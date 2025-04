Koľko peňazí potrebujete, aby ste sa v krajine mohli považovať za boháčov? Oficiálne čísla vás možno zaskočia

Predstavte si, že by ste sa jedného dňa zaradili medzi „bohatých“ Slovákov. Možno si pomyslíte, že na to treba obrovské množstvo peňazí na účte, luxusný automobil a nehnuteľnosť v lukratívnej lokalite. V skutočnosti sa však bohatstvo neodvíja iba od jedného ukazovateľa a už vôbec nie od jedinej sumy, ktorú by ste museli dosiahnuť. Rozdiely medzi jednotlivými rodinami a regiónmi sú u nás pomerne veľké a pojem „bohatý“ môže mať pre každého inú podobu. Napriek tomu však existujú všeobecné finančné porovnania a prieskumy, ktoré odhaľujú, ako to na Slovensku približne vyzerá.

Aká je priemerná výška úspor na Slovensku?

Podľa niektorých prieskumov slovenských bánk má priemerný Slovák na svojom bežnom účte sumu v rozmedzí od 5 000 do 7 000 eur. Sú to však len priemerné hodnoty, ktoré skresľuje skupina ľudí s vyššími príjmami a väčšími úsporami. V reálnych číslach je stredná hodnota (medián) pravdepodobne nižšia. Pre mnohých je totiž výzvou nasporiť si aspoň niekoľko stoviek eur, pretože priemerná mzda na Slovensku síce každoročne mierne rastie, no značná časť obyvateľstva na ňu stále nedosahuje.

„Priemerná mzda na Slovensku z roka na rok stúpa, no ak odpočítame dane, odvody a náklady na bývanie, veľa ľuďom nezostáva dostatok peňazí, ktoré by mohli pravidelne odkladať,“ upozorňujú finanční analytici.

Z hľadiska správania sa ľudí je zaujímavé, že nemalú časť svojich úspor držia Slováci práve na bežných alebo sporiacich účtoch. Stále existuje určitá opatrnosť, prípadne nedôvera k rizikovejším typom investícií, a to aj napriek tomu, že dostupnosť podielových fondov a rôznych investičných platforiem je dnes oveľa väčšia než v minulosti.

Kto sú skutoční boháči?

Ak by sme sa však pozreli na kategóriu tých najmajetnejších, s vysokou pravdepodobnosťou zistíme, že ide o relatívne malú skupinu ľudí, ktorí disponujú omnoho väčším balíkom financií i majetku. Podľa niektorých odhadov môže najbohatšie percento obyvateľstva kontrolovať až štvrtinu či tretinu všetkých finančných a hmotných aktív. Mnohé štatistiky však vychádzajú z rôznych zdrojov, a tak sa presné čísla môžu líšiť.

Faktom zostáva, že výrazná časť bohatstva na Slovensku je koncentrovaná v rukách úzkej skupiny ľudí. Podobne ako v iných krajinách strednej a východnej Európy sa rozdiely medzi jednotlivými príjmovými skupinami v priebehu uplynulých rokov zmenšujú pomerne pomaly.

Nehnuteľnosti ako kľúč k bohatstvu

Veľmi dôležitým prvkom finančnej stability na Slovensku je vlastníctvo nehnuteľností. Štatistiky ukazujú, že domácnosti, ktoré vlastnia byt alebo rodinný dom, majú v priemere vyššiu čistú hodnotu majetku. Nebývajú len na nájme, ale svojím bývaním si zároveň dlhodobo budujú kapitál. Hodnota nehnuteľností na Slovensku dlhodobo rastie, najmä vo väčších mestách a ich okolí. To znamená, že ak niekto investuje do kúpy bytu či domu a plánuje ho dlhodobo využívať alebo prenajímať, môže v priebehu rokov dosiahnuť zaujímavé zhodnotenie.

Približne 80 až 90 % majetku bežnej slovenskej rodiny môže tvoriť práve nehnuteľný majetok. Zostávajúcich 10 až 20 % sú rôzne finančné aktíva – od hotovosti, cez vklady v bankách, až po investície do cenných papierov či podielových fondov. Rastúci trend zaznamenali aj kryptomeny, no tie predstavujú stále pomerne malé percento z celkového majetku ľudí, hoci ich popularita je na vzostupe.

Slováci a investície: Trend na vzostupe

Pozitívnou správou je, že Slováci sa postupne začínajú viac zaoberať investovaním a hľadajú spôsoby, ako zhodnotiť svoje peniaze. Kým kedysi boli možnosti investícií obmedzené, dnes existuje široké spektrum produktov – od konzervatívnych dlhopisov a termínovaných vkladov, cez rôzne podielové fondy až po investičné platformy, ktoré umožňujú nakupovať akcie či ETF. Aktuálne prieskumy naznačujú, že pravidelne investuje čoraz viac ľudí, hoci podiel tých, ktorí sa venujú investovaniu vyšších súm, je stále menší.

Zlepšuje sa aj informovanosť, najmä vďaka vzdelávacím projektom, finančným konzultantom či jednoduchšiemu prístupu k online platformám. Pre ľudí, ktorí majú aspoň základnú finančnú rezervu, môže byť investovanie cestou, ako si postupne vybudovať slušný kapitál.

Výhľad do budúcnosti a čo to znamená pre vás

Ako sa bude vyvíjať bohatstvo na Slovensku v najbližších rokoch, zatiaľ nie je možné presne predpovedať. Napriek tomu sa očakáva, že pokračujúca digitalizácia, väčšie povedomie o investičných možnostiach a mierny rast miezd môžu viesť k postupnému zvyšovaniu finančnej gramotnosti i úspor. Niektoré prieskumy navyše ukazujú, že ľudia sú ohľadom svojej osobnej finančnej situácie mierne optimistickejší než v minulosti.

Nie je však žiadnym tajomstvom, že z hľadiska stabilného a dlhodobého zabezpečenia je dôležité nielen to, koľko peňazí máte v banke, ale najmä to, ako s nimi dokážete narábať. Odborníci často pripomínajú, že ak raz prekonáte určitú hranicu, pri ktorej máte pokryté bežné výdavky a vytvorený finančný „vankúš“ pre nečakané situácie, môže byť dôležitejšie to, čo vo vás peniaze reprezentujú – slobodu, nezávislosť a možnosť venovať sa tomu, čo považujete za zmysluplné.

Zhrnutie

Priemerné úspory Slovákov (na účtoch) sa pohybujú v rozmedzí niekoľkých tisíc eur, no medián je často nižší.

Vlastníctvo nehnuteľnosti výrazne zvyšuje čistú hodnotu majetku – rast cien nehnuteľností totiž dlhodobo pokračuje.

Skupina najbohatších obyvateľov Slovenska vlastnou majetkom výrazne vyčnieva nad priemer, pričom rebríček najmajetnejších je veľmi úzky.

Investičné možnosti sú na Slovensku čoraz pestrejšie a záujem ľudí o ne rastie.

Bohatstvo nie je len o sume na účte, ale aj o schopnosti rozumne hospodáriť a investovať, čím si zabezpečíte finančnú istotu a väčšiu voľnosť pri napĺňaní vlastných cieľov.

Aj keď sa vám môže zdať predstava vysokých úspor či luxusného bývania nedostupná, mnoho expertov zdôrazňuje, že kľúčom je trpezlivosť, dlhodobé plánovanie a neustále vzdelávanie. Byť „oficiálne bohatým“ môže na Slovensku znamenať rôzne veci – pre niekoho je dôležitá suma na účte, pre iného rozmanité portfólio investícií alebo stabilné vlastníctvo nehnuteľností. Vo finále však rozhoduje, či vám financie prinášajú nielen materiálne zabezpečenie, ale aj vnútorný pokoj a priestor realizovať sa v oblastiach, ktoré sú pre vás skutočne dôležité.