Koniec mastným škvrnám na utierkach. Vyskúšajte jednoduchý trik a zbavte sa ich raz-dva

Kuchynská utierka patrí medzi najfrekventovanejšie používané textílie v každej domácnosti. Berieme ju do rúk pri utieraní rozliatych tekutín, pri rýchlom sušení rúk, niekedy aj na dočistenie kuchynskej linky či iných plôch. Niet divu, že sa na nej často objavia škvrny, ktoré je ťažké odstrániť. Medzi najhoršie patria mastné fľaky (napríklad od oleja) alebo tie, ktoré vzniknú z ovocia a zeleniny. Ak nechcete utierku hneď vyhadzovať, vyskúšajte overené spôsoby, ako jej prinavrátiť pôvodný vzhľad.

Oplatí sa ju zachraňovať alebo radšej vyhodiť?

Materiál na výrobu utierok by mal byť nielen savý, ale zároveň dostatočne pevný. Preto v bežnej prevádzke domácnosti patria utierky medzi najznečistenejšie kusy textílií. Škvrna sa do vlákna môže vpiť takmer okamžite – stačí malé zaváhanie a na látke máte nepekný fľak. V tejto situácii máte na výber: okamžite utierku vyprať, zmieriť sa s trvalou škvrnou alebo ju rovno vyhodiť a kúpiť novú. Ak sa však rozhodnete, že ju predsa len chcete zachrániť a vrátiť jej pôvodný „lesk“, máme pre vás niekoľko účinných tipov.

1. Tekutý prací prostriedok

Keď ide o mastnotu, takmer každý má po ruke prací prostriedok, ktorý môže pomôcť. Najvhodnejší na odstraňovanie olejových škvŕn je tekutý variant. Poradí si s bavlnenými vláknami, syntetikou a dokonca aj s inými povrchmi, ako sú plasty či kov, hoci pri utierkach sa to zíde hlavne pri textílii. Prečo nestačí len obyčajné pranie v práčke? Pretože najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď prostriedok aplikujete priamo na škvrnu. Nechajte ho pôsobiť aspoň 20 minút, potom ju jemne premasírujte (napríklad starou zubnou kefkou, ktorú už nepoužívate) a až následne vložte utierku do práčky. Ide o jednoduchý úkon, ktorý sa dá zvládnuť za pár minút, no prináša výrazný rozdiel vo výsledku.

2. Mydlo alebo žlčové mydlo

Alternatívou k bežným pracím prostriedkom je obyčajné mydlo, ideálne však žlčové. To dokáže efektívne pomôcť s rôznymi druhmi škvŕn, na ktoré môžete v kuchyni naraziť – od mastnoty až po zvyšky jedla, ktoré sa stihli zažrať do látky. Postup je jednoduchý: kúsok mydla nastrúhajte a nechajte rozpustiť v horúcej vode, čím vznikne tekutá alebo gélová hmota. Predtým, než ju aplikujete na textíliu, utierku krátko namočte do teplej vody a jemne vyžmýkajte. Takto predpripravenú ju dôkladne potrite vytvoreným mydlovým roztokom. Následne ju vložte do práčky a zvoľte štandardné pracie nastavenie. Žlčové mydlo má špecifické zloženie, ktoré dokáže rozložiť aj odolné škvrny, takže výsledok vás môže príjemne prekvapiť.

3. Detský púder ako netradičný pomocník

Možno to znie nezvyčajne, no detský púder môže byť ďalšou šikovnou zbraňou proti mastným škvrnám. Je to najmä vďaka tomu, že obsahuje mastek, ktorý „vytiahne“ mastnotu z vlákien. Stačí, ak znečistenú časť utierky posypete práškom a necháte ho pôsobiť zhruba hodinu. Po uplynutí tohto času ho opatrne zotrite (vhodná je napríklad čistá suchá handrička alebo papierová utierka). Na záver stačí utierku vyprať tak, ako ste zvyknutí, a výsledok by mal byť viditeľne lepší.

4. Stare škvrny? Pomôže lak na vlasy

Najlepším riešením je, samozrejme, odstrániť škvrnu hneď, ako sa objaví. V reálnom živote to však nie je vždy možné. Ak ste si všimli mastné fľaky neskôr a nechcete sa vzdať obľúbenej utierky, skúste trik s lakom na vlasy. Hoci táto metóda nie je príliš ekologická, býva často prekvapivo účinná. Postup je jednoduchý – nastriekajte dostatočné množstvo laku priamo na škvrnu, nechajte pôsobiť dvadsať minút a potom utierku vyperte v práčke. Lak pomáha „rozbiť“ mastnotu a uľahčuje jej následné vypláchnutie z tkaniny.

Zhrnutie na záver

Rýchly zásah je najlepší. Čím skôr na škvrnu zareagujete, tým väčšia šanca, že nezostane trvalým problémom.

Použite, čo máte doma. Tekutý prací prostriedok, mydlo, žlčové mydlo, detský púder či dokonca lak na vlasy – všetko sú to prostriedky, ktoré dokážu výrazne pomôcť pri odstraňovaní mastnoty.

Príprava pred praním je dôležitá. Pred samotným vložením do práčky vždy škvrnu predčistite – namočte ju, naneste čistiaci prostriedok a nechajte pôsobiť.

Dbajte na životné prostredie. Ak je to možné, voľte šetrnejšie metódy (napríklad žlčové mydlo alebo detský púder). Lak na vlasy používajte skôr ako poslednú možnosť, keď všetko ostatné zlyhá.

Týmito jednoduchými krokmi dokážete obnoviť pôvodný vzhľad aj tým najviac znečisteným utierkam. Ak budete dbať na včasné a správne ošetrenie, prípadne siahnete po uvedených trikoch, môžete svoje kuchynské pomocníčky používať dlhší čas bez straty kvality a bez toho, aby ste ich pri prvom náznaku mastnoty museli hneď vyhadzovať.