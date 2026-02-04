Koniec obkladov v kuchyni? Architekti prezrádzajú trend, ktorý má v roku 2026 dominovať interiérom

Keramické obklady nad pracovnou doskou patria v kuchyniach medzi dlhoročne zaužívané riešenia. V posledných rokoch však architekti pozorujú výrazný posun v tom, aké materiály ľudia volia pri rekonštrukciách. Obklady síce z trhu nemiznú, no stále častejšie ich nahrádzajú veľkoformátové povrchy, najmä prírodný alebo technický kameň, ktoré vytvárajú jednotnú plochu bez škár.
V roku 2026 je tento trend ešte viditeľnejší. Neznamená to, že klasické dlaždice končia, ale že pribúda projektov, v ktorých sa namiesto nich uprednostňuje mramor, žula alebo keramické dosky imitujúce prírodný kameň. Dôvodom nie je snaha o dramatickú zmenu, ale kombinácia praktických výhod a pritláčajúci dopyt po minimalistickom estetickom štýle.
Prečo sa veľkoformátové plochy dostávajú do popredia?
Dizajnéri sa zhodujú na niekoľkých objektívnych dôvodoch, prečo pribúda kuchýň bez tradičných obkladov:
1. Menej škár znamená jednoduchšiu údržbu
Keramické obklady majú špáry, ktoré sa časom znečisťujú. Veľkoformátové dosky sú takmer celistvé, čo umožňuje jednoduchšie čistenie.
2. Jednoliate materiály vizuálne zjednocujú priestor
Moderný interiérový dizajn preferuje čisté línie a minimum drobných prvkov. Steny z jedného kusu materiálu pôsobia pokojnejšie než klasické obklady.
3. Prírodný kameň prináša nadčasový vzhľad
Mramor ani žula nie sú „módnym výstrelkom“. Ide o materiály používané v interiéroch desaťročia. Ich popularita v kuchyniach stúpa najmä preto, že dnešné technológie umožňujú spoľahlivú povrchovú úpravu vhodnú aj na každodenné varenie.
4. Technický pokrok zlepšil odolnosť materiálov
Impregnácia, hydrofóbne vrstvy a profesionálne tmelenie robia kameň menej nasiakavým a zvyšujú jeho schopnosť odolávať bežnému kuchynskému zaťaženiu.
Kde sa mramor a ďalšie kamenné materiály používajú najčastejšie?
Najčastejšie vidíme veľkoformátové povrchy:
- za pracovnou doskou ako náhrada klasických obkladov
- na pracovných doskách
- na kuchynskom ostrovčeku
- v niektorých projektoch aj na podlahe
Najžiadanejšie sú stále svetlé mramorové vzory. Dôvod je jednoduchý: ľahko sa kombinujú s drevom, bielymi kuchynskými linkami aj tmavšími tónmi.
Netreba však zabúdať, že mramor nie je jediný materiál: mnoho domácností volí žulu, kremičitý kameň (quartz) či veľkoformátové keramické dosky, ktoré sú ešte odolnejšie a často cenovo dostupnejšie.
Pravdivo o starostlivosti: je mramor vhodný do kuchyne?
Mramor má svoje výhody aj nevýhody a je férové ich pomenovať:
✔️ Výhody
- esteticky veľmi výrazný
- každý kus je originál
- dá sa renovovať prebrúsením
- pôsobí luxusne a nadčasovo
⚠️ Nevýhody
- reaguje s kyselinami (citrón, ocot, víno)
- vyžaduje pravidelnú impregnaciu
- pri nepozornom používaní môže vzniknúť škvrna alebo ryha
Preto odborníci odporúčajú:
- krájať len na doske
- horúce nádoby dávať na podložku
- tekutiny utierať okamžite
- impregnovať podľa odporúčaní raz za 6–12 mesiacov
Ak však niekto preferuje bezúdržbovosť, je pravdivejšie odporučiť žulu alebo technický kameň, ktoré sú odolnejšie a menej citlivé.
Imitácia mramoru ako praktická alternatíva
Veľkoformátové keramické dosky s imitáciou mramoru poskytujú podobný vzhľad, no sú:
- tvrdšie
- nenasiakavé
- lacnejšie
- menej náročné na starostlivosť
Pre väčšinu rodín sú dokonca vhodnejšie než pravý mramor. Preto sa objavujú v mnohých moderných projektoch a ich popularita rastie rýchlejšie než dopyt po prírodnom kameni.
1. Sú obklady v kuchyni na ústupe?
Nie celkovo. Stále sú veľmi používané, najmä v domácnostiach, kde je prioritou praktickosť a nízka cena. Platí však, že narastá počet projektov, v ktorých sa namiesto obkladov používajú veľkoformátové dosky.
2. Je mramor praktický?
Mramor môže byť praktický, ak sa správne ošetruje. No pravdivé je, že je citlivejší ako žula či keramické dosky.
3. Ktorý materiál je najodolnejší?
Najvyššiu odolnosť majú žulové a keramické dosky. Mramor je esteticky výraznejší, ale menej rezistentný voči kyselinám.
4. Je toto dlhodobý trend?
Áno, trend veľkoformátových povrchov rastie už niekoľko rokov a súvisí s minimalizmom a praktickou údržbou. Nie je to však revolúcia, skôr postupná zmena preferencií.
5. Hodí sa mramor do každej domácnosti?
Nie. Pre ľudí, ktorí nechcú riešiť starostlivosť o povrch, je vhodnejšia odolnejšia alternatíva. Mramor je ideálny všade tam, kde je prioritou estetika a nie je problém dodržiavať základnú údržbu.