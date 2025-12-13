Koniec obľúbených príchutí? EÚ odklepla zásadnú zmenu. O rok sa niektoré tradičné pochúťky prestanú predávať v známej podobe

Mnohé potraviny, ktoré dnes považujeme za úplnú samozrejmosť, čaká najväčšia zmena za posledné desaťročia. Európska komisia totiž schválila postupný zákaz ôsmich typov takzvaných tekutých dymov – údených aróm, ktoré výrobcovia bežne pridávajú do rôznych jedál, aby im dodali typickú dymovú príchuť.
Hoci ešte donedávna sa tieto látky považovali za modernú a bezpečnejšiu alternatívu tradičného údenia, nové vedecké hodnotenia od Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) priniesli zásadný obrat. Odborníci upozornili, že niektoré z týchto aróm môžu poškodzovať DNA buniek, čo predstavuje zdravotné riziko, ktoré nemožno ignorovať.
Milovníci údených príchutí, pozor – čakajú vás zmeny
Ak patríte medzi ľudí, ktorí si radi pochutnajú na slaninových čipsoch, údenom syre, aromatickej šunke, rybách s dymovým nádychom či barbecue omáčkach, pravdepodobne pocítite zmenu už v priebehu budúceho roka.
Z trhu totiž postupne zmizne prísada, ktorá týmto výrobkom dodáva ich charakter – tekutý dym. Mnohé produkty, na ktoré ste zvyknutí, sa budú musieť prepracovať, zmeniť receptúru, alebo úplne zmiznúť z ponuky.
Čo je vlastne tekutý dym a prečo sa používa?
Tekutý dym nevzniká v laboratóriu, ako si mnohí myslia. Ide o kondenzovaný dym z horenia dreva. Pri výrobe sa zachytí skutočný drevený dym, skondenzuje sa do tekutej formy, prefiltruje a odstránia sa z neho pevné alebo nežiaduce častice.
Výsledkom je prísada, ktorá umožňuje dodávať jedlám výraznú údenú chuť bez toho, aby museli celé hodiny prechádzať klasickým údením. Pre priemyselné spracovanie potravín to bolo roky praktické, lacnejšie a považované za modernejšie riešenie.
Lenže najnovšie hodnotenia ukázali, že nie všetko, čo je efektívne, je aj bezpečné. EFSA dospela k záveru, že niektoré údené arómy môžu mať genotoxické účinky – teda schopnosť poškodzovať genetický materiál buniek. A pri látkach s takýmto rizikom neexistuje bezpečná hranica ich používania. Aj preto Európska únia volí preventívny krok.
Ktoré potraviny budú ovplyvnené?
Zákaz sa netýka iba čipsov s príchuťou slaniny. Tekutý dym sa nachádza v širšom spektre potravín, než by si mnohí uvedomovali:
- údené mäsové výrobky a šunky,
- niektoré druhy syrov,
- ryby s dymovou arómou,
- slané snacky,
- instantné jedlá a polotovary,
- omáčky vrátane populárnych BBQ variantov.
Výrobcovia budú teda stáť pred voľbou – buď prepracujú receptúru tak, aby mala podobnú chuť bez zakázanej arómy, alebo prestanú daný produkt vyrábať úplne.
Dva kľúčové termíny, ktoré menia trh
EÚ stanovila jasný harmonogram:
Do júla 2026
Z obchodov musia zmiznúť všetky potraviny, v ktorých sa tekutý dym používa len ako ochucovadlo.
Do júla 2029
Výrobcovia musia upraviť receptúry aj tam, kde tekutý dym nahrádza skutočné údenie – napríklad pri údenom mäse či rybách. Dlhšie prechodné obdobie má výrobcov motivovať k vývoju nových technológií a bezpečnejších postupov.
Čo to znamená pre nás, spotrebiteľov?
Výrobcovia sa ocitli v zložitej situácii – musia vytvoriť receptúry, ktoré budú chuťovo porovnateľné s tým, na čo boli zákazníci roky zvyknutí. Niektoré firmy už naznačujú, že zmenu vnímajú ako príležitosť priblížiť sa k prírodnejším a kvalitnejším alternatívam.
Bežný spotrebiteľ však musí počítať s tým, že:
- niektoré obľúbené príchute sa zmenia,
- niektoré produkty môžu úplne zmiznúť,
- nové verzie výrobkov môžu mať iný chuťový profil, než na aký sme boli zvyknutí.
Zároveň však platí, že väčšina potravín s tekutým dymom patrí medzi jedlá, ktoré by sme aj tak nemali konzumovať príliš často – ide prevažne o vysoko spracované výrobky.
Menej obľúbených príchutí dnes, možno zdravšie stravovanie zajtra
Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o nepríjemnú zmenu, dlhodobo môže priniesť benefity. Zmiznutie alebo preformulovanie určitých výrobkov môže mnohých z nás motivovať hľadať zdravšie a prirodzenejšie alternatívy.
Možno nás teda prekvapí, že po úvodnom sklamaní si postupne obľúbime nové chute a zistíme, že jedálny lístok vie byť zaujímavý aj bez umelých údených aróm.