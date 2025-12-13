Koniec klasickým odkvapkávačom. Nenápadná fínska vychytávka mení kuchyne – a už v roku 2026 dorazí aj k nám

Kuchyne sa v posledných rokoch menia rýchlejšie, než by sme si mysleli. Po dizajnérskych trendoch, bezúchytkových skrinkách či tichých výsuvných systémoch prichádza ďalšia praktická zmena. Odkvapkávače, ktoré roky zaberali miesto na kuchynskej linke, ustupujú riešeniu, ktoré je jednoduché, nenápadné a mimoriadne funkčné. Zo severu Európy k nám zamieril systém sušiacej skrinky zabudovanej priamo nad drez – koncept, ktorý sa vo Fínsku používa už celé generácie, no u nás o ňom začíname počuť až teraz.
Hoci tento nápad nevznikol včera, práve dnes má šancu stať sa štandardom modernej domácnosti. Odborníci predpovedajú, že od roku 2026 sa s ním budeme stretávať v stále väčšom počte nových kuchýň, či už v bytoch, alebo rodinných domoch.
Ako funguje sušiaca skrinka v praxi: jednoduchý nápad, ktorý odstráni každodenné starosti
Ak ste sa s týmto riešením ešte osobne nestretli, predstava môže byť spočiatku nejasná. Sušiaca skrinka je vlastne klasická horná skrinka nad drezom, v ktorej sú namiesto plných políc umiestnené kovové alebo nerezové mriežky. Na ne sa po umytí uloží riad a voda z neho prirodzene steká dolu – teda presne tam, kam patrí: rovno do drezu.
Nie sú potrebné žiadne plastové tácky, žiadna miska na vodu, žiadne neustále utieranie mokrej linky. Riad jednoducho položíte do skrinky a necháte ho tak.
Ak si chcete predstaviť, ako prakticky to pôsobí, pomôže krátka ukážka na videu:
Objav, ktorý vznikol už v 40. rokoch: príbeh fínskej inovátorky Maiju Gebhardovej
Hoci to dnes môže znieť ako moderná dizajnérska novinka, korene tohto riešenia siahajú do 40. rokov 20. storočia. Maiju Gebhard pôsobila v Inštitúte pre pracovnú efektívnosť v Helsinkách a jej cieľ bol jasný: zjednodušiť každodenný život domácností.
V tom období sa riad umýval výhradne ručne a sušenie bolo zdĺhavé. Uteráky bolo treba často meniť, pretože ostávali vlhké, a navyše zaberali veľa času. Gebhardová hľadala spôsob, ako celý proces zefektívniť. Odpoveď bola prekvapivo jednoduchá: umiestniť sušiace police priamo nad drez.
Myšlienka sa uchytila okamžite. Vo Fínsku dnes nájdete sušiacu skrinku takmer v každej kuchyni pod názvom astiankuivauskaappi. Pre Fínov ide o úplne prirodzenú súčasť domácnosti, ktorú považujú za takú samozrejmú ako my sporák či digestor.
Prečo sušiaca skrinka získava popularitu aj v strednej Európe
To, čo je vo Fínsku bežné, začína pomaly dobývať aj strednú Európu. Dôvodov, prečo tento systém zaujíma čoraz viac ľudí, je hneď niekoľko:
1. Viac miesta na pracovnej ploche
Odkvapkávač môže zabrať prekvapivo veľký kus linky, najmä v menších bytoch. Keď ho nahradíte sušiacou skrinkou, priestor sa uvoľní a kuchyňa pôsobí vzdušnejšie.
2. Čistejšie a hygienickejšie prostredie
Voda zo schnúceho riadu odteká priamo do drezu. Na rozdiel od plastových odkvapkávačov, kde sa vlhkosť drží ešte dlho, sa tu takmer nič neudrží. Menej vlhkosti znamená menej baktérií aj menej čistenia.
3. Esteticky uprataná kuchyňa
Riad môže schnúť mimo očí – za dvierkami skrinky. Linka ostane úplne prázdna, čo ocenili najmä priaznivci minimalizmu a čistých línií.
4. Ekologický princíp
Sušenie prebieha prirodzene, bez elektriny a špeciálnych pomôcok. Nízka energetická náročnosť je bonusom v čase, keď sa čoraz viac domácností snaží fungovať udržateľnejšie.
Najväčšou výhodou však podľa mnohých používateľov je, že suchý riad už netreba ničím manipulovať – zostáva presne tam, kde ho odkladáte. Žiadne presúvanie tanierov z odkvapkávača do skrinky, všetko sa deje v jednom kroku.
Moderné verzie: praktické prvky, ktoré zapadnú do aktuálnych trendov
Hoci princíp zostáva rovnaký, dnešné modely sú výrazne prepracovanejšie ako kedysi. Výrobcovia kombinujú:
- nerezové mriežky s dlhou životnosťou,
- odolné kovové prvky,
- plastové vaničky, ktoré zachytávajú prebytočnú vodu v prípade, že skrinka nie je úplne nad drezom,
- nastaviteľné police pre rôzne veľkosti riadu.
Vďaka tomu je možné do sušiacej skrinky uložiť aj objemnejšie hrnce či jemné sklo. Inštalácia pritom nebýva náročná – sušič sa len osadí do hornej skrinky. Šikovnejší majitelia si ju vedia namontovať aj svojpomocne, hoci odborná montáž je vždy bezpečnejšia.
Tradičný prvok, ktorý inšpiruje aj architektov a dizajnérov
Zatiaľ čo pre Fínov je sušiaca skrinka niečo tak prirodzené, že o nej ani neuvažujú, v našich končinách ju objavujeme len postupne. Architekti ju však odporúčajú čoraz častejšie – a to najmä tam, kde je problém s priestorom alebo kde si majitelia želajú minimalistický, čistý vzhľad.
Nie je to žiadny módny trend, ktorý zmizne o pár rokov. Skôr ide o dôkaz, že skutočne dobré nápady dokážu prežiť celé desaťročia. A keďže moderné domácnosti preferujú funkčnosť, jednoduchosť a úsporu miesta, sušiaca skrinka prirodzene zapadá do dnešného spôsobu života.
Inovácia zo starej školy, ktorá dnes dáva viac zmyslu ako kedykoľvek predtým
Myšlienka vešať mokrý riad do police nad drez vznikla pred takmer osemdesiatimi rokmi. Napriek tomu pôsobí prekvapivo moderne. A práve to jej dnes dáva obrovskú výhodu – je praktická, bezúdržbová a nevyžaduje žiadnu technológiu, ktorá by sa mohla pokaziť.
Nie je preto náhoda, že dizajnéri predpokladajú jej rýchle rozšírenie aj u nás. Očakáva sa, že v roku 2026 sa stane bežnou súčasťou mnohých novostavieb aj rekonštrukcií kuchýň. Ukazuje sa totiž, že tie najchytrejšie riešenia sú často tie najjednoduchšie.