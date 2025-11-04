Koľko vajec denne je naozaj zdravých? Odborníci prinášajú jasnejšie odpovede

Ešte pred pár desaťročiami boli vajcia symbolom potraviny, ktorej sa mal každý, kto si stráži cholesterol, radšej vyhýbať. Dnes však veda hovorí niečo iné. Nové výskumy ukazujú, že primeraná konzumácia vajec môže byť pre väčšinu zdravých ľudí úplne bezpečná – a dokonca aj prospešná.
Video: Čo všetko obsahuje vajce
Pozri si krátke vysvetľujúce video o výživovej hodnote vajec:
Vajcia už nie sú nepriateľom srdca
V minulosti sa odborníci domnievali, že cholesterol obsiahnutý v žĺtku zvyšuje hladinu „zlého“ LDL cholesterolu v krvi. Najnovšie výskumy však ukazujú, že vzťah medzi konzumáciou vajec a cholesterolom je oveľa zložitejší. U väčšiny zdravých ľudí má cholesterol z potravy len malý alebo žiadny vplyv na hladinu cholesterolu v krvi.
Vajcia navyše obsahujú množstvo prospešných látok – kvalitné bielkoviny, vitamíny, minerály a antioxidanty, ktoré môžu naopak srdcu a cievam prospievať.
Čo všetko sa ukrýva vo vajci
Vajce je koncentrovaný zdroj výživných látok. Obsahuje:
- vysoko kvalitné bielkoviny a všetkých deväť esenciálnych aminokyselín
- vitamíny A, D, E a viaceré z vitamínov skupiny B (najmä B12 a B2)
- cholín – dôležitý pre činnosť mozgu, pamäť a nervový systém
- luteín a zeaxantín – antioxidanty, ktoré chránia zrak
- železo, zinok a selén, ktoré podporujú imunitu a energetický metabolizmus
Vďaka týmto živinám vajcia podporujú obnovu buniek, zdravie pokožky a vlasov, rast svalov aj funkciu mozgu.
Čo hovoria vedecké štúdie
Odborníci sa dnes zhodujú, že jedno vajce denne je pre väčšinu zdravých ľudí bezpečné. Niektoré veľké analýzy dokonca naznačujú, že ľudia, ktorí si doprajú jedno vajce denne, nemajú zvýšené riziko srdcovo-cievnych ochorení v porovnaní s tými, ktorí sa im úplne vyhýbajú.
Naopak, u osôb, ktoré konzumujú veľké množstvá vajec spolu s nezdravými tukmi (napr. slaninou, maslom či majonézou), sa môže riziko zvýšiť. Problémom nie sú samotné vajcia, ale celková skladba jedálnička.
Niektoré štúdie naznačujú, že konzumácia 1 až 2 vajec denne môže mať neutrálne až mierne priaznivé účinky na zdravie, najmä ak sú súčasťou vyváženej stravy bohatej na ovocie, zeleninu, celozrnné produkty a zdravé tuky (napr. olivový olej či ryby).
Kedy je vhodné množstvo znížiť
Ľudia s cukrovkou, vysokým cholesterolom alebo srdcovými ochoreniami by mali byť opatrnejší. Niektoré výskumy totiž naznačujú, že u týchto skupín môže nadmerná konzumácia vajec (napr. denne viac než dve) prispieť k zvýšeniu rizika kardiovaskulárnych problémov.
Odborníci preto odporúčajú:
- zdravým ľuďom: 1 vajce denne je bezpečné
- rizikovým skupinám: obmedziť príjem na 2–3 vajcia týždenne
- pri športe alebo vyššej potrebe bielkovín: vajcia možno zaradiť častejšie, ak je zvyšok stravy vyvážený
Vajcia a spôsob prípravy
Veľký rozdiel robí aj to, ako vajcia pripravujete.
- Varené vajce alebo vajíčko na mäkko so zeleninou je ideálna, ľahko stráviteľná a zdravá voľba.
- Miešané vajíčka na malom množstve oleja či olivového tuku sú taktiež v poriadku.
- Vajcia vyprážané na slanine či v masle však pridávajú veľa nasýtených tukov, ktoré môžu zvyšovať hladinu cholesterolu.
Zhrnutie
- Vajcia sú nutrične hodnotné a pre väčšinu zdravých ľudí úplne bezpečné.
- Pri miernej konzumácii (1 vajce denne) nepredstavujú riziko pre srdce ani cholesterol.
- Dôležité je celkové zloženie stravy a spôsob prípravy.
- Ľudia s cukrovkou alebo ochoreniami srdca by mali príjem vajec konzultovať s lekárom.
Vajce je jedna z najkomplexnejších potravín, aké poznáme. V rozumnom množstve môže byť cennou súčasťou zdravého jedálnička. Ak ho doplníte zeleninou a nepripravujete na nezdravom tuku, vaše srdce, mozog aj svaly sa vám poďakujú.