Kominár prezradil jednoduchý trik, ktorý zvládne každý: komín vyčistíte aj bez lezenia na strechu. Stačí vedro bežnej suroviny, ktorú má doma takmer každý

Každý, kto kúri v rodinnom dome krbom, kachľami alebo kotlom na tuhé palivo, veľmi dobre vie, že komín si vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Napriek tomu ho mnohí odkladajú „na neskôr“ – často zo strachu z náročného čistenia alebo z výstupu na strechu. Pritom zanedbaný komín môže spôsobiť nielen horšie kúrenie a vyššiu spotrebu dreva, ale aj vážne bezpečnostné riziká. Skúsený kominár však upozorňuje, že existuje prekvapivo jednoduchý spôsob, ako komín udržiavať v dobrom stave priamo z interiéru domu. Bez špeciálneho náradia, bez rizika pádu – a dokonca bez chémie. Stačia obyčajné zemiakové šupky.
Prečo by ste na čistenie komína nemali zabúdať
Komín neplní len funkciu „odvodu dymu“. Je kľúčovou súčasťou celého vykurovacieho systému a zásadne ovplyvňuje jeho účinnosť aj bezpečnosť. Počas kúrenia sa na jeho vnútorných stenách postupne usádza sadza a kreozot – tmavá, mastná a mimoriadne horľavá vrstva, ktorá vzniká najmä pri spaľovaní vlhkého dreva alebo pri nedokonalom horení.
Ak sa tieto usadeniny pravidelne neodstraňujú, môžu pri vyšších teplotách vzbĺknuť. Požiar v komíne je extrémne nebezpečný – plamene a vysoká teplota dokážu poškodiť murivo, vložku aj strešnú konštrukciu. Okrem toho zanesený komín zhoršuje ťah, čo vedie k návratu dymu do miestnosti a k hromadeniu oxidu uhoľnatého, ktorý je bez zápachu a môže byť smrteľný.
Pravidelne udržiavaný komín má lepší ťah, palivo v ňom horí rovnomernejšie a s vyššou účinnosťou. Výsledkom je menej dymu, menej odpadu, nižšia spotreba dreva a v konečnom dôsledku aj úspora peňazí.
Prečo sa ľudia čisteniu komína vyhýbajú
Pre mnohých je čistenie komína synonymom nepríjemnej a riskantnej práce. Predstava, že treba liezť na strechu, pohybovať sa po škridlách a manipulovať s ťažkou kefou na lane, dokáže odradiť aj zručných domácich majstrov. V zime alebo počas vlhkého počasia je navyše strecha klzká a riziko úrazu výrazne stúpa.
Aj keď existujú rôzne komerčné prípravky na „rýchle“ čistenie komína, ich účinnosť býva rozdielna. Niektoré sú pomerne drahé, iné môžu pri horení uvoľňovať nepríjemný zápach alebo látky, ktoré nie každému vyhovujú. Práve preto skúsení kominári často odporúčajú jednoduché, osvedčené a prirodzené riešenia.
Starý kominársky trik: zemiakové šupky
Metóda so zemiakovými šupkami nie je žiadny moderný výmysel. Ide o starý postup, ktorý sa kedysi používal bežne, najmä na vidieku. Kominári ho dodnes odporúčajú ako spôsob priebežnej údržby komína medzi profesionálnymi kontrolami.
Princíp je jednoduchý. Pri spaľovaní suchých zemiakových šupiek sa uvoľňujú prírodné kyseliny a plyny, ktoré narušujú štruktúru sadzí a kreozotu. Usadeniny strácajú priľnavosť, postupne sa drobia a odpadávajú zo stien komína. Väčšia časť sa vyplaví spolu s dymom, zvyšok sa uvoľní a klesne do spodnej časti, odkiaľ sa dá ľahko odstrániť.
Ako na to krok za krokom
1. Zbierajte a sušte šupky
Pri varení zemiakov šupky nevyhadzujte. Nazbierajte ich väčšie množstvo – ideálne celé vedro. Potom ich nechajte dôkladne vyschnúť. Môžete ich rozložiť na plech, papier alebo nechať dosušiť na teplom radiátore. Suchosť je kľúčová, pretože vlhké šupky horia zle.
2. Spaľovanie v správnom čase
Keď kúrite a oheň už dobre horí, nasypte suché šupky priamo do ohniska. Zhorejú rýchlo a intenzívne, pričom vytvoria látky, ktoré pomáhajú uvoľniť usadeniny v komíne.
3. Nechajte komín pracovať
Po dohorení paliva nechajte komín vychladnúť. Väčšina sadzí sa uvoľní sama. To, čo zostane, sa spravidla nahromadí v spodnej časti komína alebo v čistiacom otvore, odkiaľ sa dá ľahko odstrániť bez námahy.
Bezpečnosť je stále na prvom mieste
Aj keď ide o jednoduchý a prirodzený postup, netreba zabúdať na základné pravidlá bezpečnosti:
- nikdy nenechávajte oheň bez dozoru,
- počas kúrenia zabezpečte dostatočné vetranie,
- ak máte starý, poškodený alebo dlhodobo nečistený komín, najskôr zavolajte odborníka,
- pravidelná kontrola kominárom je stále nevyhnutná, najmä pred vykurovacou sezónou.
Lacné, ekologické a prekvapivo účinné riešenie
Čistenie komína pomocou zemiakových šupiek je jednoduchý trik, ktorý nestojí takmer nič a pritom dokáže výrazne pomôcť s údržbou. Využijete odpad, ktorý by inak skončil v koši, nezaťažujete životné prostredie a zároveň zvyšujete bezpečnosť svojej domácnosti.
Ak sa chcete vyhnúť lezeniu na strechu, drahým prípravkom a zbytočnému stresu, tento starý kominársky postup určite stojí za vyskúšanie. Ako doplnok k pravidelnej odbornej kontrole môže výrazne prispieť k tomu, aby váš komín fungoval spoľahlivo, úsporne a najmä bezpečne.