Končí éra klasických chladničiek. Spoznajte revolučný trend pre rok 2025

Tradičnú chladničku má doma takmer každý. Je to jednoduché a doteraz osvedčené zariadenie, ktoré splní svoju základnú funkciu – schladí vložené potraviny a tým predĺži ich trvanlivosť. Vďaka tomu máme jedlo dlhšie čerstvé a nemusíme tak často chodiť do obchodu na nákupy. Ale v roku 2025 si mnohí ľudia môžu povedať, že klasické chladničky sú už minulosťou. Prečo? Pretože na obzore je nový trend – takzvaná „chytrá“ či „inteligentná“ chladnička, ktorá podľa niektorých prinesie do domácností ďalšiu technologickú revolúciu.

Čo je to vlastne tradičná chladnička

Ako sme už spomenuli, tradičná chladnička pracuje pomerne priamočiaro:

Vložíte do nej potraviny , ktoré chcete udržať dlhšie čerstvé alebo ich neplánujete skonzumovať v najbližších hodinách.

, ktoré chcete udržať dlhšie čerstvé alebo ich neplánujete skonzumovať v najbližších hodinách. Chladnička potraviny schladí na požadovanú teplotu, čím spomalí ich kazenie.

na požadovanú teplotu, čím spomalí ich kazenie. Predĺži sa tým doba spotreby, čiže čas, počas ktorého sú potraviny zdravotne a chuťovo nezávadné.

Toto zariadenie určite nevymizne úplne, avšak pre mnohých ľudí, ktorí vyhľadávajú nové technológie, môže byť jednoduchý mechanizmus chladenia už primalý. A keďže žijeme v dobe rýchlych inovácií, niet divu, že na scénu prichádza inteligentná chladnička.

Smart chladničky v akcii

Ak sa chcete pozrieť, ako takáto smart chladnička funguje v praxi, môžete vyhľadať video, kde je tento nový typ chladničiek predstavený. Uvidíte tam rôzne demonštrácie a spôsoby využitia, od prepojenia s mobilným telefónom až po inteligentné riadenie zásob.

Čo všetko dokáže „chytrá“ chladnička

Chytré chladničky bežne obsahujú zabudované kamery, vďaka ktorým môžete v reálnom čase sledovať, aké potraviny vám dochádzajú – a to aj keď nie ste práve doma. Stačí vám smartfón, pripojenie na internet a môžete kontrolovať obsah chladničky z kancelárie, z dovolenky či dokonca z supermarketu, kde sa práve rozhodujete, čo všetko je potrebné dokúpiť.

Prínosom môže byť aj lepšie manažovanie nákupov:

Chladnička môže sama „vyhodnotiť“, kedy sa vám niektoré potraviny míňajú.

Na základe prepojenia s rôznymi službami (napríklad technológia Instacart, ktorú využívajú najmä v zahraničí) dokáže porovnať ceny a uľahčiť rýchle doobjednanie.

Nákupy môžete dokonca zrealizovať priamo cez dotykovú obrazovku chladničky.

Aby však táto vymoženosť fungovala, je potrebné stabilné internetové pripojenie. Bez neho by chladnička nedokázala komunikovať s externými službami, nahrávať či sťahovať dáta a ani informovať vás o stave vašich zásob.

Technologický pokrok verzus lenivosť?

Väčšina z nás vie, že posledné roky so sebou prinášajú čoraz viac smart zariadení, či už ide o televízie, práčky alebo systémy vykurovania. Pri práčkach je napríklad veľká výhoda, že vedia vyprať a prípadne aj vysušiť bielizeň presne vtedy, keď to potrebujete, bez toho, aby ste museli byť doma. Podobne je to s termostatmi: viete si nastaviť kúrenie na diaľku, a keď prídete domov, máte presne takú teplotu, akú si želáte.

Otázka teda znie: Naozaj potrebujeme, aby aj chladnička bola „smart“? Pre niektorých je to možno zbytočný prepych, pre iných zase veľký pomocník. V dnešnom svete plnom termínov, schôdzok, workoholizmu a častých ciest do zahraničia môže schopnosť vzdialene skontrolovať, či máte doma mlieko, znieť lákavo. Iní ľudia však môžu namietať, že stačí využiť vlastné oči a pamäť. Tak či onak, ide o ďalší krok na poli inovácií.

Chladnička od Samsungu a jej limitované rozpoznávanie

Jednou z popredných spoločností, ktoré sa pustili do vývoja inteligentných chladničiek, je Samsung. Možno ste si ich doteraz spájali hlavne s mobilnými telefónmi či televízormi, no v skutočnosti firma už dlhší čas rozvíja technológie aj v oblasti domácich spotrebičov.

Najnovšie smart chladničky sledujú pomocou kamier, čo sa deje vo vnútri, a vedia vás napríklad upozorniť na nedostatok určitých surovín. Potraviny rozpoznávajú na základe technológie umelej inteligencie, no jedna vec je dôležitá: momentálne dokážu identifikovať len približne 37 druhov jedla. V praxi to znamená, že ak máte v chladničke niečo, čo systém nepozná, musíte to „dohlásiť“ manuálne cez obrazovku. Niekedy tak musíte doplniť informácie vlastnoručne, čo môže trochu znížiť pohodlie, ktoré by inak táto chladnička prinášala.

Stojí táto inovácia za tie peniaze?

Pri úvahách o kúpe „smart“ chladničky si mnoho ľudí položí otázku, či jej cena zodpovedá skutočným prínosom.

Počiatočné náklady na inteligentnú chladničku sú podstatne vyššie v porovnaní s bežnou chladničkou.

na inteligentnú chladničku sú podstatne vyššie v porovnaní s bežnou chladničkou. Funkčnosť závisí od toho, aký typ chladničky kúpite a do akej miery ste ochotní využívať jej pokročilé funkcie (napr. nákup potravín online či prepojenie s inými smart zariadeniami).

závisí od toho, aký typ chladničky kúpite a do akej miery ste ochotní využívať jej pokročilé funkcie (napr. nákup potravín online či prepojenie s inými smart zariadeniami). Zváženie reálnej potreby: Ak trávite veľa času mimo domova, môžete pomocou kamier kontrolovať, čo vám doma chýba a rovno si to objednať online. Ak ste však väčšinu času doma alebo nakupovanie radi vybavíte naraz a osobne, tieto funkcie pre vás môžu byť menej dôležité.

Dokáže to aj obyčajná chladnička?

Nájde sa veľa ľudí, ktorí si povedia, že všetko, čo smart chladnička dokáže, zvládnu aj oni sami:

Stačí otvoriť dvierka a rýchlo sa pozrieť, čo chýba.

a rýchlo sa pozrieť, čo chýba. Napísať si klasický nákupný zoznam na papier alebo do poznámok v mobile.

na papier alebo do poznámok v mobile. A potom urobiť pár krokov do najbližšieho obchodu, kde svoje potraviny nakúpite.

V konečnom dôsledku môže mať tradičná chladnička stále svoje nepopierateľné výhody – je lacnejšia, jednoduchšia na obsluhu a nevyžaduje stabilné internetové pripojenie. Otázka však zostáva, či sa pri súčasnom tempe technologického pokroku inteligentné chladničky postupne nestanú bežnou súčasťou väčšiny moderných domácností. Tak ako kedysi bolo nepredstaviteľné mať doma automatickú práčku či televízor s pripojením na internet, dnes je to už úplný štandard.

Zhrnutie a pohľad do budúcnosti

Tradičné chladničky : Jednoduché, lacnejšie, dlhodobo odskúšané. Pre veľa ľudí stále plne postačujúce riešenie.

: Jednoduché, lacnejšie, dlhodobo odskúšané. Pre veľa ľudí stále plne postačujúce riešenie. Inteligentné chladničky: Umožňujú sledovanie zásob prostredníctvom kamier, upozorňujú na nízky stav potravín a môžu urýchľovať nákupy. Nevýhodou je vysoká cena, obmedzené rozpoznávanie položiek (zatiaľ len 37 druhov potravín) a nutnosť pripojenia na internet.

Ak patríte medzi milovníkov technológií, ktorí si radi všetko zjednodušujú, alebo veľa cestujete a naozaj potrebujete mať prehľad o tom, čo máte v chladničke, kým ste mimo domova, inteligentná chladnička môže byť zaujímavou voľbou. Pokiaľ však väčšinu času trávite doma, nepotrebujete diaľkový prístup k obsahu chladničky a nechcete zbytočne veľa investovať, pravdepodobne vám skôr postačí klasická chladnička.

Tak čo vy na to? Je podľa vás smart chladnička prepych, alebo užitočná vychytávka budúcnosti? Vzhľadom na rýchlosť, akou sa technológie menia, je veľmi pravdepodobné, že o pár rokov bude väčšina výrobcov ponúkať len inteligentné modely. Pre niekoho to však môže byť zbytočné – veď ani ten klasický nákupný zoznam na kuchynskej linke nie je na zahodenie.

V každom prípade, či už zostanete pri tradičných chladničkách, alebo dáte šancu moderným inteligentným spotrebičom, jedno je isté: budúcnosť našich domácností bude čoraz viac prepojená s internetom a najrôznejšími automatizovanými riešeniami. Mnoho ľudí to vníma ako uľahčenie každodenných povinností, iní zas ako ďalší krok k lenivosti. Kam sa zaradíte vy, je len na vašom rozhodnutí.