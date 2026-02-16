Koľko skutočne zarábajú letušky a palubný personál? Väčšina Slovákov by taký plat nečakala

Práca letušky či stevarda môže zvonka pôsobiť jednoducho – milé privítanie cestujúcich, podávanie nápojov a pokojný úsmev aj v náročných situáciách. V skutočnosti však ide o bezpečnostnú profesiu, ktorá si vyžaduje rozsiahly výcvik, rýchle rozhodovanie a zodpovednosť za stovky ľudí na palube. Mzdy palubného personálu preto nebývajú rovnaké ako v bežných službách a líšia sa podľa regiónu, typu aerolinky aj seniority.
Náročná práca, ktorá nesie obrovskú zodpovednosť
Hoci si to mnohí neuvedomujú, palubný personál je vyškolený riešiť:
- núdzové evakuácie
- požiare na palube
- náhle zdravotné komplikácie cestujúcich
- agresívne správanie
- technické incidenty
Okrem toho musia ovládať bezpečnostné postupy pre každý typ lietadla a ich rozhodnutia môžu byť v krízovej situácii kľúčové. Aj preto sa výška mzdy odvíja najmä od zodpovednosti, náročnosti služby a množstva nalietaných hodín.
Nízkonákladové aerolinky: nižší základ, ale príplatky dokážu veľa
Spoločnosti ako Ryanair, easyJet či Wizz Air ponúkajú rýchly nástup do praxe, no základný plat býva nižší. Rozhodujúce sú príplatky, najmä za nalietaný čas, predaj na palube a diéty.
Reálne mesačné príjmy:
- Nástupný plat: 1 120 – 1 600 €
- Po 2–3 rokoch praxe: 1 800 – 2 600 €
- Skúsení letušky a stevardi: 2 400 – 3 000 €
Letná sezóna prináša tradične vyššie príjmy, zima je naopak slabšia.
Tradičné európske aerolinky: vyšší plat a stabilnejšie podmienky
U veľkých dopravcov, ako sú Lufthansa, Air France či British Airways, sú platy vyššie už na začiatku. Okrem toho ponúkajú širokú škálu benefitov a pravidelnejšie pracovné rozvrhy.
Reálne príjmy pri európskych dopravcoch:
- Nástupný plat: 1 800 – 2 400 €
- Po niekoľkých rokoch: 2 800 – 3 600 €
- Diaľkové lety: 4 000 – 4 800 €
Najväčší rozdiel tvorí vyšší základný plat – zamestnanec má tak istotu aj v mesiacoch, keď letov nie je veľa.
Blízky východ: jedny z najvyšších platov v odbore
Aerolinky na Blízkom východe – napríklad Emirates, Qatar Airways či Etihad Airways – patria už roky medzi najlepšie platených zamestnávateľov pre palubný personál.
Reálne mesačné platy:
- Priemerný príjem: 3 600 – 5 200 €
- Skúsení členovia posádky: 5 200 – 6 000 €
K mzde sa pridávajú výhody, ktoré sú v tomto regióne štandardom:
- bezplatné ubytovanie v rezidenciách
- doprava do práce
- diéty podľa destinácie
- zdravotné poistenie
- zamestnanecké letenky pre rodinu
- a hlavne nulová daň z príjmu
Spojené štáty: plat rastie podľa počtu odslúžených rokov
V USA sa palubný personál neplatí „mesačne“, ale podľa letových hodín. Seniorita zohráva veľkú úlohu – čím dlhšie je zamestnanec v službe, tým vyššiu má hodinovú sadzbu.
Reálne mesačné príjmy:
- Regionálne aerolinky (nováčik): 2 400 – 3 400 €
- Veľké aerolinky – prvé roky: 2 800 – 3 800 €
- Po 10+ rokoch (dlhé trate): 4 800 – 6 000 €
Skúsení členovia posádky v USA môžu mať až dvojnásobne vyššie príjmy než nováčikovia.
Prečo sa výplata palubného personálu mení každý mesiac?
Mesačný príjem ovplyvňuje niekoľko faktorov:
- počet nalietaných hodín
- sezóna (v +800 – +1 200 €)
- dĺžka a typ letov
- počet nocí v zahraničí
- služobný rozpis
Letná sezóna patrí tradične k najvýnosnejším, zima zasa ukazuje realitu profesie bez sezónnych príplatkov.
Prečo je táto profesia lákavá pre Slovákov a Čechov?
Hlavné dôvody sú jasné:
- zahraničné aerolinky ponúkajú výrazne vyššie platy ako domáci zamestnávatelia
- práca umožňuje žiť v medzinárodnom prostredí
- atraktívne benefity (letenky, ubytovanie, diéty)
- možnosť kariérne rásť aj bez vysokoškolského vzdelania
Každý rok sa preto o pozície cabin crew uchádzajú stovky ľudí z Česka a Slovenska.