Koniec klasickým odkvapkávačom? Severský systém mení kuchyne a od roku 2026 sa rozšíri aj u nás

V mnohých domácnostiach je odkvapkávač na kuchynskej linke úplnou samozrejmosťou. Zaberá miesto, zachytáva vodu a po umývaní riadu sa stáva prirodzenou súčasťou priestoru okolo drezu. No zo severu Európy prichádza riešenie, ktoré tento zabehnutý zvyk postupne vytláča.
Ide o sušiacu skrinku zabudovanú priamo nad drezom. Nenápadný, ale premyslený systém, ktorý sa vo Fínsku používa už celé desaťročia, sa dnes dostáva do centra pozornosti aj v ďalších krajinách. Očakáva sa, že od roku 2026 sa stane bežnou súčasťou mnohých nových kuchýň aj na Slovensku.
Ako funguje sušiaca skrinka v praxi
Na prvý pohľad ide o obyčajnú hornú kuchynskú skrinku. Rozdiel je však vo vnútri. Namiesto klasických políc sa v nej nachádzajú kovové alebo nerezové mriežky, do ktorých sa ukladajú taniere, poháre či príbory.
Podstatou systému je to, že skrinka je umiestnená priamo nad drezom. Voda z čerstvo umytého riadu tak prirodzene steká späť dole – bez potreby plastovej podložky či samostatného odkvapkávača na linke.
Žiadne kaluže vody, žiadne presúvanie usušeného riadu z linky do skrinky. Riad vložíte, zatvoríte dvierka a po vyschnutí je pripravený na ďalšie použitie – presne tam, kde má byť.
Ak si chcete lepšie predstaviť, ako celý systém funguje v reálnej kuchyni, môžete si pozrieť krátke video:
Myšlienka, ktorá vznikla už v 40. rokoch
Zaujímavé je, že nejde o moderný technologický výstrelok. Koncept vznikol už v 40. rokoch 20. storočia vo Fínsku. Za jeho zrodom stála fínska inovátorka Maiju Gebhard, ktorá pôsobila v Inštitúte pre pracovnú efektívnosť v Helsinkách.
V čase, keď sa riad umýval výlučne ručne, bolo jeho utieranie časovo náročnou a vyčerpávajúcou činnosťou. Gebhard hľadala spôsob, ako túto rutinu zjednodušiť. Výsledkom bol jednoduchý, no geniálny nápad: umiestniť sušiaci systém priamo nad drez, aby voda mohla odtekať prirodzene.
Vo Fínsku sa tento typ skrinky ujal pod názvom astiankuivauskaappi a postupne sa stal štandardom. Dodnes patrí medzi bežnú výbavu tamojších domácností a mnohí Fíni si bez neho kuchyňu ani nevedia predstaviť.
Prečo si získava popularitu aj u nás
Hoci v našich končinách nejde o tradičné riešenie, jeho výhody sú zrejmé na prvý pohľad. Rastúci záujem súvisí najmä s týmito faktormi:
1. Viac priestoru na pracovnej ploche
Klasický odkvapkávač dokáže zabrať prekvapivo veľkú časť linky. V menších bytoch je každý centimeter vzácny. Zabudovaná sušiaca skrinka tento problém úplne eliminuje.
2. Lepšia hygiena
Voda z riadu odteká priamo do drezu a nezostáva stáť v plastových nádobách. Znižuje sa riziko usadzovania nečistôt aj vzniku nepríjemného zápachu.
3. Esteticky čistejší vzhľad
Minimalistické kuchyne bez viditeľného riadu na linke pôsobia upratanejšie a vzdušnejšie. Riad môže schnúť skrytý za dvierkami, bez toho, aby narúšal celkový dojem.
4. Ekologický princíp
Systém nevyužíva žiadnu elektrickú energiu. Funguje výhradne na prirodzenom prúdení vzduchu a gravitácii. Ide o jednoduché, úsporné a dlhodobo udržateľné riešenie.
Veľkým bonusom je aj praktickosť – keď riad vyschne, už ho netreba prekladať. Zostáva uložený tam, kde ho bežne skladujete.
Moderné prevedenia pre súčasné kuchyne
Hoci základná myšlienka ostáva rovnaká ako pred desaťročiami, dnešné modely prešli výrazným dizajnovým vývojom. Výrobcovia používajú kvalitnú nehrdzavejúcu oceľ, pevné kovové mriežky a niekedy aj špeciálne plastové alebo kovové vaničky na zachytávanie vody – najmä v prípadoch, keď skrinka nie je presne nad drezom.
Niektoré systémy ponúkajú nastaviteľnú výšku políc, čo umožňuje pohodlne uložiť aj väčšie hrnce či misy.
Montáž býva pomerne jednoduchá. Najčastejšie sa sušiaci systém osadí do klasickej hornej skrinky nad drez. Dôležité je však dbať na správne uchytenie a nosnosť konštrukcie, keďže mokrý riad môže predstavovať vyššiu záťaž.
Tradičný prvok, ktorý oslovuje aj architektov
Zatiaľ čo vo Fínsku ide o samozrejmosť, v strednej Európe tento koncept objavujeme až teraz. Čoraz častejšie ho však odporúčajú aj architekti a dizajnéri – najmä pri návrhoch menších bytov alebo moderných minimalistických interiérov.
Nejde o krátkodobý trend. Skôr o návrat k logickému riešeniu, ktoré dáva zmysel. Ukazuje, že inovácia nemusí byť založená na zložitej technológii. Stačí premyslené využitie priestoru a prirodzených fyzikálnych princípov.
Starý nápad, ktorý zapadá do budúcnosti
Sušiaca skrinka nad drezom sa používa už takmer 80 rokov, no práve dnes sa dostáva do popredia. Dôvod je jednoduchý – kombinácia praktickosti, úspory miesta a čistého dizajnu zodpovedá požiadavkám moderného bývania.
Ak plánujete rekonštrukciu kuchyne alebo návrh novej linky, tento systém môže priniesť viac priestoru, menej neporiadku a pohodlnejší každodenný režim.
A možno práve rok 2026 bude momentom, keď sa aj u nás stane rovnako samozrejmý ako vo Fínsku. Niekedy totiž najlepšie riešenia nevznikajú ako revolúcia – ale ako jednoduché zlepšenie každodenného života.