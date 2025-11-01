Kominár prezradil jednoduchý trik, ako vyčistiť komín bez šplhania na strechu. Potrebujete len vedro tejto bežnej veci

Udržiavaný komín je základom bezpečného a efektívneho kúrenia počas zimy. Mnohí však majú z tejto povinnosti strach – už len predstava, že sa treba štverať na strechu s kefou v ruke, dokáže odradiť aj tých najzručnejších domácich majstrov. No existuje spôsob, ako komín vyčistiť bez rizika pádu a bez špeciálnych pomôcok. O tento nenáročný trik sa podelil skúsený kominár – a hoci to znie neuveriteľne, celé tajomstvo spočíva v obyčajných zemiakových šupkách.
Prečo sa čistenie komína nesmie zanedbávať
Komín nie je len súčasť stavby, ale dôležitý bezpečnostný prvok. Počas kúrenia sa na jeho stenách usádza sadza a kreozot – mastná, vysoko horľavá látka, ktorá vzniká pri nedokonalom spaľovaní dreva či uhlia. Ak sa tieto nánosy dlhodobo neodstraňujú, môžu sa pri vyššej teplote vznietiť a spôsobiť požiar.
Okrem toho zanesený komín zhoršuje ťah, takže dym a splodiny horenia unikajú do miestnosti. To negatívne ovplyvňuje kvalitu vzduchu a môže viesť aj k otrave oxidom uhoľnatým.
Pravidelné čistenie komína preto nie je len otázkou údržby, ale aj zdravia a bezpečnosti celej domácnosti. Bonusom je, že čistý komín zlepšuje spaľovanie a šetrí palivo – drevo horí rovnomernejšie a s menšími stratami.
Klasické spôsoby čistenia: náročné a nie vždy bezpečné
Tradičné čistenie komína sa vykonáva mechanicky pomocou kief a oceľových lán. Kominár alebo majiteľ domu musí často vyliezť na strechu, čo je fyzicky náročné a rizikové – najmä počas zimy, keď sú strechy klzké.
Existujú síce rôzne chemické čističe komínov, ktoré sľubujú jednoduché riešenie, no tie bývajú pomerne drahé a ich účinnosť nie je vždy presvedčivá. Mnohé navyše obsahujú látky, ktoré pri spaľovaní uvoľňujú nepríjemné výpary.
Kominár radí: vyčistite komín zemiakovými šupkami
Ak sa vám do čistenia klasickým spôsobom nechce, skúste prírodný trik, ktorý odporúčajú samotní kominári. Na vyčistenie komína stačí spáliť vedro suchých zemiakových šupiek. Tento jednoduchý, lacný a ekologický postup pomáha uvoľniť sadze a nečistoty zo stien komína bez toho, aby ste museli riskovať pád zo strechy.
Ako na to krok za krokom
- Pripravte si šupky:
Počas varenia zemiakov ich šupky nevyhadzujte. Nazbierajte ich viac a nechajte dôkladne vyschnúť – ideálne niekoľko dní na plechu alebo papieri pri izbovej teplote. Musia byť suché, aby sa dobre spaľovali.
- Spaľovanie v krbe alebo kachliach:
Keď máte šupky pripravené, jednoducho ich nasypte do horúceho ohňa. Počas horenia sa z nich uvoľňujú prírodné kyseliny a plynné látky, ktoré rozkladajú nánosy sadzí a kreozotu.
Tento proces je šetrný k materiálu komína a nevyžaduje žiadne mechanické čistenie.
- Po horení:
Po dohorení nechajte komín vychladnúť. Väčšina uvoľnených sadzí sa vyfúkne spolu s dymom, zvyšok možno neskôr jemne odstrániť kefou zospodu. Vo väčšine prípadov však už ďalší zásah nie je potrebný.
Bezpečnostné odporúčania
Aj keď ide o veľmi jednoduchú metódu, netreba zabúdať na bezpečnosť.
- Nikdy nenechávajte šupky horieť bez dozoru.
- Dbajte na dostatočné vetranie miestnosti.
- Ak máte starší komín alebo sa obávate jeho stavu, poraďte sa s odborníkom – kominárom. Ten môže pravidelne vykonávať aj kontrolu ťahu a tesnosti dymovodu.
Malá investícia, veľký výsledok
Tento trik so zemiakovými šupkami vás nestojí prakticky nič, no dokáže výrazne predĺžiť životnosť komína a zlepšiť účinnosť kúrenia. Navyše využívate odpad, ktorý by inak skončil v koši – ide teda o ekologické riešenie, ktoré dáva zmysel.
Čistenie komína tak už nemusí byť stresujúce ani nebezpečné. Vyskúšajte túto jednoduchú metódu, ušetrite čas aj peniaze a užívajte si teplo domova bez obáv.