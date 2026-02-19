Koľko hotovosti môžete mať doma bez porušenia zákona? Na Slovensku platia iné limity, než si väčšina ľudí myslí

Mnohí ľudia si doma odkladajú hotovosť. Niektorí kvôli pocitu istoty, iní preto, že chcú mať rezervu pre prípad núdze. Objavujú sa však otázky, či existuje hranica, koľko peňazí smie človek držať doma, a najmä, akým spôsobom možno zaplatiť väčšiu kúpu. Slovenská legislatíva v tom má jasno – len málokto ju však naozaj pozná.
Môžete mať doma ľubovoľnú sumu. Zákon to neobmedzuje
Na Slovensku neexistuje žiadny zákon, ktorý by upravoval alebo obmedzoval, koľko hotovosti môže mať človek uložené doma.
Ak máte v trezore pár stoviek eur alebo dokonca desiatky tisíc, je to výhradne vaša vec. Držba hotovosti sama o sebe nie je nijako limitovaná ani trestaná.
Zákonné obmedzenia sa týkajú až použitia hotovosti – teda platenia, nie vlastníctva.
Kedy už nemôžete zaplatiť v hotovosti? Slovensko má presne stanovené hranice
Na rozdiel od Česka, kde limit predstavuje jedna veľká suma pre všetkých, Slovensko rozlišuje dva rôzne limity, a to podľa toho, či ide o bežných občanov alebo podnikateľov.
Tieto pravidlá stanovuje zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.
🔹 Pre bežných ľudí (nepodnikateľov):
Maximálna hotovostná platba je 15 000 €.
🔹 Pre podnikateľov:
Maximálna hotovostná platba je 5 000 €.
To znamená, že:
- ak si chcete kúpiť auto za 8 000 €, môžete zaplatiť v hotovosti (ak nie ste podnikateľ)
- ak však ide o sumu vyššiu ako 15 000 €, musíte zaplatiť bankovým prevodom
- podnikatelia majú limit výrazne prísnejší – už pri sume nad 5 000 € hotovosť nepostačuje
Tieto limity platia pre jednu transakciu, nie pre celý deň či celkový počet platieb. Obchádzanie zákona delením platby je nelegálne.
Ak prekročíte limit, hrozí vysoká pokuta
Porušenie zákona môže finančná správa pokutovať až do výšky:
⚠️ 150 000 eur
Pokutu môže dostať kupujúci aj predávajúci – sú za transakciu zodpovední spoločne.
Oplatí sa doma držať hotovosť? Áno, ale s mierou
Odborníci odporúčajú mať doma aspoň menší obnos peňazí, ktorý slúži ako núdzový fond. Ide o rezervu pre prípady, keď:
- nefunguje elektrina
- terminály ani bankomaty nepracujú
- potrebujete zaplatiť zásah opravára mimo bežných hodín
- ocitnete sa bez prístupu k účtu alebo karty
V praxi ide najčastejšie o sumu 200 až 500 €, no samozrejme je na každom, koľko si odloží. Nie je to zákonná povinnosť, ide len o praktické odporúčanie.
Má Slovensko tradíciu uchovávania hotovosti? Áno, ale dnes má inú úlohu
V minulosti mali ľudia prirodzene tendenciu držať peniaze doma – jednak z nedôvery v banky, ale aj preto, že bankové účty neboli dostupné pre každého. Dnes sa situácia obrátila: väčšina Slovákov využíva elektronické platby, no menšia hotovosť doma má stále svoj význam.
Podľa prieskumov si slovenské domácnosti najčastejšie odkladajú sumy do 200 – 300 €, najmä na bežné nečakané situácie.