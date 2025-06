Koľko vás vyjde cesta autom do Chorvátska v roku 2025? Aktuálny prehľad nákladov a tipy na šetrenie

Aj tento rok sa státisíce Slovákov rozhodnú vyraziť na letnú dovolenku autom k moru. Ako už býva tradíciou, najobľúbenejšou destináciou zostáva Chorvátsko. Prinášame vám preto aktuálny prehľad nákladov spojených s cestou autom na Jadran, ako aj praktické tipy, ako môžete počas svojej cesty ušetriť.

Cesta jedným smerom až 200 eur, spiatočne okolo 400 eur

Ak vyrážate z Bratislavy či Prahy smerom do Splitu, Zadaru alebo na Makarskú riviéru, počítajte, že jednosmerná cesta vás vyjde približne na 150 až 200 eur. Samozrejme, presná suma závisí od viacerých faktorov: konkrétnej trasy, spotreby vášho auta, aktuálnych cien palív či poplatkov za diaľnice a tunely. Ak pôjdete rovnakou trasou aj naspäť, celkové náklady na cestu sa vyšplhajú pokojne aj na 400 eur .

Pre podrobnejšie informácie môžete navštíviť tento odkaz na YouTube, kde sa dozviete viac praktických rád a aktualít týkajúcich sa cestovania po európskych diaľniciach.

Výber trasy má zásadný vplyv na cenu

Najkratšou a najobľúbenejšou trasou medzi slovenskými dovolenkármi stále zostáva cesta cez Mikulov, Viedeň, Graz a slovinský Maribor. Táto trasa je rýchla a väčšinou bezplatná z pohľadu platených tunelov. Zároveň ale musíte počítať s diaľničnými známkami pre Rakúsko a Slovinsko.

Ak chcete ušetriť, existuje aj alternatíva, ktorá vedie cez Bratislavu, maďarské mesto Szombathely a slovinskú Lendavu. Táto trasa je síce o niečo dlhšia, no môžete na nej výrazne ušetriť, pretože sa vyhnete plateným diaľniciam.

Ak však preferujete trasu cez Linec a Graz, počítajte s poplatkami za rakúske tunely Bosruck a Gleinalm, čo vás bude stáť približne 20 eur navyše.

Diaľničné známky a mýto sú v roku 2025 opäť drahšie

Tak ako každý rok, aj tentoraz väčšina tranzitných krajín zvýšila poplatky za diaľničné známky. Rakúsko a Maďarsko zdražili najmä krátkodobé známky, výraznejšie zvýšenie však zaznamenalo Slovensko. Jednodňová diaľničná známka na Slovensku stúpla z minuloročných 5,40 eur na 8,10 eur. Slovinsko zatiaľ ponechalo ceny z roku 2024.

V Chorvátsku diaľničné známky neexistujú, platí sa mýto podľa prejdeného úseku. Napríklad za úsek od hraníc Trakošćan do Splitu zaplatíte 32,80 eur, do Zadaru 24,60 eur a do Rijeky 16,50 eur. Všetky poplatky môžete uhradiť hotovosťou aj platobnou kartou.

Kde tankovať, aby ste výrazne ušetrili?

Základom úspor na ceste je dobre naplánované tankovanie. Palivo je vo všeobecnosti lacnejšie ešte na Slovensku, preto odporúčame natankovať plnú nádrž ešte pred opustením krajiny. V Rakúsku a Chorvátsku sú ceny benzínu či nafty vyššie, pričom Maďarsko a Slovinsko majú podobné ceny ako u nás.

Chorvátske úrady síce ubezpečujú, že ceny palív v lete výrazne neporastú, no počítajte s tým, že čerpacie stanice priamo na diaľnici bývajú najdrahšie. Ideálne je preto tankovať mimo hlavných ťahov v menších mestách, kde sú ceny spravidla nižšie.

Doklady, poistenie a povinná výbava – na toto nezabudnite!

Do Chorvátska vám postačí občiansky preukaz, no nezabudnite, že vlastný doklad totožnosti musia mať aj deti, vrátane tých najmenších. Ako vodič potrebujete platný vodičský preukaz, technický preukaz od auta a zelenú kartu ako doklad o poistení. Ak cestujete s domácim miláčikom, ten musí mať pas, čip a platné očkovanie proti besnote.

V niektorých tranzitných krajinách je povinná reflexná vesta pre každého člena posádky a v Slovinsku platí povinnosť mať vo vozidle s prívesom dva výstražné trojuholníky.

Pozor na pokuty – v Chorvátsku sú tento rok naozaj vysoké

Rýchlostné limity v Chorvátsku sú štandardné: na diaľnici 130 km/h, mimo obce 90 km/h, v obci 50 km/h. V Rakúsku môžete mimo obce ísť až 100 km/h. Pokuty v Chorvátsku sú tento rok mimoriadne vysoké – za výraznejšie prekročenie rýchlosti môžete dostať pokutu až 300 eur na mieste. Ak odmietnete zaplatiť, riskujete zadržanie dokladov, odtiahnutie vozidla a dokonca aj súdne konanie. V Rakúsku vám môžu dokonca vozidlo zabaviť.

Ako správne platiť a čomu sa v zahraničí vyhnúť?

Pri platení kartou v zahraničí je vždy lepšie voliť miestnu menu, teda eurá, aby ste sa vyhli nevýhodným kurzom ponúkaným bankami. Výhodnou alternatívou sú moderné online služby ako Revolut či Wise, ktoré poskytujú oveľa lepšie výmenné kurzy.

Dôležité je aj cestovné pripoistenie. Asistenčné služby zahrnuté v základnom povinnom ručení nemusia vždy pokryť náklady na odťah zo zahraničia, ktoré môžu byť extrémne vysoké. Preto odborníci odporúčajú pripoistiť sa zvlášť.