Koniec lepkavým prstom. Tento trik vám pomôže ošúpať pomaranče raz-dva

Pomaranče sú obľúbeným ovocím, pretože ponúkajú lahodnú kombináciu sladkej chuti a šťavnatej dužiny. Zároveň sú významným zdrojom vitamínov, najmä vitamínu C, ktorý podporuje imunitný systém, pomáha pri regenerácii a je dôležitý aj pre zdravú pokožku či ďasná. Aj keď môžu mať pomaranče množstvo pozitívnych vlastností, jedna vec dokáže človeka pri ich konzumácii odradiť – pomerne hrubá šupka, ktorú býva niekedy komplikované ošúpať. Navyše, pri nesprávnej technike hrozia zlepené prsty. Ako tomu predísť?

Ako spoznať dobrý pomaranč a na čo si dať pozor

Pomaranče patria medzi ovocie, ktoré už kúpite prakticky v každom obchode s potravinami. Výber správneho plodu je však kľúčový: ak sa vám podarí „vychytať“ šťavnatý a sladký kus, pochutíte si naozaj luxusne. Základom je podľa odborníkov sústrediť sa na niekoľko znakov:

Pevnosť a kompaktnosť – Pomaranč by mal byť na dotyk tvrdší, nie mäkký ani príliš deformovaný. Jednotná farba – Vyhnite sa plodom, ktoré majú nevýrazné, fľakaté či inak poškodené časti. Tie často skrývajú rôzne nedokonalosti vnútri dužiny. Charakteristická vôňa – Ak je pomaranč zrelý, väčšinou ho prezradí príjemná vôňa, ktorú ucítite už pri bližšom priblížení nosa k šupke.

Cena by pri nákupe nemala byť jedinou métou. Obzvlášť výhodné ponuky môžu niekedy ukrývať ovocie, ktoré je už suché, s vráskavou šupkou alebo sčasti znehodnotené. Takéto kúsky by ste často nevyužili ani pri varení marmelády či džemu. Ak má pomaranč scvrknutý a starý vzhľad, radšej ho nechajte tak a siahnite po čerstvejšom konkurentovi.

1. Metóda krájania nožom

Prvým a veľmi jednoduchým spôsobom lúpania pomaranča je využiť nôž a kuchynskú dosku. Postup je nasledovný:

Odrežte obe „špičky“ pomaranča – hornú a spodnú časť. Položte ovocie na dosku (ideálne tak, aby „sedelo“ na jednej z odrezaných strán). Ostrým nožom začnite pomaly krájať vertikálne zhora nadol. Postupujte po obvode pomaranča, pričom sa snažte rezať tesne pod šupkou. Za niekoľko sekúnd ostane pomaranč očistený. Už len odstráňte prípadné kúsky bielej dužiny (albeda), ktoré môžu zostať na povrchu.

Tento spôsob je rýchly, ale vyžaduje si istú zručnosť pri narábaní s nožom. Ak si dáte pozor, aby ste sa neporezali a nestratili veľa dužiny, máte pomaranč pripravený na konzumáciu prakticky okamžite.

2. Škrabka na zemiaky – menej neporiadku, viac dužiny

Druhý spôsob je podobný, no namiesto noža použijete obyčajnú kuchynskú škrabku. Postup je opäť jednoduchý:

Takisto odrežte vrchnú a spodnú časť pomaranča. Vezmite si do ruky škrabku na zemiaky. Začnite ňou opatrne „hliadkovať“ po povrchu, akoby ste šúpali zemiak.

Výhodou je, že prsty sa vám toľko nezašpinia a zároveň škrabka spravidla odstráni len tenkú vrstvu šupky. Tým pádom zachováte viac šťavnatej dužiny, ako keby ste používali nôž. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade, na záver môžete ešte odstrániť zvyšky bielych vlákien, ktoré nie sú chuťovo príliš atraktívne.

3. Lyžica ako tajná zbraň

Možno vás prekvapí, že skvelou pomôckou pri lúpaní pomarančov môže byť aj obyčajná lyžička. Zvládnete to veľmi jednoducho:

Najprv nožom jemne narežte šupku po dĺžke pomaranča, ako keby ste ho chceli rozdeliť na dve polovičky. Koncom lyžičky začnite šúpať spod okraja šupky smerom dovnútra, pričom ju postupne uvoľňujete od dužiny. Keď máte šupku povolenú, chytte obidve časti do dlaní a mierne s nimi zakrúťte, ako keby ste odskrutkovávali vrchnák z fľaše.

Vďaka tomuto postupu ostanú prsty omnoho čistejšie a z pomaranča môžete kedykoľvek odlamovať šťavnaté mesiačiky, prípadne si ich rovno vychutnať vcelku.

Rýchly tip pre „lenivcov“

Ak sa vám žiadna z vyššie uvedených metód nepozdáva alebo na ňu nemáte čas, stále existuje možnosť jednoduchej náhrady:

Dôkladne umytý pomaranč nakrájajte na mesiačiky a dužinu jednoducho vyjedzte, zatiaľ čo šupku vyhodíte (alebo využijete inak).

Aj keď sa to môže zdať ako plytvanie, najmä pri neprekonateľnej lenivosti je to najrýchlejší spôsob, ako sa dostať k podstate veci – k šťavnatej časti pomaranča. Ak však nechcete šupku len tak zahodiť, môžete ju vysušiť a použiť napríklad ako prírodné podpaľovacie triesky v krbe alebo peci. Odborníci na zero-waste prístup zase radia využiť sušenú kôru na výrobu domáceho prášku do pečenia, ochuteného cukru či voňavého korenia do čaju alebo do rôznych dezertov.

Prečo sa oplatí mať po ruke čerstvý pomaranč?

Okrem toho, že pomaranče výborne chutia, obsahujú aj cenné látky, ktoré pomáhajú udržiavať naše telo vo forme. Patria sem najmä:

Vitamín C – Na podporu imunity, lepšiu absorpciu železa a na rýchlejšiu regeneráciu pri prechladnutí.

– Na podporu imunity, lepšiu absorpciu železa a na rýchlejšiu regeneráciu pri prechladnutí. Vláknina – Prospešná pre trávenie a pocit sýtosti.

– Prospešná pre trávenie a pocit sýtosti. Prírodné antioxidanty – Pomáhajú chrániť bunky pred oxidačným stresom a prispievajú k zdravej pokožke.

Zaraďte preto toto citrusové ovocie pravidelne do svojho jedálnička. Či už ako osviežujúci snack, zdravú prísadu do ovocných šalátov, alebo dokonca do teplých jedál – pomaranče sú univerzálne a obohatia vás nielen lahodnou chuťou, ale aj prospešnými živinami.