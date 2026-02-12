Koniec obľúbených príchutí? EÚ stopla tieto tradičné pochúťky. Niektoré výrobky už čoskoro zmiznú z pultov

Mnohé známe a dlhé roky obľúbené potraviny čaká výrazná zmena. To, čo si ešte nedávno vedel predstaviť len málokto, sa dnes stáva realitou. Európska komisia rozhodla o postupnom zákaze ôsmich druhov takzvaných „tekutých dymov“ – teda údených aróm, ktoré sa bežne používajú na dochucovanie potravín.
Dôvod je vážny. Odborníci z Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) upozornili, že niektoré z týchto látok môžu poškodzovať DNA buniek, čiže genetickú informáciu. Takéto pôsobenie sa označuje ako genotoxické a pri podobných látkach sa nedá stanoviť bezpečná dávka, ktorá by bola úplne bez rizika. Európska únia sa preto rozhodla konať preventívne.
Milovníci údenej chuti by mali spozornieť
Ak si rád dopraješ čipsy s príchuťou slaniny, údený syr, šunku, ryby alebo barbecue omáčku s výraznou dymovou arómou, najbližšie mesiace môžu priniesť prekvapenie. Práve tekutý dym je totiž kľúčovou zložkou, ktorá týmto výrobkom dodáva ich typickú „údenú“ chuť bez klasického údenia.
Niektoré produkty sa zmenia, iné môžu z trhu úplne zmiznúť. Výrobcovia už dnes pracujú na nových receptúrach, no nie všade sa podarí pôvodnú chuť zachovať v rovnakej podobe.
Čo je vlastne tekutý dym?
Tekutý dym nevzniká v laboratóriu od nuly. Vyrába sa z reálneho dymu, ktorý vzniká pri spaľovaní dreva. Tento dym sa zachytáva, následne sa skondenzuje do tekutej formy a prechádza filtráciou, aby sa odstránili nežiaduce látky. Výsledkom je koncentrovaná aróma, ktorá sa pridáva do potravín.
Dlhé roky bol považovaný za modernejšiu a dokonca bezpečnejšiu alternatívu klasického údenia, pri ktorom môžu vznikať škodlivé látky. Nové vedecké hodnotenia však ukázali, že situácia nie je taká jednoznačná. EFSA konštatovala, že pri niektorých z posudzovaných aróm nemožno vylúčiť genotoxické účinky alebo sa ich bezpečnosť nepodarilo spoľahlivo potvrdiť.
A keďže pri látkach s možným vplyvom na DNA neexistuje „bezpečný limit“, Európska komisia pristúpila k ich postupnému vyradeniu z trhu.
Ktorých potravín sa to týka?
Zákaz sa netýka len čipsov s príchuťou slaniny. Tekutý dym sa nachádza v širokej škále výrobkov, napríklad:
- údené mäsové výrobky (šunky, klobásy, slanina),
- niektoré druhy syrov,
- údené ryby,
- snacky a slané pochutiny,
- omáčky typu barbecue,
- polotovary a instantné jedlá.
Výrobcovia majú v zásade dve možnosti – buď nahradia tekutý dym inou, bezpečnou arómou, alebo konkrétny produkt úplne stiahnu z ponuky.
Termíny sú jasne stanovené
Európska únia určila prechodné obdobia, aby mali firmy čas prispôsobiť výrobu:
- do júla 2026 musia z obchodov zmiznúť všetky potraviny, kde sa tekutý dym používa výlučne ako dochucovadlo,
- do júla 2029 majú výrobcovia čas upraviť receptúry aj pri výrobkoch, kde tekutý dym nahrádza klasické údenie (napríklad pri údenom mäse, rybách či syroch).
Dlhší termín pri druhej skupine má umožniť vývoj nových technológií a výrobných postupov, ktoré zabezpečia podobný chuťový efekt bez rizikových látok.
Čo to znamená pre spotrebiteľov dnes?
Pre potravinárske firmy ide o výraznú zmenu a zároveň veľkú výzvu. Musia zachovať chuť, na ktorú sú zákazníci zvyknutí, a zároveň splniť prísnejšie bezpečnostné kritériá. Niektoré spoločnosti už avizovali, že túto situáciu berú ako príležitosť priniesť prirodzenejšie a kvalitnejšie produkty.
Pre bežného spotrebiteľa to znamená najmä to, že sa postupne môže meniť chuť známych výrobkov. Niektoré obľúbené príchute už o pár mesiacov nemusia byť dostupné v pôvodnej podobe.
Treba však dodať, že mnohé z týchto potravín patria medzi výrobky, ktoré by sme mali konzumovať skôr príležitostne než pravidelne. Zmena tak môže byť aj impulzom siahnuť po jednoduchších a menej priemyselne spracovaných alternatívach.
Možno nás najskôr prekvapí, že obľúbená pochúťka chutí inak alebo zmizla z regálu. No z dlhodobého hľadiska môže ísť o krok smerom k bezpečnejšiemu zloženiu potravín a kvalitnejšiemu jedálničku. A nové chute si – ako to už býva – časom nájdu svojich fanúšikov.