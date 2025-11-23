Kompost v zime nezaspáva! Čo sa v ňom skutočne deje a čo mu v tomto období prospieva (a čo naopak vôbec nie)

Aj keď záhrada počas zimy pôsobí ticho a nevyžaduje takmer žiadnu starostlivosť, v komposte to stále žije. Tento nenápadný „čierny poklad“ si aj v mrazivých mesiacoch udržiava vlastný rytmus a pripravuje sa na jarný štart. Aby bol na jar v plnej forme a mohol dodávať pôde výživný humus, oplatí sa mu dopriať aspoň minimum pozornosti. Zimná údržba kompostu nie je zložitá, no má veľký význam.
Kompost v zime nespí – pracuje len pomalšie
Na prvý pohľad sa v zime môže zdať, že sa s kompostom nič nedeje. Hromada materiálu stojí na svojom mieste, niekedy ju prikryje sneh, inokedy ju navlhčí dážď. Občas z nej dokonca unikne nenápadný obláčik pary. Práve ten prezrádza, že vnútri to stále „vrie“ – kompost nezamrzol ani nezostal v nečinnosti, iba spomalil svoje procesy.
Vo vnútornej časti kompostu sa totiž udržiava pomerne vysoká teplota. Väčšie hromady si bez problémov držia aj okolo 30 °C, a to vďaka mikroorganizmom, ktoré pokračujú v rozkladaní organických zvyškov. Už nejde o letné intenzívne prehrievanie, ale skôr o pomalé, stabilné „dýchanie“. Čím je kompost väčší, tým lepšie drží teplo a tým aktívnejšie pracuje. Menšie kompostéry v zime prechladnú rýchlejšie, takže v nich proces rozkladu spomalí oveľa výraznejšie.
Kto v komposte pracuje počas zimy?
V chladných mesiacoch preberajú hlavnú úlohu mikroorganizmy, ktoré zvládajú nízke teploty. Dážďovky, ktoré v teplej sezóne patria k najaktívnejším „pracovníkom“, sa s príchodom mrazov stiahnu hlbšie do teplejších vrstiev kompostu. Keď je naozaj zima, zvyknú sa zvinúť do klbka a prejdú do stavu pripomínajúceho zimný spánok – do anabiózy. V tomto režime dokážu čakať celé týždne, kým sa pôda znovu prehreje.
Aj keď ich teda nevidíme, stále sú prítomné a pripravené na rýchly štart hneď, ako sa vonku oteplí.
Prečo sa oplatí kompost aj v zime „kŕmiť“
Možno by sa zdalo, že kompost v zime netreba riešiť, no opak je pravdou. Pravidelný prísun vhodného materiálu pomáha udržiavať jeho prirodzené procesy v chode. Nové organické zvyšky dodajú nielen dusík a uhlík, ale aj potrebnú vlhkosť. Pokiaľ by bol kompost ponechaný úplne napospas počasiu, môže počas zimy príliš vyschnúť alebo sa naopak zhutniť – a na jar by mu trvalo dlhšie, kým sa opäť naštartuje.
Zima však prináša aj riziko premokrenia. Keď prší častejšie a sneží, do kompostu sa môže dostať priveľa vody. Tá spôsobuje vznik anaeróbnych miest – zapáchajúcich „kapslí“, kde namiesto tlenia prebieha hnitie. Ak kompost pôsobí príliš mokro, pomôže pridať suchší materiál, ako sú vetvičky, štiepka či uschnuté lístie. Hromadu môžete aj zakryť, aby nebola vystavená neustálemu dažďu. Zakrytie však musí stále prepúšťať vzduch – kompost nesmie byť „zadusený“, ale ani preschnutý.
Čo v zime do kompostu patrí
Ak máte obavy, že v zime nie je vhodné kompost niečím dopĺňať, môžete pokojne zostať bez starostí. Práve zimné materiály sú pre kompost veľmi prospešné. Tu je výber tých, ktoré sa počas zimy výborne hodia:
Kávová usadenina a čaj
Kávový lógr má ideálnu štruktúru a pôsobí ako spoľahlivé zimné „palivo“ pre mikroorganizmy. Udržuje ich aktívne aj v chladnom počasí. Podobne fungujú aj čajové zvyšky.
Kuchynské zvyšky zo zeleniny a ovocia
Šupky, odrezky, vnútorné časti zeleniny či drobné zvyšky ovocia dodávajú kompostu cenný dusík. V zime sú obzvlášť vítané, pretože hromada potrebuje prísun šťavnatejších a mäkších zložiek.
Štiepka a drť z vetvičiek
Drobný drevný materiál dodá kompostu potrebný uhlík a zároveň ho prevzdušní. To je v zime veľmi dôležité, hlavne ak je hromada vlhšia než obvykle.
Suché lístie
Ak vám po jeseni zostala zásoba suchého lístia, v zime poslúži ako perfektný doplnok ku kuchynským zvyškom. Pomáha vyrovnávať vlhkosť a zlepšuje štruktúru kompostu.
Použitý substrát či zemina z črepníkov
Starý substrát rozhodne nevyhadzujte. Môže obohatiť kompost o minerály a ďalšie prospešné organizmy.
Tip: Už na jeseň si odložte niekoľko vriec lístia, štiepky alebo zeminy navyše. V zime to oceníte – kompost potrebuje pravidelné „dozásobovanie“, najmä ak nemáte veľa kuchynských zvyškov.
Čomu sa v zimnom komposte určite vyhnúť
Nie všetko je však vhodné pridávať do kompostu počas chladných mesiacov. Niektoré materiály sa rozkladajú ťažšie, iné môžu zhoršiť podmienky pre mikroorganizmy.
Veľké kusy zvyškov
Celé kapustové hlavy, masívne hlúby alebo väčšie kúsky zeleniny sa v zime nerozložia. Ak ich už chcete pridať, určite ich najprv nasekajte.
Mäso, mliečne výrobky a tuky
Vábia škodcov a v nízkych teplotách sa rozkladajú veľmi pomaly. Obzvlášť počas odmäkov môžu spôsobiť zápach a prilákať nežiaduce zvieratá.
Príliš veľa citrusov
Menšie množstvo nevadí, no veľké objemy kompost výrazne okyslia. To spomaľuje rozklad a mikroorganizmom sa v takom prostredí nedarí.
Uhoľný popol
Do kompostu nepatrí – obsahuje ťažké kovy. Ak máte popol z dreva, môžete ho pridať v malom množstve, ale s citom.
Ako udržať kompost v dobrej kondícii počas zimy
Kompost nevyžaduje veľa práce, ale pár jednoduchých úkonov dokáže výrazne zlepšiť jeho celkovú formu:
- Zakryte ho priedušným materiálom. Plachta, riedky kartón či starší koberec pomôžu udržať teplo a regulovať vlhkosť.
- Neodhrabávajte sneh. Snehová prikrývka pôsobí ako prirodzený izolant.
- Raz za čas prevzdušnite vrchnú časť. Stačí raz mesačne prehrabať hornú vrstvu, aby sa do nej dostal vzduch. Celú hromadu však neprehadzujte – spomalilo by to procesy.
- Použite kombináciu kovovej tyče a jemného premiešania. Tyč zapichnite až na dno hromady a zakrúžením vytvorte „vzduchové šachty“. Robte to len vtedy, keď je vonku nad nulou.
Keď sa po zime oteplí, kompost sa rozbehne takmer okamžite. Po pár dňoch sa z neho zvyčajne začne dymiť a rozklad zrýchli oveľa výraznejšie než v lete. Práve vtedy sa naplno ukáže, aký dôležitý bol zimný režim. Hromada, ktorej ste venovali trochu priebežnej starostlivosti, sa na jar „prebudí“ rýchlo a bude hotovým zdrojom výživy pre celú záhradu.