zarastené oblasti, zníži sa biodiverzita a stabilita morských ekosystémov. To môže viesť k poklesu rybích populácií a ohrozeniu miestnych ekonomík.
Globálny problém bez jednoduchého riešenia
Okysľovanie oceánov patrí medzi najväčšie globálne environmentálne výzvy súčasnosti a stále nie je dostatočne preskúmané vo všetkých súvislostiach. Terénne dáta z oblastí s prirodzene zvýšeným obsahom oxidu uhličitého však poskytujú jasný signál, že bez obmedzenia emisií môže dôjsť k zásadnej premene oceánov.
Ak sa súčasné trendy nezmenia, dnešné pestrofarebné korálové útesy sa môžu v priebehu tohto storočia stať len spomienkou – nahradené jednoduchšími ekosystémami, v ktorých budú dominovať riasy namiesto koralov.