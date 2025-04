Koniec zimy, začiatok boja so šatníkom. Naučte sa ukladať oblečenie bez nepríjemnej zatuchliny

Zima sa definitívne skončila, radiátory zostali studené a do bytov prúdi čerstvý jarný vzduch. S ním však prichádza aj prirodzená túžba zbaviť sa všetkého, čo patrilo k chladnému obdobiu – hrubých kabátov, páperových búnd, šálov a rukavíc, ktoré už momentálne nepotrebujeme. Ako ich však uložiť tak, aby nás na jeseň nečakal zničený, zatuchnutý a pokrčený „balík handier“? V nasledujúcich riadkoch nájdete praktické tipy, ktoré pomôžu predĺžiť životnosť zimného šatníka a zaručia, že si ho po vytiahnutí opäť užijete v pôvodnej kvalite a vôni.

Kam s hrubou bundou či kabátom?

Mnohí z nás majú tendenciu rýchlo napchať bundy a kabáty do plastových vriec alebo vákuových obalov a jednoducho ich strčiť pod posteľ či do zadných políc skrine. Problém je, že niektoré druhy materiálov sa pri nesprávnom uskladnení môžu ľahko poškodiť, zapáchať a stratiť tvar. Predovšetkým páperové bundy a kabáty potrebujú dostatok priestoru na „dýchanie“ a nemajú rady dlhodobé stláčanie. Prihliada sa k tomu aj zimná vlnená móda – svetríky, pončá a ďalšie hrejivé kúsky sú zase náchylné na vlhkosť a návštevu molí.

Prvá zásada: Pred skladovaním vždy dôkladne vyperte alebo vyčistite

Možno to znie ako samozrejmosť, ale v praxi na to mnohí zabúdame: všetky zimné veci by mali byť pred uložením stopercentne čisté. Je jedno, či ide o sveter, ktorý ste mali na sebe len párkrát, alebo páperovú bundu, v ktorej ste strávili dennodenné prechádzky so psom. Drobné nečistoty, kožné šupinky či zvyšky potu vedia spôsobiť nielen nepríjemný pach, ale priťahujú aj moly. Tie si vedia na vlne pochutnať s nebývalou chuťou.

Čo presne urobiť?

Vypranie alebo čistenie: Všetko, čo je prateľné v práčke, dôkladne vyperte podľa odporúčaní na štítku. V prípade páperových búnd sa oplatí využiť práčovňu alebo špeciálny program na páperie. Kabáty, ktoré pranie v práčke nezvládnu, zverte do čistiarne. Obuv: Nezabúdajte ani na zimné topánky. Očistite ich, nechajte vyschnúť, skontrolujte vnútro a vložte do nich papier či cedrové napináky, aby si zachovali tvar. Ideálne je aj ich naimpregnovať, aby ste ich mali pripravené na budúcu sezónu. Doplnky: Čiapky, rukavice, šály a nákrčníky tiež vyperte podľa odporúčaní výrobcu. Pri vlnených kúskoch pridajte aj prostriedok proti moliam (napríklad levanduľu alebo mydlo s vôňou cédrového dreva).

Ako skladovať, aby nedošlo k poškodeniu?

Uložiť zimné veci do jedného veľkého plastového vreca a schovať do najbližšieho kúta rozhodne nestačí. Rôzne materiály totiž vyžadujú rôzne podmienky. Aby ste neskôr nemuseli kupovať nové oblečenie, venujte chvíľku tomu, aby ste si vytriedili typy textílií podľa toho, čo potrebujú.

Vlnené a vlnené zmesi

Svetre, šály či čiapky z prírodnej vlny milujú priedušné obaly. Skladujte ich preto v látkových vreciach alebo v plastových boxoch, ktoré majú vetracie otvory.

Pridajte aj prírodné odpudzovače molí: levanduľu, cédrové drevo či bobkový list. Tieto vône dokážu moly účinne odradiť.

Páperové bundy a kabáty

Takéto oblečenie si žiada mať priestor. Ak je to možné, zaveste ich na ramienko a prikryte priedušným textilným obalom (napríklad obal na šaty).

Vyhnite sa dlhodobému vákuovaniu. Páperie potrebuje časom nabrať vzduch, inak stratí objem a bunda sa môže nenávratne „spľasnúť“.

Kožené a semišové kúsky

Tieto materiály tiež potrebujú dýchať. Preto ich nevkladajte do úplne vzduchotesných obalov.

V prípade, že ide o kožené rukavice alebo kabát, môžete pridať malé vrecúško so silikagélom, ktoré pohlcuje vlhkosť a zabraňuje tvorbe plesní.

Zimná obuv

Ako už bolo spomenuté, topánky očistite, vysušte a vyplňte papierom alebo napinákmi, aby si zachovali tvar. Potom ich vložte do boxov či krabíc s malou vetracou štrbinou.

Kam uložiť sezónne oblečenie?

Sucho a stála teplota sú alfa a omega úspechu. Pivnice či podkrovia lákajú voľným priestorom, no spravidla sú v nich výkyvy teplôt, vyššia vlhkosť a častokrát aj nevítaní „návštevníci“ (hmyz, hlodavce).

Vhodné miesta:

Pod posteľou : Ak tam máte plastový box s uzatvárateľným vekom, môže ísť o ideálne riešenie. Len si overte, že je vo vnútri sucho a box nie je prasknutý.

: Ak tam máte plastový box s uzatvárateľným vekom, môže ísť o ideálne riešenie. Len si overte, že je vo vnútri sucho a box nie je prasknutý. Vyššie police v skrini : Slnko na tieto miesta zväčša nedosiahne a teplota tam býva relatívne stabilná.

: Slnko na tieto miesta zväčša nedosiahne a teplota tam býva relatívne stabilná. Komora či chodba: Ak tam neustále necirkuluje vlhkosť alebo zápach z potravín a obuvi, môže to byť prijateľná alternatíva.

Najčastejšie chyby, ktorým sa vyhnúť

Ukladanie vlhkého alebo spoteného oblečenia

Vlhkosť sa rýchlo mení na pleseň, ktorá dokáže poškodiť vlákna a vyrobiť ťažko odstrániteľný pach.

Vákuovanie páperia

Krátkodobo vákuový obal neškodí, ale dlhšie obdobie je nežiaduce. Páperie stratí pružnosť a bunda vám potom nemusí tak dobre slúžiť.

Zabudnuté vrecká

Kapesníky, cukríky alebo mince ponechané vo vreckách sú po lete receptom na malú katastrofu. Navyše predstavujú pre moly a hmyz dodatočný zdroj jedla.

Rýchla kontrola pred zimou

Keď príde jeseň a teploty začnú klesať, venujte pár minút kontrole všetkých uložených vecí. Otvorte boxy alebo vrecia, nechajte oblečenie vyvetrať a skontrolujte, či ho nenapadli moly, vlhkosť alebo iné nežiaduce faktory. Ušetríte si tým šok z toho, že tesne pred prvými mrazmi vytiahnete zničenú bundu či zapáchajúci kabát.

Správne uloženie zimného oblečenia nie je žiadna veda, vyžaduje si však trochu plánovania a starostlivosti. Dodržiavaním uvedených tipov zabezpečíte, že váš šatník bude pripravený na ďalšiu zimu bez nepríjemných prekvapení a vy si budete môcť užívať teplejšie mesiace s pocitom, že ste pre svoje obľúbené kúsky urobili maximum. Navyše, keď sa zrazu ochladí, siahnete do skrine a nájdete tam príjemne voňavé a nepoškodené oblečenie – presne také, aké ste si pred pár mesiacmi odložili.