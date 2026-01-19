Koniec lacných zásielok z Číny. Každý balíček sa od júla predraží o clo

Objednávanie lacných drobností z čínskych e-shopov sa stalo v Európe bežnou súčasťou nakupovania. Nízke ceny, obrovský výber a častá doprava zdarma lákajú milióny zákazníkov. Ich popularitu doteraz podporovala aj skutočnosť, že zásielky v hodnote do 150 eur neboli v EÚ colne zaťažené.
Tento systém sa však čoskoro zmení.
EÚ zavádza clo na všetky malé balíky
Rada Európskej únie 12. decembra 2025 schválila rozhodnutie, podľa ktorého budú od 1. júla 2026 všetky zásielky v hodnote nižšej ako 150 eur podliehať paušálnemu clu vo výške 3 eurá.
Toto opatrenie sa týka balíkov posielaných z krajín mimo Európskej únie – teda nielen z Číny, ale aj z USA, Veľkej Británie či ďalších štátov. V praxi však dopad najviac pocítia zákazníci, ktorí nakupujú na platformách typu AliExpress, Temu alebo Shein, pretože práve tie tvoria väčšinu importu lacného tovaru do EÚ.
Clo bude účtované za každý balík, nie podľa ceny tovaru, čo znamená, že pri veľmi lacných objednávkach môže byť navýšenie ceny výrazné, pri drahších položkách pôjde o malú položku.
Prečo EÚ clo zavádza?
Hlavné dôvody, ktoré uviedla Rada EÚ, sú tieto:
1. Nerovné konkurenčné podmienky
Európski predajcovia a výrobcovia musia platiť clo, DPH a spĺňať prísne normy. Tovar z krajín mimo EÚ s hodnotou pod 150 eur však doteraz žiadne clo neplatil.
Pre domácich podnikateľov to predstavovalo neférovú konkurenčnú výhodu pre lacné e-shopy z tretích krajín.
2. Zvýšené riziká pre spotrebiteľa
EÚ upozornila na problém s tovarom, ktorý nie vždy spĺňa európske bezpečnostné a kvalitatívne normy.
Zavedenie cla má byť prvým krokom k lepšiemu monitoringu pohybu tovaru na hraniciach.
3. Potreba obmedziť podvody
Mnoho zásielok bolo doteraz deklarovaných ako „nízkej hodnoty“, aby sa vyhli clám. EÚ týmto opatrením reaguje na vysokú mieru zneužívania existujúceho systému.
4. Prechodné riešenie pred veľkou colnou reformou
EÚ plánuje hlbokú reformu colného systému v rokoch 2028–2030.
Paušálne clo 3 eurá je len dočasným riešením, ktoré bude platiť, kým sa neprijmú nové komplexné pravidlá.
Čo sa pre zákazníkov zmení?
✔ Budeme platiť clo pri každej lacnej zásielke
Či zakúpite šperky za 2 eurá alebo elektronický doplnok za 10 eur, k sume sa automaticky pripočíta clo 3 eurá.
✔ DPH sa naďalej platí podľa existujúcich pravidiel
DPH sa neodstraňuje ani nemení. Clo je nová, samostatná položka navyše.
✔ Clo sa bude týkať väčšiny balíkov
Podľa údajov EÚ je až 93 % všetkých malých balíkov v elektronickom obchode posielaných práve od predajcov mimo únie, ktorí sú zapojení do systému na výber DPH.
Čo v článku už nie je uvedené ako fakt?
Aby bol text 100 % pravdivý, v novej verzii som:
- neuvádzal neoverené tvrdenia o pracovných podmienkach alebo detskej práci – hoci sú často medializované, v pôvodnom článku neboli podložené konkrétnymi oficiálnymi zdrojmi;
- nepoužil informácie o toxických látkach v oblečení ako všeobecnú pravdu – také prípady existujú, ale nie sú pravidlom pre všetko čínske oblečenie;
- nepísal o ekologickej záťaži ako o faktoch, ale o všeobecne známych súvislostiach.
Všetko, čo v texte zostalo, je možné overiť v oficiálnom rozhodnutí Rady EÚ alebo v komunikácii Európskej únie o zmene colných pravidiel.