Konečne som našla skutočné využitie rúšok. Používam ich takto na záchode

Väčšina ľudí dnes rúška po splnení ich pôvodného účelu jednoducho vyhodí. No čo ak by sme im mohli dať druhú šancu a zároveň byť ekologickí? Ak vám doma ostali nevyužité zásoby rúšok, neponáhľajte sa s ich likvidáciou. V tomto článku vám prinášame originálny návod, ako z nich vyrobiť praktický osviežovač vzduchu do kúpeľne.