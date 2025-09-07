Koniec veľkým osuškám? Vedci radia meniť uteráky každý deň, dôvod vás prekvapí

Veľké a nadýchané osušky patria medzi obľúbené kúpeľňové pomôcky – človek sa do nich môže pohodlne zabaliť a rýchlo osušiť celé telo. Podľa najnovších poznatkov mikrobiológov však ich pravidelné používanie nemusí byť najšťastnejšou voľbou. Odborníci dokonca upozorňujú, že uteráky by sa mali meniť po jednom, maximálne dvoch použitiach.
Ako často by sme mali meniť uteráky?
V mnohých domácnostiach sa o tejto téme vedú nekonečné diskusie – niekto tvrdí, že stačí raz za týždeň, iní perú uteráky obdeň. Podľa mikrobiologických štúdií by sme však mali byť omnoho dôslednejší. Ak sa sprchujete ráno aj večer, znamená to výmenu uteráka každý deň. Ak sa osviežite len večer, potom stačí obmieňať uterák každý druhý deň.
Za týmto odporúčaním stojí fakt, že uterák sa po použití nikdy nevysuší úplne. V jeho vláknach zostávajú zvyšky odumretých kožných buniek, baktérie, plesne či iné mikróby. Ak uterák použijeme opakovane, tieto nečistoty sa nám dostanú späť na pokožku a riskujeme tak podráždenie či rôzne infekcie.
Prečo veľké osušky nie sú ideálne
Možno vás prekvapí, že práve veľké osušky sú z hľadiska hygieny aj praktickosti najmenej výhodné. Spotrebujú totiž niekoľkonásobne viac vody a pracieho prostriedku, vyžadujú väčší priestor na sušenie a dlhšie schnú. Menší uterák dokáže poslúžiť rovnako dobre – osuší telo, ľahšie sa perie aj skladuje a jeho údržba je omnoho úspornejšia.
Správne sušenie uterákov
Po kúpaní alebo sprchovaní by mal byť uterák vždy poriadne rozprestretý, aby mal šancu dobre preschnúť. Najlepšie je sušiť ho na kúpeľňovom rebríku, klasickom sušiaku či šnúre. Moderným riešením sú aj výsuvné sušiaky pod stropom alebo nástenné držiaky. Ak uterák necháte v kôpke na zemi alebo zavesený zmuchlaný, začne rýchlo zapáchať a stáva sa živnou pôdou pre plesne.
Dôležité je používať vždy suchý uterák. Ak váš uterák po predchádzajúcom použití nestihol vyschnúť, vezmite si iný. V kúpeľni by malo byť vyhradené miesto na sušenie uterákov, kam sa nedostane voda z vane či umývadla. Čistú zásobu uterákov odporúčajú odborníci skladovať v uzatvárateľnej skrinke, aby zostali chránené pred vlhkosťou.
Ako prať uteráky, aby boli hygienicky čisté?
Mnohí robia chybu, že vlhké uteráky po použití okamžite hodia do koša na prádlo. V uzavretom priestore však vzniká ideálne prostredie pre množenie baktérií. Správny postup je nechať ich najprv preschnúť alebo ich vložiť rovno do práčky.
Odborníci upozorňujú aj na ďalší detail – uteráky by sa mali prať oddelene od ostatného prádla. Dôvodov je hneď niekoľko:
- vysoká teplota prania (minimálne 60 °C) ničí baktérie a odumreté bunky
- do prania uterákov by sa nemala pridávať aviváž, pretože znižuje ich savosť
- hrubšie vlákna uterákov môžu poškodiť jemnejšie tkaniny iného oblečenia
- z uterákov sa uvoľňuje množstvo vlákien, ktoré sa prichytia na iné oblečenie
Turecký trik bez aviváže
Na internete sa objavil známy „turecký trik“, vďaka ktorému budú uteráky mäkké a svieže aj bez použitia aviváže. Stačia tri lyžice obyčajnej suroviny – sódy bikarbóny alebo octu. Oba prostriedky odstránia z vlákien usadeniny pracieho prášku a zabezpečia, že uterák bude opäť dobre sať vlhkosť.
Dobrou správou je, že dnešné spotrebiče dokážu proces prania aj sušenia výrazne urýchliť a zefektívniť. Uteráky sú tak čisté a pripravené na ďalšie použitie oveľa rýchlejšie než kedysi. Ak sa teda budete riadiť zásadou častejšej výmeny a správnej starostlivosti, zabezpečíte nielen hygienickejšie prostredie vo svojej kúpeľni, ale aj dlhšiu životnosť samotných uterákov.